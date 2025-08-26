Na żywo Iga Świątek - Emiliana Arango Kiedy Iga Świątek gra w 2. rundzie US Open? Z kim kolejny mecz, rywalka She's just a girl and she's on fire 🔥 pic.twitter.com/O1V7xdHwE4 — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2025 6:1, 6:2 KONIEC! IGA ŚWIĄTEK W 2. RUNDZIE! Pełna kontrola i zwycięstwo 6:1, 6:2 nad Kolumbijką Emilianą Arango 40-15 Iga znów atakowała przy siatce, ale teraz nie była to dobra akcja. Ale dobrze, że próbuje! 40-0 Piękna akcja Igi przy siatce. Piłki meczowe 30-0 Kolumbijka pod presją zagrała w siatkę 15-0 Piękny forhend Igi wzdłuż linii 6:1, 5:2 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec piękny drive-volley Polki. Iga za chwilę będzie serwować po zwycięstwo Iga znów ma breakpointa. Rywalka złości się na siebie 40-40 40-30 Iga ma breakpointa po podwójnym błędzie serwisowym rywalki 30-30 Ładna akcja Polki 15-30 Arango podejmuje coraz większe ryzyko 15-15 15-0 Mocny return Polki 6:1, 4:2 Gem Świątek. Iga wygrywa gema przy własnym podaniu 40-30 Świetna akcja Igi przy siatce. Piękny sytuacyjny wolej, piłka jeszcze zawadziła o taśmę 30-30 Dłuższa wymiana. Na koniec niestety Iga uderzyła z bekhendu w siatkę 30-15 A teraz ładny cięty serwis Polki na zewnątrz 15-15 Świetny serwis Igi, do środka 0-15 Bardzo niecelny bekhend Polki po niezłym returnie rywalki 6:1, 3:2 Gem Arango. Kolumbijka urwała znów gema przy własnym serwisie. Na koniec autowy forhend Polki 0-40 Dobry serwis a potem dokładny forhend Kolumbijki 0-30 Dłuższa wymiana. Na koniec niecelny forhend Polki 0-15 Arango łatwo skończyła punt po dobrym serwisie 6:1, 3:1 Gem Świątek. Iga świetnie teraz serwowała i szybko kończyła punkty 40-15 Piękny forhend wzdłuż linii Igi. Wcześniej był znów świetny serwis 30-15 Dokładny serwis na zewnątrz a potem pewny smecz Polki 15-15 Pewny smecz Polki 0-15 Dobry serwis Igi ale po chwili niecelny bekhend naszej gwiazdy 6:1, 2:1 Gem Arango. Kolumbijka przerywa serię Polki. Obroniła podanie. Na koniec gema zaserwowała asa 30-40 Mocny ale bardzo niecelny return Świątek 30-30 Dobry serwis Arango 30-15 Niecelny return Igi 30-0 Polka wygrywa pewnie kolejne punkty 15-0 Kolumbijka zaatakowała przy siatce, ale Polka ostudziła jej zapędu mocnym uderzeniem 6:1, 2:0 Gem Świątek. Iga skończyła gema mocnym serwisem. Pełna kontrola 40-0 Błąd Arango, bekhend w siatkę 30-0 Dobry serwis Polki 15-0 Piękny forhend Igi. Mocny, głęboki i z zabójczą rotacją 6:1, 1:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga przełamuje serwis rywalki już na początku seta Potężny return Polki. Breakpoint 40-40 Ładna akcja serwis plus wolej Kolumbijki 40-30 Podwójny błąd serwisowy Arango. Breakpoint 30-30 Iga wywierała presję mocnymi uderzeniami. I doczekała się błędu Arango 15-30 Iga mocnym returnem przejęła inicjatywę. W kolejnym uderzeniu skończyła już punkt 0-30 A teraz niecelny forhend Igi 0-15 Autowy bekhend Polki Początek drugiego seta. Serwuje Arango Off to a flying start!



Iga Swiatek takes the first set 6-1 in her US Open R1 match. pic.twitter.com/9ggeC3mfwM — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) August 26, 2025 6:1 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Pełna kontrola Polki. Na koniec precyzyjny bekhend Igi w sam narożnik kortu 40-15 Mocny ale niecelny return Arango 30-15 Podwójny błąd serwisowy Świątek 30-0 Kolumbijka pod presją zagrała w siatkę 15-0 Dobry serwis Igi 5:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec Iga ruszyła do siatki i zagrała woleja. Rywalka dopadła do piłki, ale odegrała w aut Iga ma breakpointa po dobrym returnie 40-40 Świetny forhend Igi z morderczą rotacją 30-40 Skuteczny smecz Polki 15-40 Ale return Igi! Niesamowity kąt tego bekhendu! 0-40 Dobry serwis Kolumbijki 0-30 Błąd Polki 0-15 Teraz Iga była w defensywie i pod presją zagrała w siatkę 4:1 Gem Świątek. Iga zaczęła go od błędów, ale potem grała już dokładnie. Na koniec piękny forhend Polki wzdłuż linii 40-30 Iga mocnymi uderzeniami z głębi kortu bombardowała rywalkę. Kolumbijka w końcu nie dała rady odegrać 30-30 Mocny bekhend Polki. Rywalka odegrała w siatkę 15-30 A teraz idealnie Iga trafiła z forhendu w samą linię 0-30 Bardzo niecelny forhend Polki 0-15 Błąd Polki, minimalnie niecelny forhend 3:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga odskakuje rywalce. Na koniec Polka znów zepchnęła rywalkę do defensywy. Kolumbijka pod presją zagrała w siatkę 40-15 Kolumbijka wpakowała piłkę w siatkę. Są breakpointy 30-15 Dłuższa wymiana, na koniec prosty błąd Arango 15-15 Niecelny return Polki 15-0 Po głębokim forhendzie Igi rywalka odegrała daleko w aut 2:1 Gem Świątek. Na koniec ładna akcja Igi, która konsekwentnie atakowała bekhend rywalki, a potem zagrała mocno przeciw kierunkowi jej biegu 40-30 Podwójny błąd serwisowy Igi. Już drugi dzisiaj 40-15 Mocny serwis Polki na ciało Kolumbijki. Skuteczny 30-15 Dokładny serwis Igi, a potem pewny bekhend po crossie 15-15 Panie grały na przerzut, wysokimi lobami. Potem Polka zagrała w aut 15-0 Potężny forhend Polki, mocny i dokładny 1:1 Gem Arango. Seria niecelny returnów Polki, na koniec gema kolejny 15-40 Kolejny niecelny return Polki 15-30 Znów niecelny return Igi 15-15 Autowy return Polki 15-0 Po mocnym returnie Igi rywalka odegrała w aut 1:0 Gem Świątek. Na koniec mocny serwis Polki. Trudne warunki, bo połowa kortu jest w słońcu, a połowa w cieniu. Utrudnia to grę tenisistkom i widzom oglądanie meczu 40-15 Dłuższa wymiana. Na koniec błąd Kolumbijiki, zagrała w siatkę 30-15 Podwójny błąd serwisowy Polki 30-0 Dobry serwis Świątek 15-0 Arango pod presją i w defensywie zagrała za końcową linię GRAMY! Serwuje Iga Świątek Za chwilę początek spotkania Trwa rozgrzewka Iga wygrała losowanie i wybrała serwis. Zatem Polka zacznie Polka dzisiaj w białym stroju z czarnym pasem na boku Iga Świątek i Emiliana Arango właśnie pojawiły się na Arthur Ashe Stadium, głównej arenie US Open Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Emiliana Arango w 1. rundzie US Open. Początek spotkania o godzinie 17.30 polskiego czasu

Iga Świątek po triumfie w Cincinnati jest jedną z głównych faworytek do triumfu w US Open. Tym bardziej, że w ostatnich latach potwierdzała się pewna prawidłowość. W latach 2023 i 2024 kto wygrywał w Cincinnati, podbijał potem również Nowy Jork, triumfując w US Open. Sprawdzało się to zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn. Dwa lata temu w Cincy triumfowali Coco Gauff i Novak Djoković, którzy następnie poszli za ciosem i wygrali także US Open. Dokładnie tak samo było rok temu - w 2024 r. na kortach w Cincinnati i w Nowym Jorku najlepsi okazali się Aryna Sabalenka i Jannik Sinner. Czy tak samo będzie również w tym roku? Iga Świątek i Carlos Alcaraz, nowi mistrzowie Cincy, z pewnością nie mają nic przeciwko temu. Co ciekawe, Polka i Hiszpan wygrali US Open w 2022 r.

Świątek - Arango NA ŻYWO. Relacja live z US Open

Iga Świątek rywalizację w US Open zacznie od meczu z Emilianą Arango. Polka i Kolumbijka jako seniorki nigdy ze sobą nie grały, ale zmierzyły się w juniorskim Roland Garros 2017. 16-letnia Świątek pokonała wtedy 17-letnią Emilianę 6:2, 6:3. Arango na korcie występuje zawsze z charakterystyczną czapką z daszkiem przekręconym do tyłu. W trakcie kariery zmagała się z poważnymi kontuzjami. Najlepiej czuje się na kortach ziemnych, a jej idolem jest Rafael Nadal, czyli dokładnie jak w przypadku Świątek. Na nawierzchni twardej nie odnosiła większych sukcesów, a ostatnio odpadała szybko z turniejów. Arango jest znana z agresywnej gry z głębi kortu, silnego bekhendu i dobrej kondycji. Mieszka i trenuje na Florydzie w akademii IMG w Bradenton.