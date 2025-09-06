Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova
ARYNA SABALENKA CLINCHES HER FOURTH GRAND SLAM TITLE! 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/r2Yo8kcfAX— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025
6:3, 7:6
KONIEC! ARYNA SABALENKA OBRONIŁA TYTUŁ MISTRZYNI US OPEN! Pokonała w finale 6:3, 7:6(3) Amandę Anisomovą
6-3 Autowy return Białorusinki
6-2 Dobry serwis Anisimovej
6-1 Piłki mistrzowskie
5-1 Dobry pierwszy serwis Sabalenki
4-1 Podwójny błąd serwisowy Anisimovej
3-1 Szybka wymiana, na koniec duży aut po forhendzie Amerykanki
2-1 Znów niewielki aut po returnie Anisimovej
1-1 Minimalnie niecelny return Amerykanki
0-1 As serwisowy Anisimovej
6:3, 6:6
Gem Sabalenka. Przed nami TIE-BREAK!
40-15 Anisimova returnowała mocno ale wprost na rakietę Sabalenki. Świetna odpowiedź Aryny
30-15 As serwisowy Białorusinki
15-15 A teraz błąd Sabalenki
15-0 Autowy forhend Anisimovej
6:3, 5:6
Gem Anisimova. Amerykanka obejmuje prowadzenie w secie. Na koniec niecelny return Białorusinki
30-40 Amerykanka zaryzykowała. Podwójny błąd serwisowy
15-40 Błąd Białorusinki. Bekhend w siatkę
15-30 Świetny return Sabalenki, trafiła w końcową linię
0-30 Kapitalny forhend Amerykanki wzdłuż linii
0-15 Świetny serwis Amerykanki
6:3, 5:5
Gem Ansimova PRZEŁAMANIE! Gramy dalej. Na koniec świetna akcja Amerykanki
30-40 Białorusinka smeczowała w siatkę! Zamiast piłki meczowej jest beakpoint
30-30 Niesamowita reakcja Sabalenki na agresywny return Anisimovej
15-30 Dobry drugi serwis Sabalenki
0-30 Błąd Białorusinki. Znów był dobry return Amerykanki
0-15 Dobry return Anisimovej a potem jej spokojny forhend w otwarty kort
6:3, 5:4
Gem Anisimova. Na koniec return Sabalenki w siatkę
30-40 Sabalenka głębokim uderzeniem wymusiła błąd rywalki
15-40 Skuteczny smecz Aryny po koźle
0-40 Znów dobry serwis Amerykanki. Nagle serwis wrócił u niej
0-30 Dobry serwis Anisimovej
0-15 Return Sabalenki w siatkę
6:3, 5:3
Gem Sabalenka. Białorusinka blisko obrony tytułu
40-15 Return Amerykanki w siatkę
30-15 Skuteczny forhend Amerykanki
30-0 Świetny bekhend wzdłuż linii Sabalenki
15-0 Duży aut po forhendzie Anisimovej
6:3, 4:3
Gem Sabalenka PRZEŁAMANIE. Na koniec agresywny return Białorusinki. Amerykanka wciąż słabo serwuje
40-15 Autowy forhend Amerykanki. Breakpointy
30-15 Podwójny błąd serwisowy Anisimovej
15-15 Pewny forhend Amerykanki po crossie
15-0 Świetna akcja Białorusinki przy siatce
6:3, 3:3
Gem Anisimova PRZEŁAMANIE. Na koniec efektowny bekhend Amerykanki. Gem wygrany do zera
0-40 Podwójny błąd serwisowy Sabalenki. Są breakpointy
0-30 Agresywny return Anisimovej
0-15 Świetna wymiana. Na koniec pewny drive-volley Anisimovej
6:3, 3:2
Gem Anisimova. Amerykanka obroniła podanie
15-40 Autowy forhend liderki rankingu
15-30 Wymiana przez środek. Amerykanka zagrała w siatkę
0-30 Udana akcja Anisimovej
0-15 Świetny bekhend Amerykanki
6:3, 3:1
Gem Sabalenka. Białorusinka znów znakomicie serwowała i jest coraz bliżej zwycięstwa
40-15 Mocny serwis Sabalenki
30-15 Błąd Białorusinki
30-0 Anisimova uderzyła w siatkę
15-0 Dobra reakcja Sabalenki na mocny return rywalki
6:3, 2:1
Gem Sabalenka PRZEŁAMANIE. Na konie świetna kontra liderki rankingu
40-30 Minimalnie niecelny return Aryny
40-15 Znów szybka wymiana forhend na forhend. Anisimova zagrała w siatkę. Breakpointy
30-15 Autowy slajs Sabalenki
30-0 Świetna gra w defensywie Białorusinki
15-0 Sabalenka mocnym returnem wymusiła błąd rywalki
3:6, 1:1
Gem Sabalenka. Bardzo dobry gem serwisowy liderki rankingu
40-0 Dobry serwis Białorusinki
30-0 Autowy forhend Amerykanki
15-0 Dokładny bekhend Sabalenki
6:3, 0:1
Gem Anisimova. Amerykanka na koniec zaserwowała asa
Przewaga Anisimova. Sabalenka złapana na wykroku
Równowaga. Niesamowity bekhend Białorusinki
Przewaga Anisimova. Sabalenka returnowała slajsem ale niecelnie
Równowaga. Znów podwójny błąd serwisowy Amandy
Przewaga Anisimova. Teraz skuteczny forhend Amerykanki
40-40 Podwójny błąd serwisowy Anisimovej
30-40 Amerykanka wpakowała piłkę w siatkę. Prosty błąd
15-40 Za długi forhend Białorusinki
15-30 Dobry serwis na zewnątrz a potem głęboki forhend Anisimovej
15-15 Niecelny return Sabalenki
15-0 Szybka wymiana forhend na forhend. Na koniec błąd Amerykanki
Początek drugiego seta. Serwuje Anisimova
Aryna Sabalenka has now won the first set in each of her three US Open finals. 😏 pic.twitter.com/Pvx1JxgJZJ— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025
6:3
GEM I SET SABALENKA. Białorusinka zgarnia pierwszego seta. Szybkie tempo wymian. Obrończyni tytułu była w nich solidniejsza. Lepiej też serwowała
40-15 Piłki setowe po błędzie Anisimovej
30-15 Amerykanka odpowiada znakomitym returnem
30-0 Mocny bekhend Białorusinki po crossie
15-0
5:3
Gem Sabalenka PRZEŁAMANIE. Na koniec dłuższa wymiana. Pierwsza błąd popełniła Anisimova
40-15 Znów podwójny błąd serwisowy Anisimovej. Breakpointy
30-15 Mocny return Sabalenki po nogi rywalki, która odegrała w siatkę
15-15 A teraz podwójny błąd serwisowy Amerykanki
0-15 As serwisowy Anisimovej
4:3
Gem Sabalenka. Białorusinka obroniła podanie i wychodzi na prowadzenie
40-30 Tym razem return Anisimovej mocny ale za długi
30-30 Amerykanka odpowiada znakomitym returnem
30-15 Potężny serwis Sabalenki
15-15 Autowy return Amerykanki
0-15 Anisimova mocnym returnem wymusiła błąd Sabalenki
3:3
Gem Sabalenka PRZEŁAMANIE. Białorusinka dobrze returnowała, a Amerykanka popełniała błędy. Gem do zera
40-0 Znów błąd Amerykanki. Zagrała w siatkę. Breakpointy
30-0 Minimalnie niecelny forhend Amerykanki
15-0 Błąd Anisimovej. Wcześniej Sabalenka błysnęła dobrą defensywą
2:3
Gem Anisimova PRZEŁAMANIE. Amerykanka coraz lepiej returnuje. Tak jak w meczu z Igą Świątek. Amerykanka wygrała trzeciego gema z rzędu i już prowadzi
30-40 Dwie potężne bomby Anisimovej. Najpierw return, potem zabójcy forhend
30-30 Mocny forhend tenisistki z Mińska
15-30 Potężny serwis Białorusinki
0-30 Błąd Sabalenki po głębokim zagraniu rywalki
0-15 Mocny bekhend Anisimovej
2:2
Gem Anisimova. Amerykanka obroniła podanie. Straty obronione
30-40
15-40 Sabalenka kłóci się, że po serwisie Anisimovej był net
15-30 Po dobrym serwisie Amerykanka poprawiła mocnym forhendem
15-15 Mocny return Sabalenki
0-15 Świetny bekhend Amerykanka po za krótkim returnie Białorusinki
2:1
Gem Anisimova PRZEŁAMANIE. Na koniec niesamowita wymiana i kapitalny forhend Amerykanki. Zaraz może być remis
30-40 Kapitalny bekhend wzdłuż linii Anisimovej
30-30 Białorusinka zagrała skrót, ale w korytarz deblowy
30-15 Za długi bekhend Sabalenki
30-0 Kolejny błąd Amerykanki. Wyraźnie się usztywniła
15-0 Niecelny return Anisimovej
2:0
Gem Sabalenka PRZEŁAMANIE. Na koniec szybka wymiana przez środek i znów jako pierwsza błąd popełniła Amerykanka
40-30 Znów błąd Anisimovej. Teraz ona broni breakpointa
30-30 Szybka wymiana. Na koniec błąd Amerykanki
15-30 Potężny forhend Anisimovej
15-15 As serwisowy Amerykanki
15-0 Autowy forhend Anisimovej
1:0
Gem Sabalenka. Białorusinka obroniła podanie w gemie otwarcia. Anisimova nie wykorzystała breakpointów
Przewaga Sabalenka. Anisimova miała już otwarty kort ale przestrzeliła
Równowaga. Autowy return Amerykanki
Anisimova znów ma breakpointa po błędzie Sabalenki
Równowaga. Dobry pierwszy serwis Sabalenki
Anisimova znów ma breakpointa. Przejęła inicjatywę returnem i nie oddała jej do końca wymiany
40-40 Mocny ale niecelny return Anisimovej
30-40 Podwójny błąd serwisowy Sabalenki. Breakpoint
30-30 Znów znakomity bekhend Amandy. Teraz po crossie
30-15 Kapitalny bekhend Anisimovej. Mocny początek finału
30-0 A teraz mocny serwis Białorusinki
15-0 Szybka wymiana. Na koniec świetny forhend Sabalenki
GRAMY! Serwuje Sabalenka
Trwa już rozgrzewka
Sabalenka wygrała losowanie i wybrała serwis. Zatem Białorusinka zacznie
Aryna Sabalenka i Amanda Anisimova właśnie pojawiły się na korcie
Trwa ceremonia otwarcia finału
Za parę minut wielki finał
Sabalenka 🆚 Anisimova US Open final is on! 🏆— wta (@WTA) September 5, 2025
Saturday can't come soon enough 🙌#USOpen pic.twitter.com/GR5pXXRnsP
Witamy w relacji na żywo z finału US Open Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova. Początek finału o godzinie 22 polskiego czasu
Aryna Sabalenka i Amanda Anisimova w finale US Open zagrają ze sobą już po raz dziesiąty. Co ciekawe, bilans tej rywalizacji to 6-3 dla Amerykanki, która była górą również w ich ostatnim starciu. W lipcu Anisimova pokonała Sabalenkę 6:4, 4:6, 6:4 w półfinale Wimbledonu. Bilans na kortach twardych to 2-1 dla Amerykanki. Mistrzyni US Open zarobi 5 mln dolarów.
Aryna Sabalenka aż do półfinału US Open miała łatwą drogę. W 1/2 finału ograła Amerykankę Jessicę Pegulę (nr 4.) 4:6, 6:3, 6:4. Była to powtórka finału ubiegłorocznej edycji US Open, w którym Białorusinka też ograła Amerykankę - 7:5, 7:5. Tym razem Pegula zdołała wygrać seta, ale ostatecznie doznała ósmej porażki w ich dziesiątym meczu.
Sabalenka - Anisimova NA ŻYWO Relacja live z finału US Open
Aryna Sabalenka walczy o pierwszy wielkoszlemowy tytuł w tym roku. Przegrała finały Australian Open i Roland Garros, a w Wimbledonie przegrała w półfinale, właśnie po wspomnianej porażce z Amandą Anisimovą. Białorusinka ma szansę zostać pierwszą zawodniczką od 11 lat, która obroni tytuł mistrzyni US Open. Ostatnio udało się to Amerykance Serenie Williams, najlepszej w latach 2012-14.
Amanda Anisimova awansowała do finału US Open, pokonując 6:7 (4-7), 7:6 (7-3), 6:3 Japonkę Naomi Osakę, której trenerem jest Tomasz Wiktorowski. W ćwierćfinale Amerykanka wyeliminowała Igę Świątek (6:4, 6:3). Anisimova dotarła do finału w drugiej z rzędu wielkoszlemowej imprezie. W lipcu spotkanie o triumf w Wimbledonie przegrała ze Świątek 0:6, 0:6.