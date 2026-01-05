Hubert Hurkacz zrobił to! Fenomenalny powrót, gigant rozbity w pył

Kapitalny powrót Huberta Hurkacza

Niemiecki gigant zdemolowany przez Polaka! Hubert Hurkacz wygrał w fenomenalnym stylu. - Wróciłem do gry po ponad 6 miesiącach przerwy. To był dla mnie trudny okres. To było duże wyzwanie. Mój zespół bardzo mnie wspierał. Dużo pracy włożyłem i miałem teraz duży spokój i radość, że mogę grać. Nie wiedziałem, czy będę w stanie dziś dobrze grać. Serwowałem dziś bardzo dobrze, trafiałem, tak jak chciałem. Jestem z tego elementu zadowolony. Dziękuje fanom za fantastyczny doping. Jestem za to bardzo wdzięczny - cieszył się w pomeczowym wywiadzie Polak. Przypomnijmy, że ostatni pojedynek na korcie Hubert Hurkacz rozegrał 11 czerwca 2025 roku, a później przeszedł artroskopię kolana (drugą w ciągu 12 miesięcy).

Takie wykształcenie ma Hubert Hurkacz! Zdobywał je na dwóch krańcach Polski!

Galeria: Hurkacz woził nas McLarenem po Stanach Zjednoczonych!

Hubert Hurkacz - Alexander Zverev. Polak zdeklasował rywala

Spotkanie Hubert Hurkacz - Alexander Zverev rozegrane było w ramach turnieju drużynowego United Cup. Ci, którzy obawiali się o formę naszego tenisisty, mogą spać spokojnie. Aż przyjemnie było patrzeć na to, co wyprawiał na korcie Polak. Niemiec nie miał wiele do powiedzenia. - Jestem w pełnił sił, a to teraz najważniejsze. To będzie wyzwanie i dobra okazja, by zobaczyć, na jakim jestem poziomie - mówił Hurkacz na konferencji prasowej jeszcze przed startem United Cup. Czas pokazał, że o swój poziom nasz najlepszy tenisista martwić się nie musi. W końcu zdeklasował zawodnika, który w rankingu ATP jest na 3. miejscu. Wyprzedzają go tylko Carlos Alcaraz i Jannik Sinner. Coś czujemy, że to będzie sezon Huberta Hurkacza.

Gorzkie wyznanie Huberta Hurkacza. Dlatego nie ma partnerki. Ciemna strona tenisa