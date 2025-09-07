Tak wygląda ranking WTA po zwycięstwie Aryny Sabalenki w US Open! Strata Igi Świątek wciąż duża

Aryna Sabalenka broniła w Nowym Jorku tytułu i aż 2000 punktów. Znów wygrała US Open, utrzymując dużą przewagę w rankingu, która po turnieju będzie taka sama jak przed jego początkiem - 2077 r. Wiceliderką rankingu jest wciąż Iga Świątek, która rok temu - jak jak w tej edycji US Open - odpadła w ćwierćfinale. Polka i Białorusinka będą miały zatem tyle samo punktów co przed turniejem w Nowym Jorku. Duży awans zaliczyła Amanda Anisimova, tegoroczna finalistka i pogromczyni Igi Świątek w 1/4 finału. Amerykanka awansuje z 9. na 4. miejsce, najwyżej w karierze.

Aryna Sabalenka wygrała US Open! Amanda Anisimova pokonana w finale!

Teraz rywalizacja przenosi się do Azji. Iga Świątek do gry ma wrócić w rozpoczynającym się 15 września turnieju WTA 500 w Seulu. Potem zacznie się turniej WTA 1000 w Pekinie. Rok temu Polka w azjatyckich turniejach nie grała, bo była zawieszona. Nie będzie bronić zatem żadnych punktów. A Aryna Sabalenka i Coco Gauff - największe rywalki Świątek - będą teraz miały dużo do obrony. Oczywiście dużo zależeć teraz będzie też od zdrowia Polki, która po US Open zdradziła, że w czasie turnieju zmagała się z bolesną kontuzją stopy.

Iga Świątek zmagała się z kontuzją w czasie US Open! Nie chciała o tym mówić, teraz wyznała prawdę

Czołówka rankingu WTA po US Open:

1. Aryna Sabalenka 11225 pkt

2. Iga Światek 7933

3. Coco Gauff 7874

4. Amanda Anisimova 5159

5. Mirra Andriejewa 4793

6. Madison Keys 4579

7. Jessica Pegula 4383

8. Jasmine Paolini 4006

9. Qinwen Zheng 4003

10. Jelena Rybakina 3833

