Iga Świątek jest już w ćwierćfinale US Open. Polka rywalizację w turnieju wielkoszlemowym w Nowym Jorku zaczęła od zwycięstwa 6:1, 6:2 z Kolumbijką Emilianą Arango. W kolejnej rundzie pokonała z problemami 6:1, 4:6, 6:4 Holenderkę Suzan Lemans, a następnie okazała się lepsza od Rosjanki Anny Kalinskiej, wygrywając 7:6(2), 6:4. W 4. rundzie ograła Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową i powtórzyła już wynik sprzed roku, gdy odpadła z US Open właśnie w 1/4 finału. Wiceliderka rankingu WTA po triumfie w Cincinnati wyrosła na główną faworytkę do triumfu w całym US Open. W poprzednich latach było tak, że kto wygrywał w Cincy, zwyciężał potem również w Nowym Jorku. Czy tak będzie również tym razem? Kibice Igi Świątek oczywiście nie mają nic przeciwko temu, ale do tego jeszcze dość daleka droga.

Z kim gra Iga Świątek w 1/4 finału US Open? Rywalka w ćwierćfinale

Iga Świątek rywalkę w ćwierćfinale US Open pozna późno w nocy, już we wtorek nad ranem polskiego czasu. Wyłoni ją mecz Amanda Anisimova (USA) - Beatriz Haddad Maia (Brazylia). Iga Świątek walczy o triumf w Nowym Jorku, ale nie ma już szans na odzyskanie pozycji numer 1 w rankingu po tym turnieju. To dlatego, że Aryna Sabalenka zameldowała się w ćwierćfinale. Białorusinka już na pewno pozostanie liderką notowania tenisistek. Poza Sabalenką w niedzielę w ćwierćfinale zameldowały się również Jessica Pegula, Marketa Vondrousova i Barbora Krejcikova.

Kiedy gra Iga Świątek w ćwierćfinale US Open? DATA kolejnego meczu

Iga Świątek kolejny mecz w 1/4 finału US Open zagra w środę 3 września. Transmisje TV z US Open na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online w Eurosporcie Extra na platformach streamingowych Player i HBO Max.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie