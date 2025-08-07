Pula nagród US Open znów będzie rekordowa. Mistrzowie turniejów singla zarobią po 5 mln dolarów czyli według aktualnego kursu USD ok. 18,25 mln złotych (brutto czyli przed podatkiem). Już za sam występ w głównych drabinkach tenisiści zainkasują po 110 tys. dol. (ok. 401 tys. zł).

A Iga Świątek w dniach 19-20 sierpnia powalczy jeszcze przecież w gwiazdorskim turnieju miksta US Open, w parze z Norwegiem Casperem Ruddem. Tam premie też będą bardzo wysokie, a mistrzowie podzielą się okrągłym milionem dolarów! W sumie Polka może zatem zarobić w tym roku w Nowym Jorku 5,5 mln dol.

Iga Świątek wygrała US Open w 2022 r. Zarobiła wtedy "tylko" 2,6 mln dolarów. - Dobrze, że nie w gotówce - zażartowała po finale, odbierając na korcie symboliczny czek.

Do tej pory Iga Świątek największą premię zgarnęła za wygranie tegorocznego Wimbledonu - okrągłe 3 miliony funtów czyli blisko 15 mln złotych.

US Open 2025 PREMIE w turnieju singla

Mistrzowie - 5 000 0000 dolarów

Finaliści - 2 500 000 dolarów

1/2 finału - 1 260 000 dolarów

1/4 finału - 660 000 dolarów

4. runda - 400 000 dolarów

3. runda - 237 000 dolarów

2. runda - 154 000 dolarów

1. runda - 110 000 dolarów

US Open 2025 PREMIE w turnieju debla (do podziału)

Mistrzowie - 1 000 000 dolarów

Finaliści - 500 000 dolarów

1/2 finału - 250 000 dolarów

1/4 finału - 125 000 dolarów

3. runda - 75 000 dolarów

2. runda - 45 000 dolarów

1. runda - 30 000 dolarów

US Open PREMIE w turnieju miksta (do podziału)

Mistrzowie - 1 000 000 dolarów

Finaliści - 400 000 dolarów

1/2 finału - 200 000 dolarów

1/4 finału - 100 000 dolarów

1/8 finału - 20 000 dolarów

