Zawstydziła Polki i przeżyła koszmar. Najpiękniejsza skoczkini świata wróciła na igrzyska!

Czeszka Veronika Jencova to jedna ze wschodzących gwiazd skoków narciarskich. Na przełomie lutego i marca zeszłego roku cieszyła się z występu na mistrzostwach świata, gdy dwukrotnie weszła do "30" i była lepsza między innymi od wszystkich Polek. Na skoczni normalnej była też najlepszą z Czeszek na 28. miejscu. Uwagę kibiców przyciągała także swoją urodą. Ale już dwa tygodnie później 21-latka przeżyła koszmar. Podczas mistrzostw kraju doznała poważnej kontuzji kolana, która postawiła jej karierę pod znakiem zapytania.

Piękna Veronika Jencova wróciła do skoków na igrzyskach

Nie wystarczyła jej jedna operacja więzadeł i była konieczna druga. To zburzyło optymizm w walce o powrót do formy przed igrzyskami. Jeszcze pod koniec listopada nawet nie skakała, a dopiero zapoznawała się ze śniegiem i podstawami! Całą tę drogę Jencova prezentowała w mediach społecznościowych. W grudniu nadszedł przełom i pierwsze skoki. A już w styczniu wróciła na skocznię normalną i kilkanaście dni później otrzymała olimpijską nominację! Ta wiadomość była dla niej spełnieniem marzeń.

"Już zaczynałam odnajdywać się poza sportem i nie mogłam odnaleźć się w sporcie. Byłam przerażona i cierpiałam. Pierwszy raz po powrocie na narty powiedziałam, że już nigdy nie skoczę. Że to nie jest dla mnie i że odejdę bez próby skakania. Ale kiedy pozwoliłam sobie zwątpić w siebie jako sportowca, zaczęłam od nowa zakochiwać się w skokach! I nie dlatego, że myślałam, że mogę być najlepsza, a po prostu czerpałam z tego mnóstwo radości. I teraz nie ma niczego, co chciałabym robić bardziej niż to!" - cieszyła się Jencova.

I w sobotę, 7 lutego, Czeszka wystąpiła w olimpijskim konkursie na normalnej skoczni w Predazzo. Zajęła w nim odległe 47. miejsce, ale nie wynik był tym razem najważniejszy. Jej droga powrotu dobiegła końca w najlepszym scenariuszu, a fani cieszyli się tymi chwilami razem z nią. Więcej zdjęć pięknej Veroniki Jencovej znajdziesz w naszej galerii.