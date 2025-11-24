Jest bardzo blisko Igi Świątek. Ujawnia, co się zmieniło! "Ma to dla niej ogromne znaczenie"

Iga Świątek, znana z tajemniczości, odpoczywa po sezonie, w którym wygrała Wimbledon, ale doświadczyła też porażek.

Bliski współpracownik ujawnił, że Polka przeszła dużą zmianę w podejściu do sprzętu, stając się niezwykle precyzyjna w kwestii naciągu rakiet.

Mężczyzna poznał Igę Świątek w 2017 roku

Iga Świątek wygrała Wimbledon, ale miała też gorsze momenty

Iga Świątek po trudach sezonu sezonu udała się na zasłużony wypoczynek. Na miejsce wakacji wybrała malowniczy Mauritius. Na jakąś bardzo długa ladę jednak nasza najlepsza tenisistka pozwolić sobie nie może, bo wkrótce rozpoczną się przygotowania do kolejnego sezonu. Poprzedni Iga zakończyła na drugim miejscu w rankingu WTA za Białorusinką Aryną Sabalenka. Największym sukcesem Polki w 2025 roku było wygranie w kapitalnym stylu Wimbledonu. Iga Świątek w finale rozbiła Amandę Anisimovą 6:0, 6:0. Niestety, były i gorsze momenty - na przykład z tą samą zawodniczką nasza tenisistka przegrała w ćwierćfinale US Open (4:6, 3:6). Anisimova pokonała też Igę Światek w turnieju WTA Masters (6:7(3), 6:4, 6:2), co spowodowało brak awansu Polki do półfinału. Przez lata kariery nasza najlepsza tenisistka mocno zmieniła podejście do różnych spraw. O jednej z nich opowiedział w rozmowie z portalem Sportowe Fakty WP Łukasz Lajdamik, człowiek odpowiadający za naciąg rakiet w reprezentacji Polski.

Wielka zmiana u Igi Świątek. "Ma to dla niej ogromne znaczenie"

Mężczyzna z naszą tenisową reprezentacją współpracuje od 8 lat. Przez ten czas dobrze zdążył poznać Igę Świątek. Lajdamik zwrócił uwagę na wielką zmianę u naszej najlepszej tenisistki.

Pamiętam nasze pierwsze spotkanie, w 2017 roku w Zielonej Górze. Wtedy jeszcze nie miała takiej świadomości co do sprzętu, jak dzisiaj. Gdy wówczas zapytałem ją, jaki stosuje naciąg, to podała że naciąg jednej marki. I koniec, nie podała mi żadnych parametrów. Teraz musi mieć wszystko dopięte na ostatni guzik, wszystko musi działać idealnie

- zdradził specjalista od naciągu rakiet, który od lat jest blisko Świątek Dziś - jak zauważył Lajdamik - "Iga zwraca wielką uwagę na kwestię naciągu, bardziej niż inni zawodnicy".

Jest niezwykle skupiona na swoim sprzęcie, z jej strony jest prośba, żeby naciąg był wykonany o danej godzinie. Ma to dla niej ogromne znaczenie

- podkreślił.

