Cały świat mówi o tym, co zrobiła Sabalenka po wygraniu US Open! Aż się zawstydziła

Przed US Open Aryna Sabalenka była w niezbyt komfortowej sytuacji. Musiała bronić tytułu i aż 2000 punktów przed goniącymi ją rywalkami. Sporo mówiło się o pogoni Igi Świątek, która w ostatnich miesiącach wygrała przecież Wimbledon i turniej w Cincinnati. W Nowym Jorku to Białorusinka okazała się jednak najlepsza, a w drodze po swój czwarty wielkoszlemowy tytuł straciła tylko seta w półfinale z Jessicą Pegulą. Po zwycięstwie w finale z Amandą Anisimovą mogła rozpocząć świętowanie, choć za tym sukcesem idą też konkretne obowiązki.

Wpadka Sabalenki po wygraniu US Open. Pomyliła Alcaraza!

Dzień po zakończeniu US Open triumfatorzy singlowych turniejów wystąpili w popularnym porannym programie telewizyjnym "Today Show" na antenie NBC. Sabalenka i Carlos Alcaraz opowiadali o swoich zwycięstwach, ale wszystko zaczęło się od wpadki tenisistki.

Białorusinka przez przypadek nazwała siedzącego obok Hiszpana... Jannik! Alcaraz przyjął jednak wpadkę koleżanki z uśmiechem i nie przejął się wywołaniem swojego największego rywala, którego pokonał zresztą w wielkim finale.

- Jest 9 rano, nie przejmuj się. Wszystko dobrze - zaśmiał się 22-latek, który w nocy świętował przecież swój triumf. Sabalence było jednak ewidentnie głupio, przeprosiła Hiszpana i dopytywała prowadzących, czy na pewno nie da się tego wyciąć. Wszystko szło jednak na żywo, a nagranie z tej sytuacji szybko stało się hitem internetu.

Sabalenka ma teraz krótką chwilę na celebrację wielkiego sukcesu. Do gry wróci dopiero 24 września w Pekinie w turnieju rangi WTA 1000. Wcześniej azjatycka część sezonu rozpocznie się w Seulu, gdzie od 15 września rywalizować będzie m.in. Iga Świątek.

Aryna Sabalenka accidentally calling Carlos Alcaraz Jannik on the Today ShowCarlos’ reaction:“It’s 9 in the morning. Don’t worry it’s all good” 😂😂😂(via @TheTodayShow) pic.twitter.com/GNng0GFqb4— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 8, 2025