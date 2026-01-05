Iga Świątek pokonała Evę Lys! Polska lepsza Niemców w United Cup!

Iga Świątek - Eva Lys
3:6, 6:3, 6:4
KONIEC!!! JAZDA!!!! IGA ŚWIĄTEK WYGRAŁA HORROR Z EVĄ LYS. 3:6, 6:3, 6:4 i Polska pokonała Niemcy
40-30 Iga ma piłkę meczową!
30-30 Iga miała inicjatywę, ale rywalka pięknie przeszła z defensywy do ataku
30-15 Mocny return Igi i błąd Evy. Dwie piłki od zwycięstwa...
15-15 Za długi bekhend Polki
15-0 Podwójny błąd serwisowy Lys
3:6, 6:3, 5:4
Gem Świątek. Kapitalny gem serwisowy Igi. Wygrany do zera
40-0 As serwisowy i bojowe "JAZDA!"
30-0 Świetny kick-serwis Polki przy drugim podaniu
15-0 Dobry serwis Igi
3:6, 6:3, 4:4
Gem Lys. Znów mamy remis. Na koniec gema Iga returnowała w siatkę
30-40 Teraz minimalnie niecelny bekhend Igi
30-30 Świetny bekhend Polki, zaskoczyła kierunkiem rywalkę
15-30 Iga trafiła return idealnie w linię
0-30 Krótki return Igi i Eva łatwo skończyła punkt
0-15
3:6, 6:3, 4:3
Gem Świątek. JAZDA! Na koniec świetny serwis Igi! Bardzo trudny gem serwisowy Polki, kolejny. Iga wraca na prowadzenie
Przewaga Świątek. Świetny bekhend i bojowy okrzyk "JAZDA" mistrzyni Wimbledonu
Równowaga. Ufffff... Niecelny return Lys
Lys ma breakpointa po świetnym returnie
Równowaga. Bitwa na bekhendy. Pierwsza pomyliła się Iga
Przewaga Świątek. Znów Lys szalała w defensywie, ale Iga górą w tej ciekawej wymianie
40-40 Lys szalała w defensywie, ale w końcu zagrała w siatkę
30-40 Iga znów popełnia błąd po mocnym returnie Lys. Jest breakpoint
30-30 Kapitalny return Lys
30-15 Błąd Niemki po dobrej akcji Polki
15-15 Rewelacyjny return Evy
15-0 Świetny return Lys, ale zaraz potem błąd Niemki
3:6, 6:3, 3:3
Gem Lys. I mamy już remis. Iga szybko roztrwoniła przewagę w trzecim secie
30-40 Piękny bekhend Lys
30-30 Seria mocnych forhendów Igi
15-30 Świetna reakcja Lys na mocny return Igi
15-15 Lys mądrze zagrała przeciwko kierunkowi biegu Świątek
15-0 Błąd Lys po mocnym returnie Świątek
3:6, 6:3, 3:2
Gem Lys PRZEŁAMANIE. Niemka w świetnym stylu przełamuje podanie Polki
30-40 Teraz Niemka przestrzeliła z bekhendu
15-40 Znów świetna praca w defensywie Lys i niestety błąd Igi
15-30 Błąd Igi po dobrym returnie rywalki
15-15 Teraz Lys błysnęła znakomitą defensywą i doczekała się błędu Świątek
15-0 Co za akcja Igi w defensywie! Pięknie minęła atakującą przy siatce Evę
3:6, 6:3, 3:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE! JAZDA! Błąd Lys i Iga odskakuje rywalce!
Ale bekhend Igi po linii! Jest breakpoint
40-40 Teraz Lys pod presją zagrała w siatkę
30-40 Autowy bekhend Świątek
30-30 Błąd Polki. Bekhend w siatkę. Szkoda bo miała inicjatywę w punkcie
30-15 Iga mocnym returnem wymusiła błąd rywalki
15-15 Świetny bekhend Niemki
15-0 Iga błysnęła świetną defensywą, a potem przeszła do ataku! Potężny forhend
3:6, 6:3, 2:1
Gem Świątek. Iga znów obroniła podanie i bardzo nas to cieszy. Polka wraca na prowadzenie
40-15 Świetna reakcja Igi na dobry return rywalki. Piłka po jej zagraniu jeszcze musnęła taśmę
30-15 Bitwa na bekhendy. Górą Iga
15-15 Iga odpowiada mocnym serwisem na ciało
0-15 Świetny return Lys
3:6, 6:3, 1:1
Gem Lys. Bardzo dobry gem serwisowy Niemki
15-40 Autowy bekhend Igi, błąd popełniony pod presją
15-30 Podwójny błąd serwisowy Lys
0-30 Znakomity forhend Lys. Znów zaczyna się niebezpiecznie rozkręcać
0-15 Niecelny forhend Świątek
3:6, 6:3, 1:0
Gem Świątek. Szósty gem z rzędu wygrany przez Igę. A najbardziej cieszy pewnie obronione podanie
40-15
40-0 Piękny mocno rotowany forhend Igi
30-0 Dwie znakomite akcje Igi
Początek trzeciego seta. Serwuje Iga
3:6, 6:3
GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Iga wyrównuje i będzie trzeci set! Świetnie grała Polka od połowy tej partii
40-0 Znów podwójny błąd serwisowy i Iga ma piłki setowe
30-0 Podwójny błąd serwisowy Evy Lys
15-0 Po zagraniu Lys piłka zawadziła i taśmę i wyszła na aut
3:6, 5:3
Gem Świątek. Najlepszy gem serwisowy Igi dzisiaj. Pewnie obronione podanie
40-15 Iga miała inicjatywę, ale wpakowała piłkę w siatkę
40-0 As serwisowy Igi! JAZDA!
30-0 Kapitalna reakcja Igi na potężny return Lys!
15-0 Bardzo dobry serwis Igi
3:6, 4:3
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Trzeci gem z rzędu wygrany przez Igę!
Jest znów szansa na przełamanie. Dobry return Świątek
40-40 Return Igi w siatkę
40-30 Iga ma breakpointa
30-30 Autowy bekhend Polki
30-15 Niestety minimalnie niecelny forhend Świątek
30-0 Duży aut po zagraniu Lys
15-0 Kapitalny soczysty bekhend Igi
3:6, 3:3
Gem Świątek. Iga wreszcie obroniła serwis i mamy remis w drugim secie!
Przewaga Świątek. Świetna akcja Igi mimo znów znakomitej defensywy rywalki
40-40 Ufff... Dokładny forhend Igi
30-40 Błąd forhendowy Igi po dobrym returnie rywalki. Breakpoint
30-30 A teraz świetny forhend Lys. Wciąż gra znakomicie
30-15 Kapitalny return Niemki
30-0 Niesamowita wymiana. Na koniec błąd Lys
15-0 As serwisowy Igi!
3:6, 2:3
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec świetny return Igi. Czekamy na lepsze serwowanie Polki
40-15 Świetny bekhend Polki i są breakpointy
30-15 Niecelny return Świątek
30-0
15-0 Autowy forhend Lys
3:6, 1:3
Gem Lys PRZEŁAMANIE. Na koniec autowy bekhend Igi. Tylko raz obroniła dzisiaj serwis. Niesamowite
30-40 Kapitalny bekhend Lys! Ma breakpointa
30-30 As serwisowy Polki!
15-30 Duży aut po forhendzie Igi
15-15 As serwisowy Igi przy drugim podaniu
0-15 Błąd Polki po dobrym returnie Niemki
3:6, 1:2
Gem Lys. Niemka obejmuje prowadzenie w secie. Iga miała breakpointy, ale popełniała błędy
Przewaga Lys. Świetny forhend Niemki
40-40 Return Igi w siatkę
40-30 Polka zagrała w siatkę
40-15 Iga ma breakpointy po błędzie rywalki
30-15 Polka była w głębokiej defensywie i w końcu zagrała w aut
30-0 Iga ruszyła do siatki i wymusiła błąd rywalki
15-0 Autowy forhend Lys. A kort miała otwarty
3:6, 1:1
Gem Lys PRZEŁAMANIE. Na koniec gema świetny return Niemki. Straszne problemy ma dziś Iga w gemach serwisowych
15-40 Podwójny błąd serwisowy Świątek. Są breakpointy
15-30 Znakomity bekhend Lys
15-15 Iga zagrała skróta, ale rywalka łatwo dobiegła i skończyła punkt
15-0 Świetny serwis Igi na zewnątrz
3:6, 1:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Czwarty breakpoint w gemie już wykorzystany!
Będzie jeszcze jedna szansa. Błąd Lys i jest breakpoint
40-40 A teraz autowy bekhend Świątek. Szkoda tych szans...
40-30 Niecelny return Polki
40-15 Po returnie Igi rywalka łatwo skończyła punkt
40-0 Iga ma breakpointy
30-0 Dobry return Polki i błąd Niemki
15-0 Lys pod presją zagrała w aut
Początek drugiego seta. Serwuje Eva Lys
3:6
GEM I SET EVA LYS. Na koniec świetny return Niemki. Iga Świątek przegrywa pierwszego seta. Rywalka gra bardzo dobrze
Błąd Polki i znów jest piłka setowa
40-40 Bardzo dobry serwis Igi na zewnątrz
30-40 Świetny return Niemki i jest już piłka setowa
30-30 Dobry drugi serwis Igi
15-30 Autowy forhend Świątek. Za dużo tych błędów...
15-15 Dobry serwis Polki
0-15 Niesamowita wymiana zakończona świetnym forhendem Lys. Gra jak w transie Niemka z Ukrainy
3:5
Gem Lys. Długi gem, niestety Niemka przetrwała napór Polki i obroniła serwis, powiększając przewagę
Przewaga Lys. Niecelny forhend Polki
Równowaga. Potężny return Igi. Gem na razie rozgrywa się właśnie przy returnach Polki
Przewaga Lys. Niecelny return Polki
Równowaga. A teraz znów return Igi w siatkę
Iga ma znów breakpointa po świetnym returnie
Równowaga. Return Igi w siatkę
Iga ma breakpointa po potężnym returnie
Równowaga. Niesamowity bekhend Igi po crossie!
Przewaga Lys. Pod presją Iga zagrała w siatkę
Równowaga. Teraz znakomity forhend Świątek
Przewaga Lys. Iga miała inicjatywę, ale w dobrej sytuacji przestrzeliła z forhendu
40-40 Kapitalny bekhend Igi
30-40 Podwójny błąd serwisowy Lys
15-40 Autowy return Igi
15-30 Prosty błąd Świątek, autowy forhend
15-15 A teraz return Polki w siatkę
15-0 Świetny return Igi, forhend po linii
3:4
Gem Lys PRZEŁAMANIE. Iga po raz trzeci dzisiaj traci serwis. Na koniec gema błąd Polki, bekhend w siatkę. Naprawdę dobrze gra Eva Lys
30-40 Dobre drugie podanie Igi
15-40 Znakomity return Lys. Ma Niemka breakpointy
15-30 Znów błąd Świątek, zagrała w aut pod presją
15-15 Teraz błąd Polki po dobrym returnie Niemki
15-0 Dobra reakcja Igi na mocny return Evy
3:3
Gem Lys. Mamy remis. Seria kapitalnych akcji Niemki na koniec tego zaciętego gema
Przewaga Lys. A teraz świetny bekhend Lys po linii
Równowaga. Świetny odwrotny forhend Lys. Trafiła mocno w boczną linię
Iga ma breakpointa po pięknej akcji przy siatce i niecelnym lobie Lys
Równowaga. Iga przejęła inicjatywę returnem i wymusiła błąd rywalki
Przewaga Lys. Piękny forhend Niemki zagrany w pełnym biegu
40-40 po podwójnym błędzie serwisowym Evy Lys
30-40 Iga ładnym slajsem wymusiła błąd rywalki
15-40 Za długi forhend Świątek
15-30 Iga była w głębokiej defensywie i w końcu pod presją zagrała w aut
15-15 Bardzo niecelny return Polki
15-0 Mocny forhend Igi na rakietę Niemki, która odegrała w siatkę
3:2
Gem Świątek. Iga wychodzi pierwszy raz na prowadzenie. Na koniec gema as serwisowy!
40-15 Piękny bekhend Igi po crossie
30-15 Przytomny forhend Igi w otwartą część kortu
15-15 Dobry serwis Igi
0-15 Piękny bekhend Evy Lys
2:2
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Polka znów szybko wyrównuje! Na koniec gema popisała się pięknym bekhendem po linii. Czekamy na lepsze serwisy mistrzyni Wimbledonu!
40-30 Iga przejęła inicjatywę returnem. Potem był mocny forhend. Breakpoint
30-30 Piękny wolej Igi przy siatce, a nie było to łatwe uderzenie
15-30 Iga returnowała ramą rakiety, daleko w aut
15-15 A teraz świetny return Igi
0-15 Autowy return Polki
1:2
Gem Lys PRZEŁAMANIE. Iga niestety pod koniec gema słabo serwowała. Nie trafiała pierwszym podaniem, a po drugich serwisach Lys mocno i agresywnie returnowała
30-40 Znów błąd Igi i broni Polka breakpointa
30-30 Błąd Polki, forhend w siatkę
30-15 Po głębokim zagraniu Lys Iga odegrała pod presją w aut
30-0 Znów kapitalny serwis. Lys odegrała, ale potem był mocny bekhend Igi
15-0 Świetny serwis Igi, do środka
1:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec świetna wymiana. Długa i intensywna. Lys wyszła z defensywy, ale na koniec wpakowała piłkę w siatkę
40-30 Niecelny bekhend Świątek
40-15 Dobry return Polki i są breakpointy
30-15 Iga mocnym forhendem wymusiła błąd Evy
15-15 Teraz błąd Polki, forhend w siatkę
15-0 Atomowy return Igi!
0:1
Gem Lys PRZEŁAMANIE. Na koniec błąd Igi Świątek. Zaskakujący początek. Iga traci serwis. Dobra, agresywna gra Niemki
30-40 Lys ma breakpointa. Przejęła inicjatywę mocnym returnem i skończyła punkt mocnym uderzeniem
30-30 Długa i intensywna wymiana zakończona błędem Świątek
30-15 Podwójny błąd serwisowy Polki
30-0 Iga bekhendem po crossie wymusiła błąd rywalki
15-0 Po dobrym serwisie Iga zagrała mocno z bekhendu w sam narożnik kortu
GRAMY! Serwuje Iga Świątek
Za chwilę początek spotkania
Trwa już rozgrzewka
Iga Świątek wygrała losowanie i wybrała serwis. Zatem Polka zacznie
Niemka ma już za sobą pierwszy mecz w United Cup. Ograła 6:2, 6:2 Holenderkę Suzan Lamens
Eva Lys z dużym opatrunkiem na prawej nodze
Kim jest Eva Lys? Tutaj więcej informacji i zdjęcia rywalki Igi
Iga Świątek właśnie pojawiła się na korcie!
Co to był za mecz Hubiego! Tak zagrać z takim rywalem po tak długiej przerwie! Serwis fenomenalny! DO tego Hurkacz był dzisiaj imponująco solidny i regularny przy dużym tempie i wysokim poziomie agresji! Przebudzenie mocy. Brawo Hubi!
Hubert Hurkacz pokonał Alexandra Zvereva 6:3, 6:4! Polska prowadzi z Niemcami 1-0 i Iga Świątek może przypieczętować nasze zwycięstwo!
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Eva Lys w United Cup. Początek po godzinie 9 polskiego czasu, po zakończeniu meczu Hurkacz - Zverev
Iga Świątek po raz kolejny zaczyna sezon występem w United Cup. Polacy trafili do mocnej grupy z Niemcami i Holandią. Zwłaszcza mecz z reprezentacją Niemiec będzie bardzo dużym wyzwaniem. To w końcu mistrzowie tego turnieju z 2024 roku. W dramatycznym finale pokonali wtedy właśnie Polaków (2-1), którzy mieli wtedy piłki meczowe.
Iga Świątek rozważała rezygnację z United Cup? Postawiła sprawę jasno
Iga Świątek i Eva Lys znają się dobrze i darzą się sympatią. Grały ze sobą trzy razy, a Polka wygrała wszystkie poprzednie mecze pewnie i wysoko (6:1, 6:1 w 2022 r. w Stuttgarcie, 6:0, 6:1 w Australian Open 2025 oraz 6:2, 6:2 pół roku temu w Montrealu. Eva Lys reprezentuje Niemcy, ale jej cała rodzina jest z Kijowa. Gra z przyczepioną do czapki wstążką w ukraińskich barwach, podobną do tej, z którą występowała Iga. Jej ojciec to były tenisista, reprezentował Ukrainę w Pucharze Davisa, a następnie został trenerem w Hamburgu. Lys po napaści Rosji na Ukrainę często zabierała głos na temat wojny, krytykując zachowanie rosyjskich tenisistów. Po pierwszym meczu ze Świątek dziękowała jej za udzielane Ukraińcom wsparcie.
Świątek - Lys NA ŻYWO Relacja live z meczu Polska - Niemcy w United Cup
Eva Lys ma 165 cm wzrostu. Mimo skromnych warunków imponują dużą siłą ognia. Grę opiera głównie na agresywnych uderzeniach z głębi kortu. Ma ładny, kąśliwy bekhend. W rankingu zajmuje 40. miejsce. - Iga to niesamowita zawodniczka. Uwielbiam oglądać jej mecze - mówiła Lys o Świątek. Reprezentantka Niemiec występ w United Cup zaczęła od dobrego występu i zwycięstwa 6:2, 6:2 nad Suzan Lamens, a Niemcy rozbili Holandię 3:0.
Zapytana teraz o mecz z Igą Świątek w United Cup, Eva Lys stwierdziła:
- No cóż, nowy rok, nowa ja. Czuję, że w tenisie wszystko jest możliwe. Przegrywałam z nią, ale coraz bardziej się zbliżam, to jedna rzecz, której się trzymam. Tak, zdecydowanie w każdym meczu, który z nią gram, wychodzę na kort i gram swój najlepszy tenis. Ona ma swoje dobre dni, ma gorsze dni. Ja też mam swoje dobre dni. Zwłaszcza po końcu ubiegłego roku po prostu staram się skupiać na swojej grze. Postaram się robić jeszcze odrobinę lepiej to, czego nie lubiła poprzednim razem - powiedziała Eva Lys.