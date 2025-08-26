Iga Świątek - Emiliana Arango
She's just a girl and she's on fire 🔥 pic.twitter.com/O1V7xdHwE4— US Open Tennis (@usopen) August 26, 2025
6:1, 6:2
KONIEC! IGA ŚWIĄTEK W 2. RUNDZIE! Pełna kontrola i zwycięstwo 6:1, 6:2 nad Kolumbijką Emilianą Arango
40-15 Iga znów atakowała przy siatce, ale teraz nie była to dobra akcja. Ale dobrze, że próbuje!
40-0 Piękna akcja Igi przy siatce. Piłki meczowe
30-0 Kolumbijka pod presją zagrała w siatkę
15-0 Piękny forhend Igi wzdłuż linii
6:1, 5:2
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec piękny drive-volley Polki. Iga za chwilę będzie serwować po zwycięstwo
Iga znów ma breakpointa. Rywalka złości się na siebie
40-40
40-30 Iga ma breakpointa po podwójnym błędzie serwisowym rywalki
30-30 Ładna akcja Polki
15-30 Arango podejmuje coraz większe ryzyko
15-15
15-0 Mocny return Polki
6:1, 4:2
Gem Świątek. Iga wygrywa gema przy własnym podaniu
40-30 Świetna akcja Igi przy siatce. Piękny sytuacyjny wolej, piłka jeszcze zawadziła o taśmę
30-30 Dłuższa wymiana. Na koniec niestety Iga uderzyła z bekhendu w siatkę
30-15 A teraz ładny cięty serwis Polki na zewnątrz
15-15 Świetny serwis Igi, do środka
0-15 Bardzo niecelny bekhend Polki po niezłym returnie rywalki
6:1, 3:2
Gem Arango. Kolumbijka urwała znów gema przy własnym serwisie. Na koniec autowy forhend Polki
0-40 Dobry serwis a potem dokładny forhend Kolumbijki
0-30 Dłuższa wymiana. Na koniec niecelny forhend Polki
0-15 Arango łatwo skończyła punt po dobrym serwisie
6:1, 3:1
Gem Świątek. Iga świetnie teraz serwowała i szybko kończyła punkty
40-15 Piękny forhend wzdłuż linii Igi. Wcześniej był znów świetny serwis
30-15 Dokładny serwis na zewnątrz a potem pewny smecz Polki
15-15 Pewny smecz Polki
0-15 Dobry serwis Igi ale po chwili niecelny bekhend naszej gwiazdy
6:1, 2:1
Gem Arango. Kolumbijka przerywa serię Polki. Obroniła podanie. Na koniec gema zaserwowała asa
30-40 Mocny ale bardzo niecelny return Świątek
30-30 Dobry serwis Arango
30-15 Niecelny return Igi
30-0 Polka wygrywa pewnie kolejne punkty
15-0 Kolumbijka zaatakowała przy siatce, ale Polka ostudziła jej zapędu mocnym uderzeniem
6:1, 2:0
Gem Świątek. Iga skończyła gema mocnym serwisem. Pełna kontrola
40-0 Błąd Arango, bekhend w siatkę
30-0 Dobry serwis Polki
15-0 Piękny forhend Igi. Mocny, głęboki i z zabójczą rotacją
6:1, 1:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga przełamuje serwis rywalki już na początku seta
Potężny return Polki. Breakpoint
40-40 Ładna akcja serwis plus wolej Kolumbijki
40-30 Podwójny błąd serwisowy Arango. Breakpoint
30-30 Iga wywierała presję mocnymi uderzeniami. I doczekała się błędu Arango
15-30 Iga mocnym returnem przejęła inicjatywę. W kolejnym uderzeniu skończyła już punkt
0-30 A teraz niecelny forhend Igi
0-15 Autowy bekhend Polki
Początek drugiego seta. Serwuje Arango
Off to a flying start!— Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) August 26, 2025
Iga Swiatek takes the first set 6-1 in her US Open R1 match. pic.twitter.com/9ggeC3mfwM
6:1
GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Pełna kontrola Polki. Na koniec precyzyjny bekhend Igi w sam narożnik kortu
40-15 Mocny ale niecelny return Arango
30-15 Podwójny błąd serwisowy Świątek
30-0 Kolumbijka pod presją zagrała w siatkę
15-0 Dobry serwis Igi
5:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec Iga ruszyła do siatki i zagrała woleja. Rywalka dopadła do piłki, ale odegrała w aut
Iga ma breakpointa po dobrym returnie
40-40 Świetny forhend Igi z morderczą rotacją
30-40 Skuteczny smecz Polki
15-40 Ale return Igi! Niesamowity kąt tego bekhendu!
0-40 Dobry serwis Kolumbijki
0-30 Błąd Polki
0-15 Teraz Iga była w defensywie i pod presją zagrała w siatkę
4:1
Gem Świątek. Iga zaczęła go od błędów, ale potem grała już dokładnie. Na koniec piękny forhend Polki wzdłuż linii
40-30 Iga mocnymi uderzeniami z głębi kortu bombardowała rywalkę. Kolumbijka w końcu nie dała rady odegrać
30-30 Mocny bekhend Polki. Rywalka odegrała w siatkę
15-30 A teraz idealnie Iga trafiła z forhendu w samą linię
0-30 Bardzo niecelny forhend Polki
0-15 Błąd Polki, minimalnie niecelny forhend
3:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga odskakuje rywalce. Na koniec Polka znów zepchnęła rywalkę do defensywy. Kolumbijka pod presją zagrała w siatkę
40-15 Kolumbijka wpakowała piłkę w siatkę. Są breakpointy
30-15 Dłuższa wymiana, na koniec prosty błąd Arango
15-15 Niecelny return Polki
15-0 Po głębokim forhendzie Igi rywalka odegrała daleko w aut
2:1
Gem Świątek. Na koniec ładna akcja Igi, która konsekwentnie atakowała bekhend rywalki, a potem zagrała mocno przeciw kierunkowi jej biegu
40-30 Podwójny błąd serwisowy Igi. Już drugi dzisiaj
40-15 Mocny serwis Polki na ciało Kolumbijki. Skuteczny
30-15 Dokładny serwis Igi, a potem pewny bekhend po crossie
15-15 Panie grały na przerzut, wysokimi lobami. Potem Polka zagrała w aut
15-0 Potężny forhend Polki, mocny i dokładny
1:1
Gem Arango. Seria niecelny returnów Polki, na koniec gema kolejny
15-40 Kolejny niecelny return Polki
15-30 Znów niecelny return Igi
15-15 Autowy return Polki
15-0 Po mocnym returnie Igi rywalka odegrała w aut
1:0
Gem Świątek. Na koniec mocny serwis Polki. Trudne warunki, bo połowa kortu jest w słońcu, a połowa w cieniu. Utrudnia to grę tenisistkom i widzom oglądanie meczu
40-15 Dłuższa wymiana. Na koniec błąd Kolumbijiki, zagrała w siatkę
30-15 Podwójny błąd serwisowy Polki
30-0 Dobry serwis Świątek
15-0 Arango pod presją i w defensywie zagrała za końcową linię
GRAMY! Serwuje Iga Świątek
Za chwilę początek spotkania
Trwa rozgrzewka
Iga wygrała losowanie i wybrała serwis. Zatem Polka zacznie
Polka dzisiaj w białym stroju z czarnym pasem na boku
Iga Świątek i Emiliana Arango właśnie pojawiły się na Arthur Ashe Stadium, głównej arenie US Open
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Emiliana Arango w 1. rundzie US Open. Początek spotkania o godzinie 17.30 polskiego czasu
Iga Świątek po triumfie w Cincinnati jest jedną z głównych faworytek do triumfu w US Open. Tym bardziej, że w ostatnich latach potwierdzała się pewna prawidłowość. W latach 2023 i 2024 kto wygrywał w Cincinnati, podbijał potem również Nowy Jork, triumfując w US Open. Sprawdzało się to zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn. Dwa lata temu w Cincy triumfowali Coco Gauff i Novak Djoković, którzy następnie poszli za ciosem i wygrali także US Open. Dokładnie tak samo było rok temu - w 2024 r. na kortach w Cincinnati i w Nowym Jorku najlepsi okazali się Aryna Sabalenka i Jannik Sinner. Czy tak samo będzie również w tym roku? Iga Świątek i Carlos Alcaraz, nowi mistrzowie Cincy, z pewnością nie mają nic przeciwko temu. Co ciekawe, Polka i Hiszpan wygrali US Open w 2022 r.
Świątek - Arango NA ŻYWO. Relacja live z US Open
Iga Świątek rywalizację w US Open zacznie od meczu z Emilianą Arango. Polka i Kolumbijka jako seniorki nigdy ze sobą nie grały, ale zmierzyły się w juniorskim Roland Garros 2017. 16-letnia Świątek pokonała wtedy 17-letnią Emilianę 6:2, 6:3. Arango na korcie występuje zawsze z charakterystyczną czapką z daszkiem przekręconym do tyłu. W trakcie kariery zmagała się z poważnymi kontuzjami. Najlepiej czuje się na kortach ziemnych, a jej idolem jest Rafael Nadal, czyli dokładnie jak w przypadku Świątek. Na nawierzchni twardej nie odnosiła większych sukcesów, a ostatnio odpadała szybko z turniejów. Arango jest znana z agresywnej gry z głębi kortu, silnego bekhendu i dobrej kondycji. Mieszka i trenuje na Florydzie w akademii IMG w Bradenton.