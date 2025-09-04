Iga Świątek zmagała się z kontuzją w czasie US Open! Nie chciała o tym mówić, teraz wyznała prawdę

Iga Świątek przeciwko Amandzie Anisimovej nie zagrała złego spotkania, ale tym razem słabo serwowała i to okazało się kluczowe. Świetnie dysponowana rywalka wykorzystywała to, fenomenalnie returnując i wywierając niesamowitą presję w gemach serwisowych Polki. - Nie byłam w stanie wygrać tego spotkania z takim serwisem i przeciwko Amandzie grającej tak agresywnie i dobrze na returnie. To zrobiło różnicę. Gdybym lepiej serwowała, miałabym szansę. To, co dzisiaj zagrałam, nie wystarczyło - podsumowała przykrą porażkę wiceliderka rankingu.

Okazało się, że Iga Świątek w trakcie US Open zmagała się z kontuzją. Zdradziła to w podsumowującym występ w Nowym Jorku poście na Instagramie.

"Dziękuję Nowy Jorku i gratulacje dla Amandy - grałaś świetnie. Powodzenia w dalszej części turnieju" - rozpoczęła swój wpis Iga Świątek. "Jeśli chodzi o mnie... to był świetny US swing, pełen lekcji, niesamowitych wspomnień i jeszcze większej motywacji, by w przyszłości być lepszą. Tym razem US Open był dla mnie i mojego zespołu sporym wyzwaniem (jestem wam naprawdę wdzięczna, dziękuję za pomoc - wielkie podziękowania także dla fizjoterapeutów WTA i lekarzy US Open). Granie meczów bez treningów w dni wolne, zmaganie się z problemem ze stopą, ciągłe przekraczanie granic... Udało nam się dotrzeć do ćwierćfinału, mimo wielu trudności i jestem całkiem dumna z tego, co udało mi się osiągnąć w tych okolicznościach. A co najważniejsze - zdobyłam cenne doświadczenie. Wrócę w przyszłym roku z ogromną determinacją. Teraz czas odpocząć, zadbać o ciało i więcej trenować w Azji. Do zobaczenia wkrótce!" - zakończyła mistrzyni Wimbledonu.

Iga Świątek pozostanie na 2. miejscu w rankingu, a do gry wróci w rozpoczynającym się 15 września turnieju WTA w Seulu. W US Open w sumie zarobiła 880 tys. dolarów - 660 tys. w singlu i 200 tys. za finał miksta. To kwoty brutto, a podatek w Nowym Jorku to ok. 38 proc.

