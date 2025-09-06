Na żywo Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova ARYNA SABALENKA CLINCHES HER FOURTH GRAND SLAM TITLE! 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/r2Yo8kcfAX — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025 6:3, 7:6 KONIEC! ARYNA SABALENKA OBRONIŁA TYTUŁ MISTRZYNI US OPEN! Pokonała w finale 6:3, 7:6(3) Amandę Anisomovą 6-3 Autowy return Białorusinki 6-2 Dobry serwis Anisimovej 6-1 Piłki mistrzowskie 5-1 Dobry pierwszy serwis Sabalenki 4-1 Podwójny błąd serwisowy Anisimovej 3-1 Szybka wymiana, na koniec duży aut po forhendzie Amerykanki 2-1 Znów niewielki aut po returnie Anisimovej 1-1 Minimalnie niecelny return Amerykanki 0-1 As serwisowy Anisimovej 6:3, 6:6 Gem Sabalenka. Przed nami TIE-BREAK! 40-15 Anisimova returnowała mocno ale wprost na rakietę Sabalenki. Świetna odpowiedź Aryny 30-15 As serwisowy Białorusinki 15-15 A teraz błąd Sabalenki 15-0 Autowy forhend Anisimovej 6:3, 5:6 Gem Anisimova. Amerykanka obejmuje prowadzenie w secie. Na koniec niecelny return Białorusinki 30-40 Amerykanka zaryzykowała. Podwójny błąd serwisowy 15-40 Błąd Białorusinki. Bekhend w siatkę 15-30 Świetny return Sabalenki, trafiła w końcową linię 0-30 Kapitalny forhend Amerykanki wzdłuż linii 0-15 Świetny serwis Amerykanki 6:3, 5:5 Gem Ansimova PRZEŁAMANIE! Gramy dalej. Na koniec świetna akcja Amerykanki 30-40 Białorusinka smeczowała w siatkę! Zamiast piłki meczowej jest beakpoint 30-30 Niesamowita reakcja Sabalenki na agresywny return Anisimovej 15-30 Dobry drugi serwis Sabalenki 0-30 Błąd Białorusinki. Znów był dobry return Amerykanki 0-15 Dobry return Anisimovej a potem jej spokojny forhend w otwarty kort 6:3, 5:4 Gem Anisimova. Na koniec return Sabalenki w siatkę 30-40 Sabalenka głębokim uderzeniem wymusiła błąd rywalki 15-40 Skuteczny smecz Aryny po koźle 0-40 Znów dobry serwis Amerykanki. Nagle serwis wrócił u niej 0-30 Dobry serwis Anisimovej 0-15 Return Sabalenki w siatkę 6:3, 5:3 Gem Sabalenka. Białorusinka blisko obrony tytułu 40-15 Return Amerykanki w siatkę 30-15 Skuteczny forhend Amerykanki 30-0 Świetny bekhend wzdłuż linii Sabalenki 15-0 Duży aut po forhendzie Anisimovej 6:3, 4:3 Gem Sabalenka PRZEŁAMANIE. Na koniec agresywny return Białorusinki. Amerykanka wciąż słabo serwuje 40-15 Autowy forhend Amerykanki. Breakpointy 30-15 Podwójny błąd serwisowy Anisimovej 15-15 Pewny forhend Amerykanki po crossie 15-0 Świetna akcja Białorusinki przy siatce 6:3, 3:3 Gem Anisimova PRZEŁAMANIE. Na koniec efektowny bekhend Amerykanki. Gem wygrany do zera 0-40 Podwójny błąd serwisowy Sabalenki. Są breakpointy 0-30 Agresywny return Anisimovej 0-15 Świetna wymiana. Na koniec pewny drive-volley Anisimovej 6:3, 3:2 Gem Anisimova. Amerykanka obroniła podanie 15-40 Autowy forhend liderki rankingu 15-30 Wymiana przez środek. Amerykanka zagrała w siatkę 0-30 Udana akcja Anisimovej 0-15 Świetny bekhend Amerykanki 6:3, 3:1 Gem Sabalenka. Białorusinka znów znakomicie serwowała i jest coraz bliżej zwycięstwa 40-15 Mocny serwis Sabalenki 30-15 Błąd Białorusinki 30-0 Anisimova uderzyła w siatkę 15-0 Dobra reakcja Sabalenki na mocny return rywalki 6:3, 2:1 Gem Sabalenka PRZEŁAMANIE. Na konie świetna kontra liderki rankingu 40-30 Minimalnie niecelny return Aryny 40-15 Znów szybka wymiana forhend na forhend. Anisimova zagrała w siatkę. Breakpointy 30-15 Autowy slajs Sabalenki 30-0 Świetna gra w defensywie Białorusinki 15-0 Sabalenka mocnym returnem wymusiła błąd rywalki 3:6, 1:1 Gem Sabalenka. Bardzo dobry gem serwisowy liderki rankingu 40-0 Dobry serwis Białorusinki 30-0 Autowy forhend Amerykanki 15-0 Dokładny bekhend Sabalenki 6:3, 0:1 Gem Anisimova. Amerykanka na koniec zaserwowała asa Przewaga Anisimova. Sabalenka złapana na wykroku Równowaga. Niesamowity bekhend Białorusinki Przewaga Anisimova. Sabalenka returnowała slajsem ale niecelnie Równowaga. Znów podwójny błąd serwisowy Amandy Przewaga Anisimova. Teraz skuteczny forhend Amerykanki 40-40 Podwójny błąd serwisowy Anisimovej 30-40 Amerykanka wpakowała piłkę w siatkę. Prosty błąd 15-40 Za długi forhend Białorusinki 15-30 Dobry serwis na zewnątrz a potem głęboki forhend Anisimovej 15-15 Niecelny return Sabalenki 15-0 Szybka wymiana forhend na forhend. Na koniec błąd Amerykanki Początek drugiego seta. Serwuje Anisimova Aryna Sabalenka has now won the first set in each of her three US Open finals. 😏 pic.twitter.com/Pvx1JxgJZJ — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025 6:3 GEM I SET SABALENKA. Białorusinka zgarnia pierwszego seta. Szybkie tempo wymian. Obrończyni tytułu była w nich solidniejsza. Lepiej też serwowała 40-15 Piłki setowe po błędzie Anisimovej 30-15 Amerykanka odpowiada znakomitym returnem 30-0 Mocny bekhend Białorusinki po crossie 15-0 5:3 Gem Sabalenka PRZEŁAMANIE. Na koniec dłuższa wymiana. Pierwsza błąd popełniła Anisimova 40-15 Znów podwójny błąd serwisowy Anisimovej. Breakpointy 30-15 Mocny return Sabalenki po nogi rywalki, która odegrała w siatkę 15-15 A teraz podwójny błąd serwisowy Amerykanki 0-15 As serwisowy Anisimovej 4:3 Gem Sabalenka. Białorusinka obroniła podanie i wychodzi na prowadzenie 40-30 Tym razem return Anisimovej mocny ale za długi 30-30 Amerykanka odpowiada znakomitym returnem 30-15 Potężny serwis Sabalenki 15-15 Autowy return Amerykanki 0-15 Anisimova mocnym returnem wymusiła błąd Sabalenki 3:3 Gem Sabalenka PRZEŁAMANIE. Białorusinka dobrze returnowała, a Amerykanka popełniała błędy. Gem do zera 40-0 Znów błąd Amerykanki. Zagrała w siatkę. Breakpointy 30-0 Minimalnie niecelny forhend Amerykanki 15-0 Błąd Anisimovej. Wcześniej Sabalenka błysnęła dobrą defensywą 2:3 Gem Anisimova PRZEŁAMANIE. Amerykanka coraz lepiej returnuje. Tak jak w meczu z Igą Świątek. Amerykanka wygrała trzeciego gema z rzędu i już prowadzi 30-40 Dwie potężne bomby Anisimovej. Najpierw return, potem zabójcy forhend 30-30 Mocny forhend tenisistki z Mińska 15-30 Potężny serwis Białorusinki 0-30 Błąd Sabalenki po głębokim zagraniu rywalki 0-15 Mocny bekhend Anisimovej 2:2 Gem Anisimova. Amerykanka obroniła podanie. Straty obronione 30-40 15-40 Sabalenka kłóci się, że po serwisie Anisimovej był net 15-30 Po dobrym serwisie Amerykanka poprawiła mocnym forhendem 15-15 Mocny return Sabalenki 0-15 Świetny bekhend Amerykanka po za krótkim returnie Białorusinki 2:1 Gem Anisimova PRZEŁAMANIE. Na koniec niesamowita wymiana i kapitalny forhend Amerykanki. Zaraz może być remis 30-40 Kapitalny bekhend wzdłuż linii Anisimovej 30-30 Białorusinka zagrała skrót, ale w korytarz deblowy 30-15 Za długi bekhend Sabalenki 30-0 Kolejny błąd Amerykanki. Wyraźnie się usztywniła 15-0 Niecelny return Anisimovej 2:0 Gem Sabalenka PRZEŁAMANIE. Na koniec szybka wymiana przez środek i znów jako pierwsza błąd popełniła Amerykanka 40-30 Znów błąd Anisimovej. Teraz ona broni breakpointa 30-30 Szybka wymiana. Na koniec błąd Amerykanki 15-30 Potężny forhend Anisimovej 15-15 As serwisowy Amerykanki 15-0 Autowy forhend Anisimovej 1:0 Gem Sabalenka. Białorusinka obroniła podanie w gemie otwarcia. Anisimova nie wykorzystała breakpointów Przewaga Sabalenka. Anisimova miała już otwarty kort ale przestrzeliła Równowaga. Autowy return Amerykanki Anisimova znów ma breakpointa po błędzie Sabalenki Równowaga. Dobry pierwszy serwis Sabalenki Anisimova znów ma breakpointa. Przejęła inicjatywę returnem i nie oddała jej do końca wymiany 40-40 Mocny ale niecelny return Anisimovej 30-40 Podwójny błąd serwisowy Sabalenki. Breakpoint 30-30 Znów znakomity bekhend Amandy. Teraz po crossie 30-15 Kapitalny bekhend Anisimovej. Mocny początek finału 30-0 A teraz mocny serwis Białorusinki 15-0 Szybka wymiana. Na koniec świetny forhend Sabalenki GRAMY! Serwuje Sabalenka Trwa już rozgrzewka Sabalenka wygrała losowanie i wybrała serwis. Zatem Białorusinka zacznie Aryna Sabalenka i Amanda Anisimova właśnie pojawiły się na korcie Trwa ceremonia otwarcia finału Za parę minut wielki finał Sabalenka 🆚 Anisimova US Open final is on! 🏆



Saturday can't come soon enough 🙌#USOpen pic.twitter.com/GR5pXXRnsP — wta (@WTA) September 5, 2025 Witamy w relacji na żywo z finału US Open Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova. Początek finału o godzinie 22 polskiego czasu

Aryna Sabalenka i Amanda Anisimova w finale US Open zagrają ze sobą już po raz dziesiąty. Co ciekawe, bilans tej rywalizacji to 6-3 dla Amerykanki, która była górą również w ich ostatnim starciu. W lipcu Anisimova pokonała Sabalenkę 6:4, 4:6, 6:4 w półfinale Wimbledonu. Bilans na kortach twardych to 2-1 dla Amerykanki. Mistrzyni US Open zarobi 5 mln dolarów.

Aryna Sabalenka aż do półfinału US Open miała łatwą drogę. W 1/2 finału ograła Amerykankę Jessicę Pegulę (nr 4.) 4:6, 6:3, 6:4. Była to powtórka finału ubiegłorocznej edycji US Open, w którym Białorusinka też ograła Amerykankę - 7:5, 7:5. Tym razem Pegula zdołała wygrać seta, ale ostatecznie doznała ósmej porażki w ich dziesiątym meczu.

Sabalenka - Anisimova NA ŻYWO Relacja live z finału US Open

Aryna Sabalenka walczy o pierwszy wielkoszlemowy tytuł w tym roku. Przegrała finały Australian Open i Roland Garros, a w Wimbledonie przegrała w półfinale, właśnie po wspomnianej porażce z Amandą Anisimovą. Białorusinka ma szansę zostać pierwszą zawodniczką od 11 lat, która obroni tytuł mistrzyni US Open. Ostatnio udało się to Amerykance Serenie Williams, najlepszej w latach 2012-14.

Amanda Anisimova awansowała do finału US Open, pokonując 6:7 (4-7), 7:6 (7-3), 6:3 Japonkę Naomi Osakę, której trenerem jest Tomasz Wiktorowski. W ćwierćfinale Amerykanka wyeliminowała Igę Świątek (6:4, 6:3). Anisimova dotarła do finału w drugiej z rzędu wielkoszlemowej imprezie. W lipcu spotkanie o triumf w Wimbledonie przegrała ze Świątek 0:6, 0:6.