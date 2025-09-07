US Open: Kiedy finał Sinner - Alcaraz? O której godzinie finał mężczyzn ATP?

Jannik Sinner i Carlos Alcaraz zagrają w niedzielnym finale US Open. W półfinałach Włoch pokonał 6:1, 3:6, 6:3, 6:4 Kanadyjczyka Feliksa Augera-Aliassime, a Hiszpan rozprawił się z Serbem Novakiem Djokoviciem, wygrywając 6:4, 7:6, 6:2. Sinner i Alcaraz grali ze sobą aż 14 razy. Bilans tej niezwykłej rywalizacji to 9-5 dla Hiszpana, który był górą ostatnio, w finale turnieju ATP w Cincinnati. Włoch skreczował wtedy, przegrywając 0:5 z powodu złego samopoczucia. Ich poprzednie starcia miały miejsce w finałach wielkoszlemowych - w epickiej bitwie w Roland Garros wygrał Alcaraz (4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 7:6), a w Wimbledonie triumfował Sinner (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).

Finał singla mężczyzn US Open 2025 między Jannikiem Sinnerem a Carlosem Alcarazem będzie jednocześnie bezpośrednią walką o pozycję numer 1 na świecie. Sinner zajmuje pierwsze miejsce w rankingu ATP od czasu debiutu na tej pozycji w czerwcu zeszłego roku, a jego panowanie trwa obecnie 65 tygodni. Spośród 29 liderów rankingu w historii (od 1973 roku), tylko czterech innych utrzymało się na szczycie przez co najmniej 52 tygodnie podczas pierwszej kadencji: Roger Federer, Jimmy Connors, Lleyton Hewitt i Novak Djokovic. Alcaraz dąży do powtórzenia swojego triumfu z US Open 2022 na więcej niż jeden sposób. Nie tylko chce pokonać Sinnera, tak jak zrobił to w ćwierćfinale tamtego roku, zdobywając swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł, ale także ponownie pragnie zapewnić sobie pozycję numer 1, wygrywając w Flushing Meadows. Hiszpan stał się najmłodszym liderem rankingu w historii, mając 19 lat, gdy pokonał Caspera Ruuda w finale US Open 2022. Następnie wywalczył wtedy numer 1 na koniec roku i do tej pory spędził na tej pozycji łącznie 36 tygodni.

Kiedy finał US Open Sinner - Alcaraz? O której godzinie?

Finał US Open mężczyzn Jannik Sinner - Carlos Alcaraz zostanie rozegrany w niedzielę 7 września. Początek finału Sinner - Alcaraz o godzinie 20 polskiego czasu. Transmisja TV na Eurosporcie 1 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze i HBO Max.

