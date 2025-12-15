Iga Świątek przegrała w międzynarodowym plebiscycie. Wielka burza w sieci. Ogromne kontrowersje

Iga Świątek szykuje się do nowego sezonu WTA

Polska tenisistka zakończyła obecny rok na pozycji wiceliderki światowego rankingu

WTA opublikowało wyniki nowego plebiscytu. Niestety, Polka go nie wygrała

Iga Świątek przegrała w międzynarodowym plebiscycie WTA

Iga Świątek chce wrócić na fotel liderki światowego rankingu. Polska tenisistka już niedługo rozpocznie kolejne starty, choć już teraz zapowiadała, że mimo konsekwencji, opuści kilka turniejów. Obecnie tenisistka korzysta jednak z wolnego czasu i ładuje baterie na kolejny wymagający sezon startów.

Przed startem kolejnego roku WTA opublikowało wyniki plebiscytu na „Ulubienicę fanów” z cyklu. Polka nie zajęła pierwszego miejsca, a zwyciężczynią została niespodziewanie... Qinwen Zheng. W sieci rozpętała się poważna awantura po tym ogłoszeniu.

Iga Świątek ostro skrytykowana za... narzekanie! Carlos Alcaraz też oberwał

- Zwyciężczynią plebiscytu "Ulubienicy Fanów WTA 2025" trafia do Zheng Qinwen. W pełni zasłużone na świetny sezon - napisano na profilu WTA.

W sieci pojawiło się wiele kontrowersji w związku z tym wynikiem, zwłaszcza w określeniu jej sezonu jako „świetnym”. Co ciekawe, wpis organizacji WTA... zniknął z sieci.

