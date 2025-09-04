QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek jest obecnie... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie

Rozpędzona Iga Świątek spisywała się coraz lepiej w US Open, ale trafiła kosa na kamień... Amanda Anisimova przeciwko Polce rozegrała fenomenalne spotkanie. Od początku mecz stał na bardzo wysokim poziomie i obfitował w widowiskowe akcje. Niestety u Igi Świątek bardzo brakowało dobrego serwisu. Znakomicie dysponowana rywalka wykorzystywała to, kapitalnie returnując. Wywierała niesamowitą presję. Do tego dopisywało jej szczęście, jak przy piłce meczowej, kiedy piłka po jej zagraniu zawadziła o taśmę i spadła tuż za siatką, po stronie bezradnej Polki.

Iga Świątek i Amanda Anismova mają po 24 lata i znają się dobrze jeszcze z czasów juniorskich. W seniorskim tourze rozegrały jeden mecz, którego fanom Polki nie trzeba przypominać. Nasza gwiazda zdemolowała bezradną Amerykankę 6:0, 6:0 w finale tegorocznego Wimbledonu. Po tym spotkaniu załamana tenisistka z USA zalała się łzami. – Kto by pomyślał, że tak szybko się znowu spotkamy? – stwierdziła teraz Anisimova przed meczem z Igą Świątek. – Jestem bardzo podekscytowana i wierzę, że tym razem to będzie świetny mecz.

Amanda Anisimova w tym turnieju spisywała się bardzo dobrze. W poprzedniej rundzie w świetnym stylu ograła 6:0, 6:3 Brazylijkę Beatriz Haddad Maię. I trzeba przyznać, że do meczu z Igą Świątek była świetnie przygotowana mentalnie. Mimo dobrej gry Polki nie pękła i odpowiedziała jeszcze lepszą grą. Imponowała odwagą i skuteczną grą w kluczowych momentach tego spotkania. - Czuję się naprawdę dobrze, a Iga gra tutaj wspaniały tenis, więc mam nadzieję, że stworzymy znakomite widowisko. Odbudowanie się po tamtej porażce w finale Wimbledonu było trochę trudne, bo nigdy wcześniej mi się coś takiego nie przydarzyło. Ale przepracowałam to, a sezon na kortach twardych zaczął się dla mnie świetnie. Dlatego czuję, że już się z tym uporałam i już się nie mogę doczekać meczu z Igą. Możliwość ponownego zmierzenia się z nią bardzo mnie cieszy – mówiła przed meczem Amerykanka, która w meczu z Polką mogła liczyć na głośny doping rodaków.

Na żywo Iga Świątek - Amanda Anisimova Just the start of a burgeoning rivalry. pic.twitter.com/PqyZk9L0EF — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025 4:6, 3:6 KONIEC! IGA ŚWIĄTEK ODPADŁA Z US OPEN W ĆWIERĆFINALE. Ostatnia piłka kuriozalna. Po zagraniu Amandy Anisimovej piłka podskoczyła na taśmie i spadła tuż za siatką, po stronie Polki 30-40 Podwójny błąd serwisowy Anisimovej... 15-40 Dobry return Igi. Rywalka odegrała w aut 0-40 Znów dobry serwis Anisimovej. Piłki meczowe 0-30 Bardzo dobry serwis Anisimovej 0-15 Świetny bekhend po crossie Amerykanki, przeciwko kierunkowi biegu Igi 4:6, 3:5 Gem Anisimova PRZEŁAMANIE. Niestety na koniec podwójny błąd serwisowy Igi. Polka blisko porażki 30-40 Znów znakomity return Amerykanki. Breakpoint 30-30 Wreszcie świetny pierwszy serwis Igi 15-30 Świetny bekhend Igi. Dobra reakcja na agresywny return 0-30 Znów świetny return Amerykanki. U Polki ciągle brakuje dobrego pierwszego podania 0-15 Mocny i głęboki bekhend Anisimovej. Iga pod presją odegrała w aut 4:6, 3:4 Gem Anisimova. Ale pech! Na koniec po dobrym returnie Igi rywalka odegrała w taśmę. Piłka podskoczyła i spadła tuż za siatkę, po stronie bezradnej Polki. Przepraszający gest Amandy 30-40 Po uderzeniu Amandy piłka zawadziła o taśmę, co ułatwiło Idze skończenie akcji 15-40 Kapitalny forhend Igi, trafiła idealnie w boczną linię 0-40 Return Igi w siatkę 0-30 Ładny bekhend wzdłuż linii Anisimovej 0-15 Dobry serwis Amerykanki na zewnątrz 4:6, 3:3 Gem Świątek. Iga przerywa serię rywalki i mamy remis w drugim secie 40-30 Autowy forhend Anisimovej 30-30 Iga mocnym bekhendem wymusiła błąd rywalki 15-30 Oj szkoda tego błędu... Po krótkim returnie rywalki Polka na półkorcie zagrała z bekhendu w aut 15-15 Minimalnie niecelny forhend Igi 15-0 Dobry serwis Polki 4:6, 2:3 Gem Anisimova. Na koniec świetna wymiana. Iga pod presją zagrała defensywnego slajsa i piłka wpadła w siatkę 30-40 Amerykanka w ciąż gra na pełnym ryzyku. Teraz uderzyła w aut 15-40 As serwisowy Anisimovej 15-30 Amerykanka pod presją uderzyła w siatkę 0-30 Znów autowy return Polki 0-15 Niecelny return Świątek 4:6, 2:2 Gem Anisimova PRZEŁAMANIE. W ostatniej akcji Iga pod presją zagrała w siatkę. Rywalka znów dobrym returnem łatwo przejęła inicjatywę 30-40 Mocny serwis Igi 15-40 Anisimova trafiła idealnie w boczną linię i ma breakpointy 15-30 Teraz dobry serwis Igi na ciało rywalki i niecelny return Amandy 0-30 Kapitalny return Anisimovej 0-15 Iga zaczyna gema od błędu. Autowy forhend 4:6, 2:1 Gem Anisimova. Amerykanka obroniła podanie. W ostatniej akcji Iga zagrała w siatkę 30-40 Amerykanka po świetnym serwisie miała już otwarty kort 30-30 Iga pod dużą presją zagrała za końcową linię 30-15 Świetna kontra Polki! 15-15 Po mocnym forhendzie Anisimovej piłka podskoczyła na taśmie i wyszła w aut 0-15 Błąd Igi. Forhend w siatkę 4:6, 2:0 Gem Świątek. Iga poszła za ciosem. Podanie obronione i dwa gemy przewagi w secie 40-30 Potężny return Amerykanki po drugim podaniu Polki 40-15 Dobry return Anisimovej 40-0 As serwisowy Igi i bojowy okrzyk "JAZDA!" 30-0 Niecelny return Amerykanki 15-0 Amerykanka pod presją zagrała w aut 4:6, 1:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec znów znakomity return Igi! Tak jak na początku pierwszego seta Polka przełamuje podanie Amerykanki 40-15 Podwójny błąd serwisowy Anisimovej. Iga ma breakpointy 30-15 Świetny return Igi 15-15 Amerykanka ruszyła do siatki, a Polka pod presją uderzyła w siatkę 15-0 Najpierw dobry return Igi a potem jej skuteczny drive-volley Początek drugiego seta. Serwuje Anisimova Polka wróciła już na kort Iga tradycyjnie po przegranym secie korzysta z przerwy toaletowej Home court advantage.



Amanda Anisimova takes the opening set 6-4 off Swiatek! pic.twitter.com/dKLeLEzJg4 — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025 4:6 GEM I SET ANISIMOVA. Na koniec niestety niecelny forhend Igi Świątek. Polka przegrywa pierwszego seta. Obie panie grają bardzo dobrze. U Igi brakuje tylko lepszego serwisu 30-40 Mocny serwis Igi na ciało rywalki, skuteczny 15-40 Kolejny świetny return Anisimovej. Piłki setowe 15-30 Potężny return Amerykanki pod nogi Polki, która odegrała w aut 15-15 Iga pod presją zagrała za końcową linię 15-0 Szybka wymiana. Anisimova uderzyła w siatkę 4:5 Gem Anisimova. Poziom tego meczu jest niesamowity. Po grze na przewagi Amerykanka obroniła serwis i znów prowadzi Przewaga Anisimova. Amerykanka pewnie skończyła punkt. Forhend w otwarty już kort 40-40 Ale return Igi! Mocny i pod samą końcową linię 30-40 Po agresywnym returnie Igi rywalka odegrała w taśmę i piłka została na jej stronie 15-40 Return Igi w siatkę 15-30 Świetna reakcja Amerykanki na mocny return Polki 15-15 Iga odpowiada świetnym returnem 0-15 Potężne uderzenie Amandy 4:4 Gem Świątek. Ufffffff.... Możemy odetchnąć. Bardzo trudny gem serwisowy Igi. Polka wybroniła się, była w dużych opałach Przewaga Świątek. Iga teraz była w defensywie, ale potem przeszła do ataku i popisała się genialnym forhendem Równowaga! Co za wymiana! Niesamowite tempo. Iga miała inicjatywę i nie popełniła błędu Iga broni breakpointa po podwójnym błędzie serwisowym 40-40 Szybka wymiana bekhend na bekhend. Na koniec Amerykanka zagrała znakomicie wzdłuż linii 40-30 A teraz bardzo niecelny return Anisimovej 30-30 Potężny return Amerykanki po drugim serwisie Polki 30-15 Co za kontra Igi! Niesamowita! Instynktownie minęła atakującą przy siatce rywalkę 15-15 Autowy bekhend Igi 15-0 Mocny serwis Igi na ciało rywalki 3:4 Gem Anisimova. Amerykanka wygrała go pewnie i do zera. Wraca na prowadzenie 0-40 Bardzo niecelny bekhend Igi. Wcześniej świetna reakcja rywalki na mocny return 0-30 Return Igi w siatkę 0-15 Znakomity serwis Anisimovej 3:3 Gem Świątek. Na koniec gema as serwisowy Igi! Obie panie grają bardzo dobrze Przewaga Świątek. Iga nieco szczęśliwie po taśmie zagrała skuteczny forhend 40-40 Najpierw potężny return Amerykanki a potem jej jeszcze mocniejszy forhend 40-30 Skuteczny serwis Igi na ciało rywalki 30-30 Świetna akcja Anisimovej przy siatce. Znakomity wolej 30-15 Błąd Igi po głębokim returnie rywalki 30-0 Mocny ale niecelny return Anisimovej 15-0 Dobry serwis Igi na zewnątrz 2:3 Gem Anisimova. Szkoda tego gema. Były breakpointy. Rywalka wybroniła się nieco szczęśliwie, ale też w bardzo dobrym stylu Przewaga Anisimova. As serwisowy przy drugim serwisie 40-40 Niestety błąd Igi. Zagrała w siatkę 40-30 Anisimova wybroniła się bardzo szczęśliwie. Niestety Iga zagrała ramą rakiety 40-15 Błąd Anisimovej. Iga ma breakpointy 30-15 Znów dobry return Igi, ale rywalka odegrała w końcową linię 30-0 Po dobrym returnie Polki Amerykanka zagrała w siatkę 15-0 Kapitalny return Igi 2:2 Gem Świątek. Na koniec autowy return Amerykanki. Mamy już remis. Iga obroniła podanie 40-30 Dobry serwis Polki i jej bojowe "JAZDA!" 30-30 Iga trafiła w końcową linię i wymusiła błąd rywalki 15-30 Podwójny błąd serwisowy Świątek 15-15 Dobry return Amerykanki mimo mocnego serwisu Polki 15-0 Świetny forhend po crossie Igi 1:2 Gem Anisimova. Amerykanka obejmuje prowadzenie. Gem wygrany do zera, świetnie w nim serwowała 0-40 Znów skuteczny serwis Anisimovej 0-30 Bardzo mocny serwis Amerykanki 0-15 Return Polki w siatkę 1:1 Gem Anisimova PRZEŁAMANIE. Mamy już remis. Dwa breakpointy Iga obroniła. Przy trzecim znów był agresywny atak Amerykanki i jej skuteczny drive-volley 30-40 Return Anisimovej mocny ale w siatkę 15-40 Amerykanka znów wywierała presję, ale na koniec zagrała w aut 0-40 Mocny forhend Amerykanki. Ma breakpointy 0-30 Potężny return Anisimovej 0-15 Znów szybka wymiana forhend na forhend. Pierwsza błąd popełniła Polka 1:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Jazda! Na koniec znów agresywny return Igi. Rywalka pod presją odegrała za końcową linię Iga ma breakpointa po błędzie rywalki 40-40 Szybka wymiana forhend na forhend. Amerykanka w końcu uderzyła w siatkę 30-40 As serwisowy Anisimovej 30-30 Mocny serwis Anisimovej 30-15 Po agresywnym returnie Polki Amerykanka odegrała w aut 15-15 Teraz błąd Amany. Za długi forhend 0-15 Szybka wymiana. Na koniec Iga zagrała w siatkę GRAMY! Serwuje Anisimova! Losowanie wygrała Anisimova i wybrała serwis. Amerykanka zatem zacznie Za chwilę początek spotkania Trwa rozgrzewka Iga Świątek i Amanda Anisimova właśnie pojawiły się na korcie! Już za chwilę... Semifinal place on the line 🔥#USOpen pic.twitter.com/Fw3Zodm5vA — wta (@WTA) September 3, 2025 Auger-Aliassime pokonał De Minaura w czterech setach! Iga Świątek ok. godziny 22.10 pojawi się na korcie! W meczu De Minaur - Auger Aliassime jest 6:4, 6:7, 5:7. Za nami trzy sety tego niezwykle zaciętego meczu. Iga Świątek zacznie pewnie najwcześniej ok. godz. 22 polskiego czasu W meczu De Minuar - Auger-Aliassime jest 6:4, 6:7. Zatem jeszcze co najmniej dwa sety. Na mecz Igi Świątek trzeba będzie poczekać... Zobacz galerię 8 zdjęć Tutaj zdjęcia z dzisiejszego treningu Igi Świątek przed ćwierćfinałem US Open W meczu De Minaur - Auger-Aliassime zakończył się pierwszy set. Australijczyk wygrał go 6:4 Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Amanda Anisimova w ćwierćfinale US Open. Początek po spotkania po godzinie 19 polskiego czasu, ale wcześniej musi się skończyć mecz Alex de Minaur - Felix Auger-Aliassime, który zaczął się o godz. 17.30

