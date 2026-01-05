Polska demoluje Niemcy 3:0. Iga Świątek i Hubert Hurkacz zwycięscy i jeszcze wygrana w mikście!

Polska pokonuje Niemcy w United Cup

Lepszego początku roku polscy fani tenisa nie mogli sobie wymarzyć. Poniedziałek zaczął się dla nas fantastycznie, choć wiadomo było, że Niemcy są dla nas trudnym rywalem. Byli, ale... tylko na papierze. Najpierw Hubert Hurkacz - po ponad półtorarocznej przerwie w grze - zdemolował trzeciego w rankingu ATP Alexandra Zvereva 6:3, 6:4, a potem na korcie zameldowała się Iga Świątek, która mierzyła się z Evą Lys. Nasza najlepsza zawodniczka męczyła się bardziej niż Hurkacz, ale ostatecznie też pokonała rywalkę 3:6, 6:3, 6:4. Po tej wiktorii jasne było to, że Polska już pokonała Niemców, dlatego na ostatni pojedynek - w mikście - wystawiliśmy zmienników. Ci wykorzystali swoją szansę. Duet Katarzyna Kawa - Jan Zieliński pokonał niemiecką parę Laura Siegemund, Alexander Zverev 7:6 (8-6), 6:3.

United Cup. Co to jest?

W środę Polska zagra z Holandią, którą w niedzielę Niemcy pokonały 3:0. W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Zwycięzcy grup awansują do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach. Polacy to dwukrotni finaliści United Cup. W 2024 roku spotkanie o tytuł przegrali z Niemcami, a w 2025 - z USA. Broniący tytułu Amerykanie w poniedziałek awansowali już do ćwierćfinału. Po wygranej 2:1 z Argentyną, tym razem w takim samym stosunku pokonali Hiszpanię. Porażki w tym meczu niespodziewanie doznała Coco Gauff, z Jessicą Bouzas Maneiro 1:6, 7:6 (7-3), 0:6.

United Cup jest sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się 18 stycznia. Do zdobycia będzie maksymalnie po 500 punktów do rankingów ATP i WTA, a pula nagród wynosi ponad 11 milionów dolarów.

