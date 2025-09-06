Aryna Sabalenka wygrała US Open! Amanda Anisimova pokonana w finale!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2025-09-06 23:56

Aryna Sabalenka obroniła tytuł mistrzyni US Open! W finale Białorusinka pokonała 6:3, 7:6(3) Amerykankę Amandę Anisimovą, pogromczynię Igi Świątek w ćwierćfinale. To pierwszy w tym sezonie a czwarty w karierze wielkoszlemowy tytuł Sabalenki, która utrzymała dużą przewagę w rankingu. Poniżej relacja na żywo z finału US Open.

Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova RELACJA NA ŻYWO z finału US Open [WYNIK]

i

Autor: Associated Press
Na żywo

Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova

6:3, 7:6

KONIEC! ARYNA SABALENKA OBRONIŁA TYTUŁ MISTRZYNI US OPEN! Pokonała w finale 6:3, 7:6(3) Amandę Anisomovą

6-3 Autowy return Białorusinki

6-2 Dobry serwis Anisimovej

6-1 Piłki mistrzowskie

5-1 Dobry pierwszy serwis Sabalenki

4-1 Podwójny błąd serwisowy Anisimovej

3-1 Szybka wymiana, na koniec duży aut po forhendzie Amerykanki

2-1 Znów niewielki aut po returnie Anisimovej

1-1 Minimalnie niecelny return Amerykanki

0-1 As serwisowy Anisimovej

6:3, 6:6

Gem Sabalenka. Przed nami TIE-BREAK!

40-15 Anisimova returnowała mocno ale wprost na rakietę Sabalenki. Świetna odpowiedź Aryny

30-15 As serwisowy Białorusinki

15-15 A teraz błąd Sabalenki

15-0 Autowy forhend Anisimovej

6:3, 5:6

Gem Anisimova. Amerykanka obejmuje prowadzenie w secie. Na koniec niecelny return Białorusinki

30-40 Amerykanka zaryzykowała. Podwójny błąd serwisowy

15-40 Błąd Białorusinki. Bekhend w siatkę

15-30 Świetny return Sabalenki, trafiła w końcową linię

0-30 Kapitalny forhend Amerykanki wzdłuż linii

0-15 Świetny serwis Amerykanki

6:3, 5:5

Gem Ansimova PRZEŁAMANIE! Gramy dalej. Na koniec świetna akcja Amerykanki

30-40 Białorusinka smeczowała w siatkę! Zamiast piłki meczowej jest beakpoint

30-30 Niesamowita reakcja Sabalenki na agresywny return Anisimovej

15-30 Dobry drugi serwis Sabalenki

0-30 Błąd Białorusinki. Znów był dobry return Amerykanki

0-15 Dobry return Anisimovej a potem jej spokojny forhend w otwarty kort

6:3, 5:4

Gem Anisimova. Na koniec return Sabalenki w siatkę

30-40 Sabalenka głębokim uderzeniem wymusiła błąd rywalki

15-40 Skuteczny smecz Aryny po koźle

0-40 Znów dobry serwis Amerykanki. Nagle serwis wrócił u niej

0-30 Dobry serwis Anisimovej

0-15 Return Sabalenki w siatkę

6:3, 5:3

Gem Sabalenka. Białorusinka blisko obrony tytułu

40-15 Return Amerykanki w siatkę

30-15 Skuteczny forhend Amerykanki

30-0 Świetny bekhend wzdłuż linii Sabalenki

15-0 Duży aut po forhendzie Anisimovej

6:3, 4:3

Gem Sabalenka PRZEŁAMANIE. Na koniec agresywny return Białorusinki. Amerykanka wciąż słabo serwuje

40-15 Autowy forhend Amerykanki. Breakpointy

30-15 Podwójny błąd serwisowy Anisimovej

15-15 Pewny forhend Amerykanki po crossie

15-0 Świetna akcja Białorusinki przy siatce

6:3, 3:3

Gem Anisimova PRZEŁAMANIE. Na koniec efektowny bekhend Amerykanki. Gem wygrany do zera

0-40 Podwójny błąd serwisowy Sabalenki. Są breakpointy

0-30 Agresywny return Anisimovej

0-15 Świetna wymiana. Na koniec pewny drive-volley Anisimovej

6:3, 3:2

Gem Anisimova. Amerykanka obroniła podanie

15-40 Autowy forhend liderki rankingu

15-30 Wymiana przez środek. Amerykanka zagrała w siatkę

0-30 Udana akcja Anisimovej

0-15 Świetny bekhend Amerykanki

6:3, 3:1

Gem Sabalenka. Białorusinka znów znakomicie serwowała i jest coraz bliżej zwycięstwa

40-15 Mocny serwis Sabalenki

30-15 Błąd Białorusinki

30-0 Anisimova uderzyła w siatkę

15-0 Dobra reakcja Sabalenki na mocny return rywalki

6:3, 2:1

Gem Sabalenka PRZEŁAMANIE. Na konie świetna kontra liderki rankingu

40-30 Minimalnie niecelny return Aryny

40-15 Znów szybka wymiana forhend na forhend. Anisimova zagrała w siatkę. Breakpointy

30-15 Autowy slajs Sabalenki

30-0 Świetna gra w defensywie Białorusinki

15-0 Sabalenka mocnym returnem wymusiła błąd rywalki

3:6, 1:1

Gem Sabalenka. Bardzo dobry gem serwisowy liderki rankingu

40-0 Dobry serwis Białorusinki

30-0 Autowy forhend Amerykanki

15-0 Dokładny bekhend Sabalenki

6:3, 0:1

Gem Anisimova. Amerykanka na koniec zaserwowała asa

Przewaga Anisimova. Sabalenka złapana na wykroku

Równowaga. Niesamowity bekhend Białorusinki

Przewaga Anisimova. Sabalenka returnowała slajsem ale niecelnie

Równowaga. Znów podwójny błąd serwisowy Amandy

Przewaga Anisimova. Teraz skuteczny forhend Amerykanki

40-40 Podwójny błąd serwisowy Anisimovej

30-40 Amerykanka wpakowała piłkę w siatkę. Prosty błąd

15-40 Za długi forhend Białorusinki

15-30 Dobry serwis na zewnątrz a potem głęboki forhend Anisimovej

15-15 Niecelny return Sabalenki

15-0 Szybka wymiana forhend na forhend. Na koniec błąd Amerykanki

Początek drugiego seta. Serwuje Anisimova

6:3

GEM I SET SABALENKA. Białorusinka zgarnia pierwszego seta. Szybkie tempo wymian. Obrończyni tytułu była w nich solidniejsza. Lepiej też serwowała

40-15 Piłki setowe po błędzie Anisimovej

30-15 Amerykanka odpowiada znakomitym returnem

30-0 Mocny bekhend Białorusinki po crossie

15-0

5:3

Gem Sabalenka PRZEŁAMANIE. Na koniec dłuższa wymiana. Pierwsza błąd popełniła Anisimova

40-15 Znów podwójny błąd serwisowy Anisimovej. Breakpointy

30-15 Mocny return Sabalenki po nogi rywalki, która odegrała w siatkę

15-15 A teraz podwójny błąd serwisowy Amerykanki

0-15 As serwisowy Anisimovej

4:3

Gem Sabalenka. Białorusinka obroniła podanie i wychodzi na prowadzenie

40-30 Tym razem return Anisimovej mocny ale za długi

30-30 Amerykanka odpowiada znakomitym returnem

30-15 Potężny serwis Sabalenki

15-15 Autowy return Amerykanki

0-15 Anisimova mocnym returnem wymusiła błąd Sabalenki

3:3

Gem Sabalenka PRZEŁAMANIE. Białorusinka dobrze returnowała, a Amerykanka popełniała błędy. Gem do zera

40-0 Znów błąd Amerykanki. Zagrała w siatkę. Breakpointy

30-0 Minimalnie niecelny forhend Amerykanki

15-0 Błąd Anisimovej. Wcześniej Sabalenka błysnęła dobrą defensywą

2:3

Gem Anisimova PRZEŁAMANIE. Amerykanka coraz lepiej returnuje. Tak jak w meczu z Igą Świątek. Amerykanka wygrała trzeciego gema z rzędu i już prowadzi

30-40 Dwie potężne bomby Anisimovej. Najpierw return, potem zabójcy forhend

30-30 Mocny forhend tenisistki z Mińska

15-30 Potężny serwis Białorusinki

0-30 Błąd Sabalenki po głębokim zagraniu rywalki

0-15 Mocny bekhend Anisimovej

2:2

Gem Anisimova. Amerykanka obroniła podanie. Straty obronione

30-40

15-40 Sabalenka kłóci się, że po serwisie Anisimovej był net

15-30 Po dobrym serwisie Amerykanka poprawiła mocnym forhendem

15-15 Mocny return Sabalenki

0-15 Świetny bekhend Amerykanka po za krótkim returnie Białorusinki

2:1

Gem Anisimova PRZEŁAMANIE. Na koniec niesamowita wymiana i kapitalny forhend Amerykanki. Zaraz może być remis

30-40 Kapitalny bekhend wzdłuż linii Anisimovej

30-30 Białorusinka zagrała skrót, ale w korytarz deblowy

30-15 Za długi bekhend Sabalenki

30-0 Kolejny błąd Amerykanki. Wyraźnie się usztywniła

15-0 Niecelny return Anisimovej

2:0

Gem Sabalenka PRZEŁAMANIE. Na koniec szybka wymiana przez środek i znów jako pierwsza błąd popełniła Amerykanka

40-30 Znów błąd Anisimovej. Teraz ona broni breakpointa

30-30 Szybka wymiana. Na koniec błąd Amerykanki

15-30 Potężny forhend Anisimovej

15-15 As serwisowy Amerykanki

15-0 Autowy forhend Anisimovej

1:0

Gem Sabalenka. Białorusinka obroniła podanie w gemie otwarcia. Anisimova nie wykorzystała breakpointów

Przewaga Sabalenka. Anisimova miała już otwarty kort ale przestrzeliła

Równowaga. Autowy return Amerykanki

Anisimova znów ma breakpointa po błędzie Sabalenki

Równowaga. Dobry pierwszy serwis Sabalenki

Anisimova znów ma breakpointa. Przejęła inicjatywę returnem i nie oddała jej do końca wymiany

40-40 Mocny ale niecelny return Anisimovej

30-40 Podwójny błąd serwisowy Sabalenki. Breakpoint

30-30 Znów znakomity bekhend Amandy. Teraz po crossie

30-15 Kapitalny bekhend Anisimovej. Mocny początek finału

30-0 A teraz mocny serwis Białorusinki

15-0 Szybka wymiana. Na koniec świetny forhend Sabalenki

GRAMY! Serwuje Sabalenka

Trwa już rozgrzewka

Sabalenka wygrała losowanie i wybrała serwis. Zatem Białorusinka zacznie

Aryna Sabalenka i Amanda Anisimova właśnie pojawiły się na korcie

Trwa ceremonia otwarcia finału

Za parę minut wielki finał

Witamy w relacji na żywo z finału US Open Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova. Początek finału o godzinie 22 polskiego czasu

Aryna Sabalenka i Amanda Anisimova w finale US Open zagrają ze sobą już po raz dziesiąty. Co ciekawe, bilans tej rywalizacji to 6-3 dla Amerykanki, która była górą również w ich ostatnim starciu. W lipcu Anisimova pokonała Sabalenkę 6:4, 4:6, 6:4 w półfinale Wimbledonu. Bilans na kortach twardych to 2-1 dla Amerykanki. Mistrzyni US Open zarobi 5 mln dolarów.

Aryna Sabalenka aż do półfinału US Open miała łatwą drogę. W 1/2 finału ograła Amerykankę Jessicę Pegulę (nr 4.) 4:6, 6:3, 6:4. Była to powtórka finału ubiegłorocznej edycji US Open, w którym Białorusinka też ograła Amerykankę - 7:5, 7:5. Tym razem Pegula zdołała wygrać seta, ale ostatecznie doznała ósmej porażki w ich dziesiątym meczu.

Sabalenka - Anisimova NA ŻYWO Relacja live z finału US Open

Aryna Sabalenka walczy o pierwszy wielkoszlemowy tytuł w tym roku. Przegrała finały Australian Open i Roland Garros, a w Wimbledonie przegrała w półfinale, właśnie po wspomnianej porażce z Amandą Anisimovą. Białorusinka ma szansę zostać pierwszą zawodniczką od 11 lat, która obroni tytuł mistrzyni US Open. Ostatnio udało się to Amerykance Serenie Williams, najlepszej w latach 2012-14.

Amanda Anisimova awansowała do finału US Open, pokonując 6:7 (4-7), 7:6 (7-3), 6:3 Japonkę Naomi Osakę, której trenerem jest Tomasz Wiktorowski. W ćwierćfinale Amerykanka wyeliminowała Igę Świątek (6:4, 6:3). Anisimova dotarła do finału w drugiej z rzędu wielkoszlemowej imprezie. W lipcu spotkanie o triumf w Wimbledonie przegrała ze Świątek 0:6, 0:6.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
Super Sport SE Google News
US OPEN
ARYNA SABALENKA