Legenda tenisa wściekła na Donalda Trumpa! Prezydent USA był na finale US Open

Turniej US Open 2025 jest już historią. W sobotnim finale kobiet Aryna Sabalenka ograła faworytkę gospodarzy, Amandę Anisimovą, a dzień później wielkoszlemową imprezę tradycyjnie zwieńczył finał mężczyzn. Po raz kolejny w tym sezonie o triumf w Szlemie zagrali dwaj najlepsi tenisiści świata - Carlos Alcaraz i Jannik Sinner. Kolejny akt coraz bardziej elektryzującej rywalizacji Hiszpana z Włochem ściągnął na trybuny nawet samego prezydenta USA, Donalda Trumpa.

Niespodziewana wizyta Donalda Trumpa. Amerykanie czekali na to 10 lat, nawet Alcaraz zabrał głos

QUIZ: Czy rozpoznasz gwiazdy światowego tenisa? Nie znać ich to wstyd dla kibica! Sprawdź się Pytanie 1 z 14 Kim jest ta tenisistka? Agnieszka Radwańska Iga Świątek Maja Chwalińska Następne pytanie

Martina Navratilova wściekła na Trumpa po finale US Open

W tym roku męski finał US Open miał się rozpocząć dwie godziny wcześniej niż zazwyczaj. Zaplanowano go na godzinę 14 (20 czasu polskiego), ale wizyta Trumpa na Flushing Meadows kompletnie sparaliżowała ruch z powodu nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa! Rozpoczęcie meczu opóźniło się o ok. 45 minut, a o trudnej sytuacji na obiekcie informowała na bieżąco m.in. legendarna Martina Navratilova.

"Jest już 14, a ponad połowa obiektu jest pusta, jest tylko jedne wejście na trybuny. Dziękujemy Trump!!!" - piekliła się 18-krotna zwyciężczyni turniejów Wielkiego Szlema. Pokazywała też ogromne kolejki do wejścia na największy tenisowy kort świata.

Tak wygląda ranking WTA po zwycięstwie Aryny Sabalenki w US Open! Strata Igi Świątek wciąż duża

Gdy mecz już się rozpoczął, 68-latka dalej pokazywała swoją wrogość do amerykańskiego prezydenta. Kiedy pokazano go na telebimie i spotkał się z mieszaną reakcją tłumu, Navratilova chętnie udostępniała nagranie z wyraźnymi gwizdami kibiców.

It’s 14:00 and more than half empty, only one way to get in. Thank you trump!!! pic.twitter.com/FQt111nfoV— Martina Navratilova (@Martina) September 7, 2025

This is the outside right now pic.twitter.com/uKMBWpULAx— Martina Navratilova (@Martina) September 7, 2025

Cały świat mówi o tym, co zrobił Trump po wygranej Alcaraza

Ostatecznie opóźniony finał US Open dostarczył spodziewanych emocji. Po czterech setach to Carlos Alcaraz okazał się lepszy od Sinnera (6:2, 3:6, 6:1, 6:4) i po wielu miesiącach wrócił na pozycję lidera rankingu ATP. Po ostatniej piłce Hiszpan był przeszczęśliwy, w przeciwieństwie do... Trumpa, którego pokazały kamery, a jego reakcja na wielki triumf Carlitosa momentalnie podbiła internet. Wszyscy dookoła bili brawa zwycięzcy, poza niewzruszonym prezydentem USA. Możesz to zobaczyć na poniższym nagraniu.