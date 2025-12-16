Mecz Igi Świątek wyróżniony! Polka nie ma jednak powodów do radości...

Mecz z udziałem Igi Światek wyróżniony. Nie ma jednak powodów do radości

Trudno jednoznacznie ocenić miniony sezon w wykonaniu Igi Świątek. Sięgnęła przecież po zwycięstwa w tak prestiżowych zawodach, jak Wimbledon czy WTA 1000 w Cincinnati, ale przecież w poprzednich latach takich sukcesów miała więcej, co pozwalało jej utrzymywać się na szczycie rankingu WTA. Na pewno niepokojące mogą być inne statystyki – na przykład te, pokazujące, jak wiele setów polska tenisistka przegrywała do 0 czy do 1. Wcześniej to ona była specjalistką w rozbijaniu rywalek, a teraz sama była często w ten sposób dominowana na korcie, a tak złych liczb pod tym konkretnym kątem nie miała od czasów debiutu w WTA.

Iga Świątek przegrała w międzynarodowym plebiscycie. Wielka burza w sieci. Ogromne kontrowersje

Tak Iga Świątek wyglądała w wieku 15 lat. Zdjęcia w galerii poniżej:

Do tego rzadko zdarzało się, aby Iga Świątek przygrywała z dużo niżej notowanymi rywalkami. W minionym roku musiała jednak po raz pierwszy od dawna uznać wyższość zawodniczki spoza czołowej setki rankingu WTA! W turnieju WTA 1000 w Miami Świątek w ćwierćfinale zmierzyła się z Alexandrą Ealą – wówczas 140. zawodniczką na świecie! Filipinka w drodze do tego etapu pokonała m.in. Jelenę Ostapenko czy triumfatorkę Australian Open, Madison Keys. Mimo to nikt nie spodziewał się, że 19-latka będzie w stanie ograć Świątek.

Iga Świątek dostała niesamowity prezent na Mikołajki! Ale niespodzianka!

Trener mentalny Jakub B. Bączek: Iga Świątek i Robert Lewandowski codziennie mierzą się z hejtem i są oceniani

Ostatecznie Eala nie przestraszyła się wyżej notowanej Polki i ograła ją 6:2, 7:5. Mecz ten został wybrany przez serwis puntodebreak.com jako jedno z pięciu największych zaskoczeń minionego sezonu i trudno się temu dziwić. Eala później przegrała w półfinale przeciwko Jessice Peguli i co ciekawe, Świątek zrewanżowała się jej za porażkę, wygrywając z Filipinką (ale dopiero po trzech setach) w turnieju WTA 1000 w Madrycie.

Tyle Iga Świątek zarabia na reklamach! Ujawniono całą listę, zaskakujące dane!