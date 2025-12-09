Organizatorzy Australian Open 2026 ujawnili listy zgłoszeń, potwierdzając silną polską reprezentację w turnieju głównym.

Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch oraz Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak zagrają w Melbourne.

Zaskoczeniem jest brak Ons Jabeur i Danielle Collins, a o dzikie karty powalczą Emerson Jones, Elizabeth Mandlik i Zarina Diyas.

Sprawdź, kto ma szansę na tytuł i jakie niespodzianki czekają nas w eliminacjach!

Polacy gotowi na Australian Open. Kto zagra w Melbourne?

Organizatorzy pierwszego w sezonie turnieju wielkoszlemowego, który odbędzie się w Melbourne w dniach 19 stycznia - 1 lutego, odkryli karty. Opublikowana lista zgłoszeń potwierdza, że w Australii zobaczymy silną polską reprezentację. W turnieju pań pewne miejsce, na podstawie rankingu WTA z 8 grudnia, mają Iga Świątek, Magda Linette oraz Magdalena Fręch. Liderka polskiej kadry, która już dwukrotnie docierała w Melbourne do półfinału, z pewnością będzie jedną z głównych faworytek do końcowego triumfu.

W męskiej drabince również nie zabraknie polskich akcentów. Hubert Hurkacz znalazł się na liście bez konieczności korzystania z "zamrożonego rankingu" (PR). Co ciekawe, w przypadku mężczyzn organizatorzy wzięli pod uwagę wcześniejszą klasyfikację ATP, bo z 17 listopada. Oprócz Hurkacza, w turnieju głównym zobaczymy także Kamila Majchrzaka.

Wielkie nieobecne i dzikie karty. Spore zaskoczenia na liście

Największym zaskoczeniem na liście kobiet jest brak dwóch znanych nazwisk. W Australian Open nie zagra Tunezyjka Ons Jabeur, która spodziewa się dziecka, oraz Amerykanka Danielle Collins. Z kolei z "zamrożonego rankingu" skorzystały Czeszka Karolina Pliskova, Chinka Yafan Wang i Mananchaya Sawangkaew z Tajlandii.

Organizatorzy przyznali już także pierwsze dzikie karty (WC). Otrzymały je Australijka Emerson Jones, Amerykanka Elizabeth Mandlik i reprezentantka Kazachstanu Zarina Diyas. W męskiej drabince z "dzikimi kartami" wystąpią James Duckworth (Australia), Patrick Kypson (USA) i Yunchaokete Bu (Chiny).

To jednak nie koniec szans dla biało-czerwonych. O awans do turnieju głównego w eliminacjach powalczą Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova i Maja Chwalińska. Oficjalne zgłoszenia do kwalifikacji zostaną opublikowane za dwa tygodnie.

