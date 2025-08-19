Wspaniałe wiadomości dla Igi Świątek przed US Open! Jeżeli to się potwierdzi, będzie cudownie!

W latach 2023 i 2024 kto wygrywał w Cincinnati, podbijał potem również Nowy Jork, triumfując w US Open! Sprawdzało się to zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn. Dwa lata temu w Cincy triumfowali Coco Gauff i Novak Djoković, którzy następnie poszli za ciosem i wygrali także US Open. Dokładnie tak samo było rok temu - w 2024 r. na kortach w Cincinnati i w Nowym Jorku najlepsi okazali się Aryna Sabalenka i Jannik Sinner. Czy tak samo będzie również w tym roku? Iga Świątek i Carlos Alcaraz, nowi mistrzowie Cincy, z pewnością nie mają nic przeciwko temu. Co ciekawe, Polka i Hiszpan wygrali US Open w 2022 r.

- Tak naprawdę wszystko zaczyna się teraz od początku. Na pewno postaram się wykorzystać pewność siebie i doświadczenie, ale zobaczymy też, jak będzie z nawierzchnią, do której trzeba będzie się dostosować - komentowała Iga Świątek.

Faworytką nr 1 bukmacherów pozostaje wciąż Aryna Sabalenka, ale Iga Świątek w ich notowaniach jest już tuż za Białorusinką.

Iga Świątek ma 24 lata i już 24 tytuły na koncie. Po triumfie na trawie Wimbledonu podbiła również szybkie korty w Cincinnati. W finale pokonała 7:5, 6:4 Włoszkę Jasmine Paolini. - Nie wiem dlaczego ostatnio wygrywam turnieje, w których najmniej spodziewam się zwycięstwa - śmiała się Polka.

W całym turnieju nie straciła ani jednego seta. W Cincy zarobiła ponad 752 tys. dolarów (ok. 2,7 mln złotych) i aż 1000 pkt, dzięki którym wskoczyła na 2. miejsce w rankingu, wyprzedzając Coco Gauff. Za takim numerem rozstawiona będzie w US Open, który ruszy już w najbliższą niedzielę.

- Jestem trochę zszokowana i bardzo szczęśliwa - przyznała mistrzyni. - W mojej karierze już wiele razu potrafiłam się zaskoczyć, ale na pewno to, że tak dobrze grałam tutaj, w Cincinnati, na tak szybkich kortach twardych, to ogromny zastrzyk pewności siebie i bardzo się cieszę, że praca, którą wykonałam, się opłaciła. Trener Wim musiał mnie trochę przekonywać, żebym grała trochę inaczej, niż planowałam. Jestem bardzo zadowolona, że to wszystko tak kliknęło.

Iga Świątek długo postrzegana była jako specjalistka od gry na kortach ziemnych, ale po triumfie w Cincy ma na koncie zwycięstwa w już wszystkich dużych turniejach w USA - wcześniej podbiła US Open, Indian Wells, Miami i nieco mniejsze San Diego. Po ostatniej piłce meczu z Paolini wymownie wskazała palcem na swoją głowę.

- Cieszę się, że skupiałam się na właściwych rzeczach. Może nie wszystko było jeszcze idealne, ale mentalnie byłam gotowa, żeby grać mój najlepszy tenis, jaki był możliwy w tym momencie. I o to chodzi - komentowała.

