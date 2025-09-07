Tak wygląda ranking WTA po zwycięstwie Aryny Sabalenki w US Open! Strata Igi Świątek wciąż duża

2025-09-07 0:22

Aryna Sabalenka obroniła tytuł mistrzyni US Open! W finale Białorusinka pokonała 6:3, 7:6(3) Amerykankę Amandę Anisimovą, pogromczynię Igi Świątek w ćwierćfinale. To pierwszy w tym sezonie a czwarty w karierze wielkoszlemowy tytuł Sabalenki, która utrzymała dużą przewagę w rankingu. Zobacz, jak wygląda teraz czołówka.

Aryna Sabalenka broniła w Nowym Jorku tytułu i aż 2000 punktów. Znów wygrała US Open, utrzymując dużą przewagę w rankingu, która po turnieju będzie taka sama jak przed jego początkiem - 2077 r. Wiceliderką rankingu jest wciąż Iga Świątek, która rok temu - jak jak w tej edycji US Open - odpadła w ćwierćfinale. Polka i Białorusinka będą miały zatem tyle samo punktów co przed turniejem w Nowym Jorku. Duży awans zaliczyła Amanda Anisimova, tegoroczna finalistka i pogromczyni Igi Świątek w 1/4 finału. Amerykanka awansuje z 9. na 4. miejsce, najwyżej w karierze.

Aryna Sabalenka wygrała US Open! Amanda Anisimova pokonana w finale!

Teraz rywalizacja przenosi się do Azji. Iga Świątek do gry ma wrócić w rozpoczynającym się 15 września turnieju WTA 500 w Seulu. Potem zacznie się turniej WTA 1000 w Pekinie. Rok temu Polka w azjatyckich turniejach nie grała, bo była zawieszona. Nie będzie bronić zatem żadnych punktów. A Aryna Sabalenka i Coco Gauff - największe rywalki Świątek - będą teraz miały dużo do obrony. Oczywiście dużo zależeć teraz będzie też od zdrowia Polki, która po US Open zdradziła, że w czasie turnieju zmagała się z bolesną kontuzją stopy.

Iga Świątek zmagała się z kontuzją w czasie US Open! Nie chciała o tym mówić, teraz wyznała prawdę

Czołówka rankingu WTA po US Open:

  • 1. Aryna Sabalenka 11225 pkt
  • 2. Iga Światek 7933
  • 3. Coco Gauff 7874
  • 4. Amanda Anisimova 5159
  • 5. Mirra Andriejewa 4793
  • 6. Madison Keys 4579
  • 7. Jessica Pegula 4383
  • 8. Jasmine Paolini 4006
  • 9. Qinwen Zheng 4003
  • 10. Jelena Rybakina 3833
Trener mentalny Jakub B. Bączek: Iga Świątek i Robert Lewandowski codziennie mierzą się z hejtem i są oceniani
