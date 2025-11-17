Nowe informacje ws. Igi Świątek i Darii Abramowicz! Dla polskich kibiców to będzie szok

Iga Świątek i Daria Abramowicz współpracują ze sobą od 2019 roku

W wywiadzie dla Przeglądu Sportowego Onet, Daria Abramowicz ujawniła, że w zespole Igi Świątek de facto oficjalnym językiem stał się angielski, co jest wyzwaniem dla polskich członków teamu.

Iga Świątek w tym sezonie przeżywała prawdziwy rollercoaster. Były piękne momenty, z których najbardziej zapadnie w pamięci fenomenalny finał Wimbledonu 2025. Polska rozbiła wówczas Amandę Anisimovą 6:0, 6:0. Caly mecz trwał niecale 60 minut. To była prawdziwa deklasacja! Niestety, ta sama Anisimova okazała się lepsza od Igi Świątek w turnieju WTA Finals, wygrywając z nią w bezpośrednim meczu 7:6(3), 4:6, 2:6 i tym samym wyrzucając Polkę za burtę. I w dobrych chwilach, a przede wszytskich w tych gorszych Iga Świątek zawsze może liczyć na Darię Abramowicz, swoją psycholożkę. Panie pracują ze sobą od 2019 roku i zawodowo są ze sobą na dobre i na złe. Teraz w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet Daria Abramowicz przekazała nowe informacje, które dotyczą jej, Igi, a także całego sztabu polskiej tenisistki. Dla naszych kibiców to będzie szok.

Daria Abramowicz ujawnia, co stało się w zespole Igi Świątek

Psycholożka w wywiadzie wprost została spytana o to, czy kończący się sezon był najtrudniejszy ze wszystkich, które dotychczas Daria Abramowicz przeszła z Igą Świątek. Odpowiadając, psycholożka przy okazji zdradziła, że w zespole to nie język polski jest oficjalnym językiem, co zapewne nie jest proste dla wielu członków teamu. Co ciekawe - jak zauważa portal - w ekipie przeważają Polacy.

Czasami to, co najlepsze, przychodzi wtedy, kiedy najmniej się tego spodziewamy. Nie jest to żaden wybieg od odpowiedzi, ale ja nie tworzę takich rankingów. Raczej staramy się przygotować na to, co przyniesie konkretny czas, i reagować na to, co się w nim wydarza. To, że było wiele wyzwań, jest absolutnie niewątpliwe. Począwszy od wspomnianej jesieni, konieczności adaptacji, zbudowania nowych relacji, także komunikacji w języku angielskim, który de facto stał się oficjalnym w naszym zespole. To, wbrew pozorom, też jest wyzwanie

- podkreśliła Daria Abramowicz.

