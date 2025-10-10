Iga Świątek wstrząsnęła światem! Rywalki były bezradne, ten sukces wszystko odmienił!

Talent Igi Świątek eksplodował wtedy z taką mocą, że aż zatrzęsła się paryska ziemia a wraz z nią cały tenisowy świat! Dokładnie pięć lat temu, 10 października 2020 r., rewelacyjna Polka w wieku zaledwie 19 lat triumfowała w rozgrywanym z powodu pandemii jesienią Roland Garros.

Iga Świątek to tenisowy diament i kwestią czasu było, kiedy odpali. Jednak to co wyprawiała w Paryżu, zaszokowało wszystkich, również ją samą. Do turnieju przystępowała na 54. miejscu w rankingu, a krótko przed Roland Garros w bardzo słabym stylu odpadła w Rzymie już po pierwszy meczu i porażce z bardzo przeciętną Arantxą Rus. - Leciałam do Paryża bez żadnych oczekiwań. Na dodatek już w pierwszej rundzie trafiłam na Marketę - wspominała potem.

Czeszka Marketa Vondrousova była finalistką poprzedniej edycji Roland Garros. Po meczu z Igą (Polka wygrała 6:1, 6:2) przyznała, że była w szoku po kolejnych fenomenalnych akcjach młodej rywalki. Potem Świątek nabrała wiatru w żagle. W 4. rundzie zdemolowała (6:1, 6:2) słynną Simonę Halep. W finale ograła 6:4, 6:1 Sofię Kenin. W całym turnieju nie przegrała seta i oddała rywalkom zaledwie 28 gemów. Średnio cztery na mecz!

Z powodu pandemii paryski turniej przeniesiono z wiosny na jesień. Trybuny świeciły pustkami, było zimno i wiał silny wiatr. Iga przyznała, że te warunki bardzo jej sprzyjały. – Mocno wiało, a ja potrafię sobie z tym radzić. Dużo trenuję w Polsce, gdzie często jest chłodno i wieje. Potrafię nawet ten wiatr wykorzystywać i teraz znów to było moim atutem - stwierdziła wtedy.

Potem długo miała poczucie, że ten triumf był efektem sprzyjających okoliczności. - Wydawało mi się, że nie dość dowiodłam swojego poziomu. Czułam, że udało mi się to jakby przez przypadek, że znalazłam się we właściwym miejscu o właściwym czasie i po prostu nieźle zagrałam - podkreślała. - Na początku sezonu 2021 czułam wielką presję, bardzo chciałam udowodnić, że zasługuję na ten tytuł. To było wykańczające.

Teraz ma już na koncie sześć triumfów w turniejach Wielkiego Szlema (w tym cztery w Paryżu). Przez 125 tygodni zasiadała na tronie liderki rankingu. Kolejne sukcesy to kwestia czasu.

