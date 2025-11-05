Iga Świątek - Amanda Anisimova RELACJA NA ŻYWO z WTA Finals [WYNIK]

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

Na żywo Iga Świątek - Amanda Anisimova 40-0 Mocny ale za długi return Amerykanki 30-0 Dobry serwis a po chwil świetny bekhend mistrzyni Wimbledonu 15-0 As serwisowy Igi! Pierwszy dzisiaj 3:3 Gem Anisimova. Wciąż bez przełamania. Na koniec gema niecelny return Polki Przewaga Anisimova. Dobry serwis Amandy 40-40 Iga ładnie przejęła inicjatywę dokładnymi uderzeniami. Potem był już pewny forhend w otwarty kort 30-40 Dobry return Igi pod samą końcową linię 15-40 Bardzo niecelny forhend Polki 15-30 Teraz błąd Anisimovej po dobrym returnie Świątek 0-30 Świetnie Amerykanka zaskoczyła Polkę kierunkiem forhendu, ze środka kortu blisko bocznej linii 0-15 Return Igi w siatkę 3:2 Gem Świątek. Iga pewnie obroniła podanie. Pełna kontrola w tym gemie 40-15 Amanda pod presją zagrała za końcową linię 30-15 A teraz dobry serwis na zewnątrz tenisistki z Raszyna 15-15 Podwójny błąd serwisowy Świątek 15-0 Wygrywający serwis Igi 2:2 Gem Anisimova. Amerykanka zakończyła go asem serwisowym. Wciąż bez przełamania, mamy remis 30-40 Piękny bekhend Anisimovej. Trafiła w sam narożnik kortu 30-30 Podwójny błąd serwisowy Amerykanki 15-30 Znów niecelny return Polki, teraz dużo nie zabrakło 15-15 Teraz Anisimova przestrzeliła z bekhendu, duży aut 0-15 Bardzo niecelny return Igi 2:1 Gem Świątek. Polka bardzo dobrze w tym gemie serwowała. Wraca na prowadzenie 40-30 Bardzo dobry pierwszy serwis Igi 30-30 Seria dobrych forhendów Amerykanki. Na ten ostatni Polka już nie była w stanie odpowiedzieć 30-15 Za długi forhend Polki. Szkoda bo miała inicjatywę 30-0 Znakomity serwis Igi na ciało rywalki, mocny i płaski 15-0 Dobry serwis Igi 1:1 Gem Anisimova. Niestety na koniec gema Iga przestrzeliła na raturnie. Mamy remis 30-40 Iga przejęła inicjatywę dobrym bekhendem wzdłuż linii i mimo dobrej defensywy rywalki wygrała punkt 15-40 Dobry drugi serwis Anisimovej 15-30 Świetny return Igi! 0-30 Amerykanka dobrze serwuje i wywiera presję. Teraz Polka w głębokiej defensywie zagrała w aut 0-15 Świetny bekhend Ansimovej. Mocne uderzenie po crossie 1:0 Gem Świątek. Uffff... Ciężki gem na otwarcie. Polka broniła się przed przełamanie. Utrzymała serwis. Na koniec autowy forhend Amandy Przewaga Świątek. Świetny bekhend i bojowy okrzyk "JAZDA" Równowaga. Mocny ale niecelny return Anisimovej. Iga musi zacząć lepiej serwować. To kluczowy element Świetny bekhend po crossie Anisimovej. Iga broni breakpointa 40-40 Bardzo duży aut po forhendzie Polki 40-30 Minimalnie za długi bekhend Anisimovej 30-30 Wreszcie dobry pierwszy serwis Igi 15-30 Teraz dobra reakcja Polki na mocny return rywalki. Udało się przejąć inicjatywę i wymusić błąd Amandy 0-30 Świetny return Amerykanki. Polka nie trafia pierwszym podaniem 0-15 Anisimova przejęła inicjatywę głębokim returnem. Wymianę zakończyła świetnym bekhendem GRAMY! Serwuje Iga Świątek Za chwilę początek spotkania Trwa już rozgrzewka Iga Świątek i Amanda Anisimova właśnie pojawiły się na korcie! Jeżeli Iga pokona Anisimovą, zajmie drugie miejsce w grupie i awansuje do półfinału. Porażka wyeliminuję ją z rywalizacji Rybakina właśnie pokonała Aleksandrową (zawodniczka rezerwowa). A to oznacza, że Iga Świątek ok. godz. 16.40 pojawi się na korcie Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Amanda Anisimova w WTA Finals 2025. Początek spotkania ok. godziny 16.30, po zakończeniu meczu Rybakina - Aleksandrowa.

Iga Świątek gra z Amandą Anisimovą w trzeciej serii meczów w fazie grupowej WTA Finals. Polka po zwycięstwie 6:1, 6:2 nad Madison Keys niestety przegrała 6:3, 1:6, 0:6 z Jeleną Rybakiną. Na szczęście Anisimova w drugim meczu w tej grupie pokonała Keys, a to oznacza, że wszystko jest wciąż w rękach naszej tenisistki. Jeżeli pokona amerykańską rywalkę, wyjdzie z grupy, awansując do półfinału.

Iga Świątek i Amanda Anisimoba mają po 24 lata i znają się dobrze jeszcze z czasów juniorskich. W seniorskim tourze rozegrały dwa mecze, których fanom Polki nie trzeba przypominać. Najpierw nasza gwiazda zdemolowała bezradną Amerykankę 6:0, 6:0 w finale tegorocznego Wimbledonu. Po tym spotkaniu załamana tenisistka z USA zalała się łzami. Anisimova zrewanżowała się Świątek w ćwierćfinale US Open, wygrywając 6:4, 6:3.

Amanda Anisimova po świetnym występie w US Open (finał) poszła za ciosem i w świetnym stylu wygrała turniej WTA 1000 w Pekinie. W rankingu zajmuje 4. miejsce, najwyższe w karierze. Jej historia jest niesamowita. Tenisistka z Florydy wróciła do gry po długiej przerwie spowodowanej problemami psychicznymi. Zmagała się z wypaleniem i depresją. Mająca rosyjskie korzenie Amerykanka ma ogromny talent i już dawno temu wróżono jej wielką karierę. W 2017 roku wygrała juniorski Roland Garros i już wtedy okrzyknięto ją "nową Marią Szarapową". Słynną Rosjankę przypominała stylem gry i wyglądem. Jest wysoka (180 cm), prezentuje agresywny tenis, a jej największa broń to potężny bekhend. Bardzo dobrze też serwuje i returnuje. Jej ofensywny styl idealnie pasuje do szybkich kortów, ale w WTA Finals w Rijadzie sprawia wrażenie nieco przemęczonej.