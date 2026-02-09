Igrzyska Olimpijskie 2026: Starty Polaków w poniedziałek, 9.02. Terminarz na 4. dzień ZIO 2026

Na ten dzień kibice skoków narciarskich czekali cztery lata. Już dzisiaj, w poniedziałek 9 lutego, poznamy mistrza olimpijskiego ZIO Mediolan-Cortina 2026 na normalnej skoczni! W Predazzo na obiekcie HS107 w sobotę rozdano pierwsze medale w konkursie pań, w którym wysokie 10. miejsce zajęła Anna Twardosz. Odbyło się też 6 oficjalnych treningów przed walką o medale, a polscy skoczkowie pokazali, że stać ich na walkę o czołowe miejsca! Zwłaszcza Kacpra Tomasiaka, który był czwartym najlepszym zawodnikiem wszystkich treningów. Ale rywalizacja na IO w poniedziałek to nie tylko skoki.

Igrzyska Olimpijskie 2026: Plan startów. Harmonogram ZIO Mediolan-Cortina 2026 [WSZYSTKIE DYSCYPLINY]

Igrzyska 2026: Starty Polaków w poniedziałek, 9.02.2026

Rywalizacja na skoczni zacznie się dopiero o godzinie 18, na którą wyznaczono początek serii próbnej. Konkurs medalowy ma rozpocząć się o 19, a polskie emocje będziemy przeżywać już wcześniej. Od rana reprezentanci Polski będą startować na olimpijskich arenach, choć głównie w treningach. Walkę o medale przed skoczkami rozpocznie m.in. saneczkarka Klaudia Domaradzka, a niewiele później na torze do łyżwiarstwa szybkiego zaprezentują się panczenistki: Natalia Czerwonka i Karolina Bosiek.

Oto terminarz ZIO 2026 w poniedziałek, 9 lutego, z uwzględnieniem Polaków:

08:00: Skeleton – Kobiety, oficjalny trening

09:00: Kombinacja norweska – Skocznia normalna, 1. oficjalny trening (Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)

10:05: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 13 - tor A (Szwajcaria vs Kanada)

10:05: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 13 - tor B (Stany Zjednoczone vs Włochy)

10:05: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 13 - tor C (Norwegia vs Korea)

10:05: Curling – Pary mieszane, faza grupowa, sesja 13 - tor D (Czechy vs Estonia)

10:30: Narciarstwo alpejskie – Kombinacja drużynowa mężczyzn, zjazd

10:30: Skeleton – Mężczyźni, oficjalny trening

11:30: Narciarstwo alpejskie – Kombinacja drużynowa kobiet, zjazd - 1. oficjalny trening

12:10: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, runda wstępna - Grupa B (Japonia vs Włochy)

12:30: Narciarstwo dowolne – Slopestyle kobiet, finał – Konkurencja medalowa

13:00: Saneczkarstwo – Dwójki kobiet, oficjalny trening (Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska)

13:53: Saneczkarstwo – Dwójki mężczyzn, oficjalny trening (Wojciech Chmielewski, Michał Gancarczyk)

14:00: Narciarstwo alpejskie – Kombinacja drużynowa mężczyzn, slalom – Konkurencja medalowa

16:40: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, runda wstępna - Grupa B (Niemcy vs Francja)

17:00: Saneczkarstwo – Jedynki kobiet, ślizg 1 (Klaudia Domaradzka)

17:30: Łyżwiarstwo szybkie – 1000 m kobiet – Konkurencja medalowa (Natalia Czerwonka, Karolina Bosiek)

18:00: Skoki narciarskie – Skocznia normalna mężczyzn, indywidualnie - seria próbna (Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek)

18:05: Curling – Pary mieszane, półfinał - tor B

18:05: Curling – Pary mieszane, półfinał - tor D

18:35: Saneczkarstwo – Jedynki kobiet, ślizg 2 (Klaudia Domaradzka)

19:00: Skoki narciarskie – Skocznia normalna mężczyzn, indywidualnie - 1. runda (Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek)

19:20: Łyżwiarstwo figurowe – Pary taneczne - taniec rytmiczny

19:30: Snowboard – Big Air kobiet, finał – Konkurencja medalowa

20:12: Skoki narciarskie – Skocznia normalna mężczyzn, indywidualnie - runda finałowa – Konkurencja medalowa (Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek)

20:40: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, runda wstępna - Grupa A (Szwajcaria vs Stany Zjednoczone)

21:10: Hokej na lodzie – Turniej kobiet, runda wstępna - Grupa A (Kanada vs Czechy)