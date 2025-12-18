Iga Świątek już ją wyróżniła. Zjawiskowa 16-latka nadzieją polskiego tenisa! Oto Oliwia Sybicka

16 grudnia 2025 fundacja Igi Świątek oficjalnie rozpoczęła działalność w polskim sporcie. Po długim procesie selekcji wyłoniono pięcioro sportowców, którzy od stycznia 2026 przez kolejne 12 miesięcy otrzymywać będą regularne wsparcie finansowe. W gronie stypendystów znalazła się jedna przedstawicielka tenisa - 16-letnia Oliwia Sybicka. Grupę uzupełniają: Ignacy Andrzejczak (lekkoatletyka), Wiktor Chmurski (pływanie), Liwia Kubin (łyżwiarstwo szybkie) i Jan Pyla (golf). Kim zatem jest utalentowana tenisistka, która została wyróżniona przez sześciokrotną mistrzynię turniejów Wielkiego Szlema i byłą liderkę rankingu WTA?

Kim jest Oliwia Sybicka, stypendystka Igi Świątek?

"Nie dostała od Boga warunków fizycznych Sabalenki czy Rybakiny, ale wszystko nadrabia wielkim sercem do gry. Nie ma dla niej punktów straconych i może kilka dni z rzędu rozgrywać trzygodzinne spotkania, a i tak nigdy nie odpuści. Aktualnie jest 125. juniorką na świecie. Tę pozycję zbudowała głównie w ostatnich dwunastu miesiącach, łącząc turnieje ITF Juniors z rywalizacją w Tennis Europe" - charakteryzuje stypendystkę Świątek dziennikarz tenisowy Szymon Przybysz.

Sybicka jest liderką rankingu Polskiego Związku Tenisowego do lat 16. W 2025 roku wystąpiła w cyklu Tennis Europe w turnieju Masters dla ośmiu najlepszych tenisistek w kategorii U16 i zdobyła brązowy medal. Z Barbarą Kostecką zdobyła dla Polski brązowy medal w Drużynowych Mistrzostwach Europy U16, obie zawodniczki przewodziły także reprezentacji Polski w juniorskim Billie Jean King Cup zakończonym na świetnym 4. miejscu.

Na co z fundacji Igi Świątek może liczyć nadzieja polskiego tenisa? Przez cały 2026 rok będzie otrzymywać regularne wsparcie finansowe i eksperckie. Kwota stypendium ma wynieść ponad 100 tysięcy złotych!

- Chciałam zacząć od kwot, które faktycznie mogą pomóc i zmienić karierę, bo uprawianie sportu jest inwestycją, która nie zawsze może się zwrócić - przyznała Świątek, podkreślając jednocześnie znaczenie dostępu do wiedzy ekspertów. - Chciałam stworzyć program, który realnie pomaga utalentowanym sportowcom na ich drodze. Zależało mi, aby nie było to tylko wsparcie finansowe, ale także dostęp do wiedzy i ekspertów. Wiem z własnego doświadczenia, jak ważne są oba te elementy, nie tylko na początku kariery.

Pozostaje trzymać kciuki, aby kariera Oliwii Sybickiej rozwinęła się na dobre, a polscy kibice przez lata mieli z niej pociechę na miarę Igi Świątek.