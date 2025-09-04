Rozpędzona Iga Świątek spisywała się coraz lepiej w US Open, ale trafiła kosa na kamień... Amanda Anisimova przeciwko Polce rozegrała fenomenalne spotkanie. Od początku mecz stał na bardzo wysokim poziomie i obfitował w widowiskowe akcje. Niestety u Igi Świątek bardzo brakowało dobrego serwisu. Znakomicie dysponowana rywalka wykorzystywała to, kapitalnie returnując. Wywierała niesamowitą presję. Do tego dopisywało jej szczęście, jak przy piłce meczowej, kiedy piłka po jej zagraniu zawadziła o taśmę i spadła tuż za siatką, po stronie bezradnej Polki.
Iga Świątek i Amanda Anismova mają po 24 lata i znają się dobrze jeszcze z czasów juniorskich. W seniorskim tourze rozegrały jeden mecz, którego fanom Polki nie trzeba przypominać. Nasza gwiazda zdemolowała bezradną Amerykankę 6:0, 6:0 w finale tegorocznego Wimbledonu. Po tym spotkaniu załamana tenisistka z USA zalała się łzami. – Kto by pomyślał, że tak szybko się znowu spotkamy? – stwierdziła teraz Anisimova przed meczem z Igą Świątek. – Jestem bardzo podekscytowana i wierzę, że tym razem to będzie świetny mecz.
Świątek - Anisimova NA ŻYWO Relacja live z US Open
Amanda Anisimova w tym turnieju spisywała się bardzo dobrze. W poprzedniej rundzie w świetnym stylu ograła 6:0, 6:3 Brazylijkę Beatriz Haddad Maię. I trzeba przyznać, że do meczu z Igą Świątek była świetnie przygotowana mentalnie. Mimo dobrej gry Polki nie pękła i odpowiedziała jeszcze lepszą grą. Imponowała odwagą i skuteczną grą w kluczowych momentach tego spotkania. - Czuję się naprawdę dobrze, a Iga gra tutaj wspaniały tenis, więc mam nadzieję, że stworzymy znakomite widowisko. Odbudowanie się po tamtej porażce w finale Wimbledonu było trochę trudne, bo nigdy wcześniej mi się coś takiego nie przydarzyło. Ale przepracowałam to, a sezon na kortach twardych zaczął się dla mnie świetnie. Dlatego czuję, że już się z tym uporałam i już się nie mogę doczekać meczu z Igą. Możliwość ponownego zmierzenia się z nią bardzo mnie cieszy – mówiła przed meczem Amerykanka, która w meczu z Polką mogła liczyć na głośny doping rodaków.
Iga Świątek - Amanda Anisimova
Just the start of a burgeoning rivalry. pic.twitter.com/PqyZk9L0EF— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025
4:6, 3:6
KONIEC! IGA ŚWIĄTEK ODPADŁA Z US OPEN W ĆWIERĆFINALE. Ostatnia piłka kuriozalna. Po zagraniu Amandy Anisimovej piłka podskoczyła na taśmie i spadła tuż za siatką, po stronie Polki
30-40 Podwójny błąd serwisowy Anisimovej...
15-40 Dobry return Igi. Rywalka odegrała w aut
0-40 Znów dobry serwis Anisimovej. Piłki meczowe
0-30 Bardzo dobry serwis Anisimovej
0-15 Świetny bekhend po crossie Amerykanki, przeciwko kierunkowi biegu Igi
4:6, 3:5
Gem Anisimova PRZEŁAMANIE. Niestety na koniec podwójny błąd serwisowy Igi. Polka blisko porażki
30-40 Znów znakomity return Amerykanki. Breakpoint
30-30 Wreszcie świetny pierwszy serwis Igi
15-30 Świetny bekhend Igi. Dobra reakcja na agresywny return
0-30 Znów świetny return Amerykanki. U Polki ciągle brakuje dobrego pierwszego podania
0-15 Mocny i głęboki bekhend Anisimovej. Iga pod presją odegrała w aut
4:6, 3:4
Gem Anisimova. Ale pech! Na koniec po dobrym returnie Igi rywalka odegrała w taśmę. Piłka podskoczyła i spadła tuż za siatkę, po stronie bezradnej Polki. Przepraszający gest Amandy
30-40 Po uderzeniu Amandy piłka zawadziła o taśmę, co ułatwiło Idze skończenie akcji
15-40 Kapitalny forhend Igi, trafiła idealnie w boczną linię
0-40 Return Igi w siatkę
0-30 Ładny bekhend wzdłuż linii Anisimovej
0-15 Dobry serwis Amerykanki na zewnątrz
4:6, 3:3
Gem Świątek. Iga przerywa serię rywalki i mamy remis w drugim secie
40-30 Autowy forhend Anisimovej
30-30 Iga mocnym bekhendem wymusiła błąd rywalki
15-30 Oj szkoda tego błędu... Po krótkim returnie rywalki Polka na półkorcie zagrała z bekhendu w aut
15-15 Minimalnie niecelny forhend Igi
15-0 Dobry serwis Polki
4:6, 2:3
Gem Anisimova. Na koniec świetna wymiana. Iga pod presją zagrała defensywnego slajsa i piłka wpadła w siatkę
30-40 Amerykanka w ciąż gra na pełnym ryzyku. Teraz uderzyła w aut
15-40 As serwisowy Anisimovej
15-30 Amerykanka pod presją uderzyła w siatkę
0-30 Znów autowy return Polki
0-15 Niecelny return Świątek
4:6, 2:2
Gem Anisimova PRZEŁAMANIE. W ostatniej akcji Iga pod presją zagrała w siatkę. Rywalka znów dobrym returnem łatwo przejęła inicjatywę
30-40 Mocny serwis Igi
15-40 Anisimova trafiła idealnie w boczną linię i ma breakpointy
15-30 Teraz dobry serwis Igi na ciało rywalki i niecelny return Amandy
0-30 Kapitalny return Anisimovej
0-15 Iga zaczyna gema od błędu. Autowy forhend
4:6, 2:1
Gem Anisimova. Amerykanka obroniła podanie. W ostatniej akcji Iga zagrała w siatkę
30-40 Amerykanka po świetnym serwisie miała już otwarty kort
30-30 Iga pod dużą presją zagrała za końcową linię
30-15 Świetna kontra Polki!
15-15 Po mocnym forhendzie Anisimovej piłka podskoczyła na taśmie i wyszła w aut
0-15 Błąd Igi. Forhend w siatkę
4:6, 2:0
Gem Świątek. Iga poszła za ciosem. Podanie obronione i dwa gemy przewagi w secie
40-30 Potężny return Amerykanki po drugim podaniu Polki
40-15 Dobry return Anisimovej
40-0 As serwisowy Igi i bojowy okrzyk "JAZDA!"
30-0 Niecelny return Amerykanki
15-0 Amerykanka pod presją zagrała w aut
4:6, 1:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec znów znakomity return Igi! Tak jak na początku pierwszego seta Polka przełamuje podanie Amerykanki
40-15 Podwójny błąd serwisowy Anisimovej. Iga ma breakpointy
30-15 Świetny return Igi
15-15 Amerykanka ruszyła do siatki, a Polka pod presją uderzyła w siatkę
15-0 Najpierw dobry return Igi a potem jej skuteczny drive-volley
Początek drugiego seta. Serwuje Anisimova
Polka wróciła już na kort
Iga tradycyjnie po przegranym secie korzysta z przerwy toaletowej
Home court advantage.— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025
Amanda Anisimova takes the opening set 6-4 off Swiatek! pic.twitter.com/dKLeLEzJg4
4:6
GEM I SET ANISIMOVA. Na koniec niestety niecelny forhend Igi Świątek. Polka przegrywa pierwszego seta. Obie panie grają bardzo dobrze. U Igi brakuje tylko lepszego serwisu
30-40 Mocny serwis Igi na ciało rywalki, skuteczny
15-40 Kolejny świetny return Anisimovej. Piłki setowe
15-30 Potężny return Amerykanki pod nogi Polki, która odegrała w aut
15-15 Iga pod presją zagrała za końcową linię
15-0 Szybka wymiana. Anisimova uderzyła w siatkę
4:5
Gem Anisimova. Poziom tego meczu jest niesamowity. Po grze na przewagi Amerykanka obroniła serwis i znów prowadzi
Przewaga Anisimova. Amerykanka pewnie skończyła punkt. Forhend w otwarty już kort
40-40 Ale return Igi! Mocny i pod samą końcową linię
30-40 Po agresywnym returnie Igi rywalka odegrała w taśmę i piłka została na jej stronie
15-40 Return Igi w siatkę
15-30 Świetna reakcja Amerykanki na mocny return Polki
15-15 Iga odpowiada świetnym returnem
0-15 Potężne uderzenie Amandy
4:4
Gem Świątek. Ufffffff.... Możemy odetchnąć. Bardzo trudny gem serwisowy Igi. Polka wybroniła się, była w dużych opałach
Przewaga Świątek. Iga teraz była w defensywie, ale potem przeszła do ataku i popisała się genialnym forhendem
Równowaga! Co za wymiana! Niesamowite tempo. Iga miała inicjatywę i nie popełniła błędu
Iga broni breakpointa po podwójnym błędzie serwisowym
40-40 Szybka wymiana bekhend na bekhend. Na koniec Amerykanka zagrała znakomicie wzdłuż linii
40-30 A teraz bardzo niecelny return Anisimovej
30-30 Potężny return Amerykanki po drugim serwisie Polki
30-15 Co za kontra Igi! Niesamowita! Instynktownie minęła atakującą przy siatce rywalkę
15-15 Autowy bekhend Igi
15-0 Mocny serwis Igi na ciało rywalki
3:4
Gem Anisimova. Amerykanka wygrała go pewnie i do zera. Wraca na prowadzenie
0-40 Bardzo niecelny bekhend Igi. Wcześniej świetna reakcja rywalki na mocny return
0-30 Return Igi w siatkę
0-15 Znakomity serwis Anisimovej
3:3
Gem Świątek. Na koniec gema as serwisowy Igi! Obie panie grają bardzo dobrze
Przewaga Świątek. Iga nieco szczęśliwie po taśmie zagrała skuteczny forhend
40-40 Najpierw potężny return Amerykanki a potem jej jeszcze mocniejszy forhend
40-30 Skuteczny serwis Igi na ciało rywalki
30-30 Świetna akcja Anisimovej przy siatce. Znakomity wolej
30-15 Błąd Igi po głębokim returnie rywalki
30-0 Mocny ale niecelny return Anisimovej
15-0 Dobry serwis Igi na zewnątrz
2:3
Gem Anisimova. Szkoda tego gema. Były breakpointy. Rywalka wybroniła się nieco szczęśliwie, ale też w bardzo dobrym stylu
Przewaga Anisimova. As serwisowy przy drugim serwisie
40-40 Niestety błąd Igi. Zagrała w siatkę
40-30 Anisimova wybroniła się bardzo szczęśliwie. Niestety Iga zagrała ramą rakiety
40-15 Błąd Anisimovej. Iga ma breakpointy
30-15 Znów dobry return Igi, ale rywalka odegrała w końcową linię
30-0 Po dobrym returnie Polki Amerykanka zagrała w siatkę
15-0 Kapitalny return Igi
2:2
Gem Świątek. Na koniec autowy return Amerykanki. Mamy już remis. Iga obroniła podanie
40-30 Dobry serwis Polki i jej bojowe "JAZDA!"
30-30 Iga trafiła w końcową linię i wymusiła błąd rywalki
15-30 Podwójny błąd serwisowy Świątek
15-15 Dobry return Amerykanki mimo mocnego serwisu Polki
15-0 Świetny forhend po crossie Igi
1:2
Gem Anisimova. Amerykanka obejmuje prowadzenie. Gem wygrany do zera, świetnie w nim serwowała
0-40 Znów skuteczny serwis Anisimovej
0-30 Bardzo mocny serwis Amerykanki
0-15 Return Polki w siatkę
1:1
Gem Anisimova PRZEŁAMANIE. Mamy już remis. Dwa breakpointy Iga obroniła. Przy trzecim znów był agresywny atak Amerykanki i jej skuteczny drive-volley
30-40 Return Anisimovej mocny ale w siatkę
15-40 Amerykanka znów wywierała presję, ale na koniec zagrała w aut
0-40 Mocny forhend Amerykanki. Ma breakpointy
0-30 Potężny return Anisimovej
0-15 Znów szybka wymiana forhend na forhend. Pierwsza błąd popełniła Polka
1:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Jazda! Na koniec znów agresywny return Igi. Rywalka pod presją odegrała za końcową linię
Iga ma breakpointa po błędzie rywalki
40-40 Szybka wymiana forhend na forhend. Amerykanka w końcu uderzyła w siatkę
30-40 As serwisowy Anisimovej
30-30 Mocny serwis Anisimovej
30-15 Po agresywnym returnie Polki Amerykanka odegrała w aut
15-15 Teraz błąd Amany. Za długi forhend
0-15 Szybka wymiana. Na koniec Iga zagrała w siatkę
GRAMY! Serwuje Anisimova!
Losowanie wygrała Anisimova i wybrała serwis. Amerykanka zatem zacznie
Za chwilę początek spotkania
Trwa rozgrzewka
Iga Świątek i Amanda Anisimova właśnie pojawiły się na korcie!
Już za chwilę...
Semifinal place on the line 🔥#USOpen pic.twitter.com/Fw3Zodm5vA— wta (@WTA) September 3, 2025
Auger-Aliassime pokonał De Minaura w czterech setach! Iga Świątek ok. godziny 22.10 pojawi się na korcie!
W meczu De Minaur - Auger Aliassime jest 6:4, 6:7, 5:7. Za nami trzy sety tego niezwykle zaciętego meczu. Iga Świątek zacznie pewnie najwcześniej ok. godz. 22 polskiego czasu
W meczu De Minuar - Auger-Aliassime jest 6:4, 6:7. Zatem jeszcze co najmniej dwa sety. Na mecz Igi Świątek trzeba będzie poczekać...
Tutaj zdjęcia z dzisiejszego treningu Igi Świątek przed ćwierćfinałem US Open
W meczu De Minaur - Auger-Aliassime zakończył się pierwszy set. Australijczyk wygrał go 6:4
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Amanda Anisimova w ćwierćfinale US Open. Początek po spotkania po godzinie 19 polskiego czasu, ale wcześniej musi się skończyć mecz Alex de Minaur - Felix Auger-Aliassime, który zaczął się o godz. 17.30