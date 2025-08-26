Iga Świątek pokonała Emilianę Arango! Pewne zwycięstwo, Polka w 2. rundzie US Open!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2025-08-26 18:49

Iga Świątek pokonała 61, 6:2 Emilianę Arango na otwarcie rywalizacji w US Open, w którym - zdaniem bukmacherów i wielu ekspertów - jest główną faworytką. Polka i Kolumbijka zmierzyły się kiedyś jako juniorki i górą była nasza gwiazda. Teraz Iga znów miała mecz pod pełną kontrolą. Poniżej relacja na żywo z meczu Świątek - Arango.

Iga Świątek - Emiliana Arango RELACJA NA ŻYWO i wynik meczu. US Open

Autor: Associated Press
Na żywo

Iga Świątek - Emiliana Arango

Kiedy Iga Świątek gra w 2. rundzie US Open? Z kim kolejny mecz, rywalka

6:1, 6:2

KONIEC! IGA ŚWIĄTEK W 2. RUNDZIE! Pełna kontrola i zwycięstwo 6:1, 6:2 nad Kolumbijką Emilianą Arango

40-15 Iga znów atakowała przy siatce, ale teraz nie była to dobra akcja. Ale dobrze, że próbuje!

40-0 Piękna akcja Igi przy siatce. Piłki meczowe

30-0 Kolumbijka pod presją zagrała w siatkę

15-0 Piękny forhend Igi wzdłuż linii

6:1, 5:2

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec piękny drive-volley Polki. Iga za chwilę będzie serwować po zwycięstwo

Iga znów ma breakpointa. Rywalka złości się na siebie

40-40

40-30 Iga ma breakpointa po podwójnym błędzie serwisowym rywalki

30-30 Ładna akcja Polki

15-30 Arango podejmuje coraz większe ryzyko

15-15

15-0 Mocny return Polki

6:1, 4:2

Gem Świątek. Iga wygrywa gema przy własnym podaniu

40-30 Świetna akcja Igi przy siatce. Piękny sytuacyjny wolej, piłka jeszcze zawadziła o taśmę

30-30 Dłuższa wymiana. Na koniec niestety Iga uderzyła z bekhendu w siatkę

30-15 A teraz ładny cięty serwis Polki na zewnątrz

15-15 Świetny serwis Igi, do środka

0-15 Bardzo niecelny bekhend Polki po niezłym returnie rywalki

6:1, 3:2

Gem Arango. Kolumbijka urwała znów gema przy własnym serwisie. Na koniec autowy forhend Polki

0-40 Dobry serwis a potem dokładny forhend Kolumbijki

0-30 Dłuższa wymiana. Na koniec niecelny forhend Polki

0-15 Arango łatwo skończyła punt po dobrym serwisie

6:1, 3:1

Gem Świątek. Iga świetnie teraz serwowała i szybko kończyła punkty

40-15 Piękny forhend wzdłuż linii Igi. Wcześniej był znów świetny serwis

30-15 Dokładny serwis na zewnątrz a potem pewny smecz Polki

15-15 Pewny smecz Polki

0-15 Dobry serwis Igi ale po chwili niecelny bekhend naszej gwiazdy

6:1, 2:1

Gem Arango. Kolumbijka przerywa serię Polki. Obroniła podanie. Na koniec gema zaserwowała asa

30-40 Mocny ale bardzo niecelny return Świątek

30-30 Dobry serwis Arango

30-15 Niecelny return Igi

30-0 Polka wygrywa pewnie kolejne punkty

15-0 Kolumbijka zaatakowała przy siatce, ale Polka ostudziła jej zapędu mocnym uderzeniem

6:1, 2:0

Gem Świątek. Iga skończyła gema mocnym serwisem. Pełna kontrola

40-0 Błąd Arango, bekhend w siatkę

30-0 Dobry serwis Polki

15-0 Piękny forhend Igi. Mocny, głęboki i z zabójczą rotacją

6:1, 1:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga przełamuje serwis rywalki już na początku seta

Potężny return Polki. Breakpoint

40-40 Ładna akcja serwis plus wolej Kolumbijki

40-30 Podwójny błąd serwisowy Arango. Breakpoint

30-30 Iga wywierała presję mocnymi uderzeniami. I doczekała się błędu Arango

15-30 Iga mocnym returnem przejęła inicjatywę. W kolejnym uderzeniu skończyła już punkt

0-30 A teraz niecelny forhend Igi

0-15 Autowy bekhend Polki

Początek drugiego seta. Serwuje Arango

6:1

GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Pełna kontrola Polki. Na koniec precyzyjny bekhend Igi w sam narożnik kortu

40-15 Mocny ale niecelny return Arango

30-15 Podwójny błąd serwisowy Świątek

30-0 Kolumbijka pod presją zagrała w siatkę

15-0 Dobry serwis Igi

5:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec Iga ruszyła do siatki i zagrała woleja. Rywalka dopadła do piłki, ale odegrała w aut

Iga ma breakpointa po dobrym returnie

40-40 Świetny forhend Igi z morderczą rotacją

30-40 Skuteczny smecz Polki

15-40 Ale return Igi! Niesamowity kąt tego bekhendu!

0-40 Dobry serwis Kolumbijki

0-30 Błąd Polki

0-15 Teraz Iga była w defensywie i pod presją zagrała w siatkę

4:1

Gem Świątek. Iga zaczęła go od błędów, ale potem grała już dokładnie. Na koniec piękny forhend Polki wzdłuż linii

40-30 Iga mocnymi uderzeniami z głębi kortu bombardowała rywalkę. Kolumbijka w końcu nie dała rady odegrać

30-30 Mocny bekhend Polki. Rywalka odegrała w siatkę

15-30 A teraz idealnie Iga trafiła z forhendu w samą linię

0-30 Bardzo niecelny forhend Polki

0-15 Błąd Polki, minimalnie niecelny forhend

3:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga odskakuje rywalce. Na koniec Polka znów zepchnęła rywalkę do defensywy. Kolumbijka pod presją zagrała w siatkę

40-15 Kolumbijka wpakowała piłkę w siatkę. Są breakpointy

30-15 Dłuższa wymiana, na koniec prosty błąd Arango

15-15 Niecelny return Polki

15-0 Po głębokim forhendzie Igi rywalka odegrała daleko w aut

2:1

Gem Świątek. Na koniec ładna akcja Igi, która konsekwentnie atakowała bekhend rywalki, a potem zagrała mocno przeciw kierunkowi jej biegu

40-30 Podwójny błąd serwisowy Igi. Już drugi dzisiaj

40-15 Mocny serwis Polki na ciało Kolumbijki. Skuteczny

30-15 Dokładny serwis Igi, a potem pewny bekhend po crossie

15-15 Panie grały na przerzut, wysokimi lobami. Potem Polka zagrała w aut

15-0 Potężny forhend Polki, mocny i dokładny

1:1

Gem Arango. Seria niecelny returnów Polki, na koniec gema kolejny

15-40 Kolejny niecelny return Polki

15-30 Znów niecelny return Igi

15-15 Autowy return Polki

15-0 Po mocnym returnie Igi rywalka odegrała w aut

1:0

Gem Świątek. Na koniec mocny serwis Polki. Trudne warunki, bo połowa kortu jest w słońcu, a połowa w cieniu. Utrudnia to grę tenisistkom i widzom oglądanie meczu

40-15 Dłuższa wymiana. Na koniec błąd Kolumbijiki, zagrała w siatkę

30-15 Podwójny błąd serwisowy Polki

30-0 Dobry serwis Świątek

15-0 Arango pod presją i w defensywie zagrała za końcową linię

GRAMY! Serwuje Iga Świątek

Za chwilę początek spotkania

Trwa rozgrzewka

Iga wygrała losowanie i wybrała serwis. Zatem Polka zacznie

Polka dzisiaj w białym stroju z czarnym pasem na boku

Iga Świątek i Emiliana Arango właśnie pojawiły się na Arthur Ashe Stadium, głównej arenie US Open

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Emiliana Arango w 1. rundzie US Open. Początek spotkania o godzinie 17.30 polskiego czasu

Iga Świątek po triumfie w Cincinnati jest jedną z głównych faworytek do triumfu w US Open. Tym bardziej, że w ostatnich latach potwierdzała się pewna prawidłowość. W latach 2023 i 2024 kto wygrywał w Cincinnati, podbijał potem również Nowy Jork, triumfując w US Open. Sprawdzało się to zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn. Dwa lata temu w Cincy triumfowali Coco Gauff i Novak Djoković, którzy następnie poszli za ciosem i wygrali także US Open. Dokładnie tak samo było rok temu - w 2024 r. na kortach w Cincinnati i w Nowym Jorku najlepsi okazali się Aryna Sabalenka i Jannik Sinner. Czy tak samo będzie również w tym roku? Iga Świątek i Carlos Alcaraz, nowi mistrzowie Cincy, z pewnością nie mają nic przeciwko temu. Co ciekawe, Polka i Hiszpan wygrali US Open w 2022 r.

Świątek - Arango NA ŻYWO. Relacja live z US Open

Iga Świątek rywalizację w US Open zacznie od meczu z Emilianą Arango. Polka i Kolumbijka jako seniorki nigdy ze sobą nie grały, ale zmierzyły się w juniorskim Roland Garros 2017. 16-letnia Świątek pokonała wtedy 17-letnią Emilianę 6:2, 6:3. Arango na korcie występuje zawsze z charakterystyczną czapką z daszkiem przekręconym do tyłu. W trakcie kariery zmagała się z poważnymi kontuzjami. Najlepiej czuje się na kortach ziemnych, a jej idolem jest Rafael Nadal, czyli dokładnie jak w przypadku Świątek. Na nawierzchni twardej nie odnosiła większych sukcesów, a ostatnio odpadała szybko z turniejów. Arango jest znana z agresywnej gry z głębi kortu, silnego bekhendu i dobrej kondycji. Mieszka i trenuje na Florydzie w akademii IMG w Bradenton.

