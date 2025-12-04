Aryna Sabalenka wysłała ważny sygnał. Jedno zdjęcie i kilka słów. Iga Świątek w strachu?

Białorusinka utrzymała prowadzenie w klasyfikacji WTA, podczas gdy Iga Świątek zakończyła zmagania jako wiceliderka. Po finałach WTA Sabalenka wyjechała na urlop na Malediwy, gdzie łączyła wypoczynek z regularną aktywnością fizyczną. I choć pozwoliła sobie na nieco luzu, nie odpuściła treningów nawet na rajskiej wyspie.

Świątek również znalazła czas na krótką regenerację. Tenisistka wypoczywała na Mauritiusie w gronie bliskich i zespołu, a zaraz potem wróciła do przygotowań na kolejny sezon. Obie zawodniczki trzymają więc wysokie tempo, choć każda regeneruje i buduje formę w nieco inny sposób.

Sabalenka kontra... Kyrgios

Sabalenka, bardzo aktywna w sieci i obserwowana przez prawie 4 mln fanów, chętnie pokazuje kulisy. Najnowsze materiały tylko potwierdzają, że jej determinacja nie słabnie – wręcz przeciwnie, wygląda na to, że liderka rankingu jest zdeterminowana, by pozostać na szczycie jak najdłużej.

Coraz głośniej robi się także o jej najbliższym występie. Pod koniec grudnia w Dubaju rozegra pokazowy mecz z Nickiem Kyrgiosem, jednym z najbardziej wyrazistych zawodników w męskim tenisie. Zapowiada się efektowne widowisko, choć jednocześnie wywołuje spore emocje i podzielone opinie – część środowiska tenisowego czeka na ten pojedynek z ciekawością, inni, jak chociażby Steve Johnson, nie szczędzą krytyki wobec takiego pomysłu.