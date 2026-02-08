Igrzyska Olimpijskie 2026: Starty Polaków w niedzielę, 8.02. Terminarz na 3. dzień ZIO 2026

Trzeci dzień rywalizacji na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 zapowiada się pasjonująco dla polskiej kadry. Po raz pierwszy w tej imprezie wchodzimy do gry z realnymi widokami na podium. Oprócz walki snowboardzistek, zobaczymy naszych reprezentantów m.in. w biegach narciarskich, biathlonie oraz na torze saneczkowym i normalnej skoczni.

IO 2026: Starty Polaków - 8.02 (niedziela)

Kluczowym punktem dnia dla Biało-Czerwonych była rywalizacja w snowboardowym slalomie gigancie równoległym. Już o godzinie 9:00 rozpoczęły się kwalifikacje, w których wystąpiła m.in. Aleksandra Król-Walas. Polka w bieżącym sezonie udowodniła, że należy do ścisłej światowej czołówki – aż trzy razy stawała na podium zawodów Pucharu Świata. Niestety, po udanych eliminacjach walkę o medal IO zakończyła na ćwierćfinale.

Niedziela to także sprawdzian wytrzymałości dla naszych biegaczy narciarskich. Sebastian Bryja i Dominik Bury zmierzą się w wymagającym biegu łączonym (skiathlonie). Panowie mają do pokonania dystans 20 km – pierwszą "dyszkę" pokonają stylem klasycznym, by w połowie dystansu zmienić narty na te do stylu dowolnego.

O godzinie 14:05 na trasę ruszy polska sztafeta mieszana w biathlonie. Z numerem 13. wystartuje kwartet w składzie: Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk, Konrad Badacz oraz Jan Guńka. Zawodnicy będą mieli do pokonania odcinki o długości 6 km każdy. Ale niedziela to nie tylko starty medalowe - wieczorem o 19:00 na skoczni w ostatnim treningu przed poniedziałkowym konkursem na normalnej skoczni (HS107) pojawią się skoczkowie - w tym Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek.

O której godzinie starty Polaków na ZIO 2026 w niedzielę, 8 lutego?

8:00 - saneczkarstwo – jedynki kobiet, oficjalny trening (Klaudia Domaradzka)

9:00 – snowboard, slalom gigant równoległy kobiet – eliminacje (Maria Bukowska-Chyc, Aleksandra Król-Walas)

9:30 – snowboard, slalom gigant równoległy mężczyzn – eliminacje (Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk)

12:30 – biegi narciarskie, bieg łączony 10+10 km mężczyzn, FINAŁ (Sebastian Bryja, Dominik Bury)

13:00 – snowboard, slalom gigant równoległy kobiet i mężczyzn – FINAŁY (Aleksandra Król-Walas)

13:30 - saneczkarstwo – dwójki mężczyzn, oficjalny trening (Wojciech Chmielewski, Michał Gancarczyk)

14:05 – biathlon, sztafeta mieszana 4x6 km, FINAŁ (Polska)

14:46 - saneczkarstwo – dwójki kobiet, oficjalny trening (Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska)

16:30 - skoki narciarskie – skocznia normalna kobiet - 3. oficjalny trening (Anna Twardosz, Pola Bełtowska)

17:00 – saneczkarstwo, jedynki mężczyzn – 3. ślizg (Mateusz Sochowicz)

18:34 – saneczkarstwo, jedynki mężczyzn – 4. ślizg, FINAŁ (Mateusz Sochowicz)

19:00 - skoki narciarskie – skocznia normalna mężczyzn - 2. oficjalny trening (Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek)