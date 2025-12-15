Iga Świątek przegrała w międzynarodowym plebiscycie. Wielka burza w sieci. Ogromne kontrowersje

2025-12-15 18:31

Iga Świątek czeka na powrót na kort w nowym sezonie. Polka zakończyła rok na drugim miejscu w rankingu WTA. Na ostatnie tygodnie przed pierwszymi meczami WTA opublikowała wyniki plebiscytu ulubieńców fanów. Iga Świątek nie wygrała tego konkursu, a zwyciężczyni była... mocno szokująca! W sieci rozpętała się wielka burza.

  • Iga Świątek szykuje się do nowego sezonu WTA
  • Polska tenisistka zakończyła obecny rok na pozycji wiceliderki światowego rankingu
  • WTA opublikowało wyniki nowego plebiscytu. Niestety, Polka go nie wygrała

Iga Świątek przegrała w międzynarodowym plebiscycie WTA

Iga Świątek chce wrócić na fotel liderki światowego rankingu. Polska tenisistka już niedługo rozpocznie kolejne starty, choć już teraz zapowiadała, że mimo konsekwencji, opuści kilka turniejów. Obecnie tenisistka korzysta jednak z wolnego czasu i ładuje baterie na kolejny wymagający sezon startów.

Przed startem kolejnego roku WTA opublikowało wyniki plebiscytu na „Ulubienicę fanów” z cyklu. Polka nie zajęła pierwszego miejsca, a zwyciężczynią została niespodziewanie... Qinwen Zheng. W sieci rozpętała się poważna awantura po tym ogłoszeniu.

- Zwyciężczynią plebiscytu "Ulubienicy Fanów WTA 2025" trafia do Zheng Qinwen. W pełni zasłużone na świetny sezon - napisano na profilu WTA.

W sieci pojawiło się wiele kontrowersji w związku z tym wynikiem, zwłaszcza w określeniu jej sezonu jako „świetnym”. Co ciekawe, wpis organizacji WTA... zniknął z sieci.

