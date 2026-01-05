Iga Świątek pokonała Evę Lys! Polska lepsza Niemców w United Cup!

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

Na żywo Iga Świątek - Eva Lys 3:6, 6:3, 6:4 KONIEC!!! JAZDA!!!! IGA ŚWIĄTEK WYGRAŁA HORROR Z EVĄ LYS. 3:6, 6:3, 6:4 i Polska pokonała Niemcy 40-30 Iga ma piłkę meczową! 30-30 Iga miała inicjatywę, ale rywalka pięknie przeszła z defensywy do ataku 30-15 Mocny return Igi i błąd Evy. Dwie piłki od zwycięstwa... 15-15 Za długi bekhend Polki 15-0 Podwójny błąd serwisowy Lys 3:6, 6:3, 5:4 Gem Świątek. Kapitalny gem serwisowy Igi. Wygrany do zera 40-0 As serwisowy i bojowe "JAZDA!" 30-0 Świetny kick-serwis Polki przy drugim podaniu 15-0 Dobry serwis Igi 3:6, 6:3, 4:4 Gem Lys. Znów mamy remis. Na koniec gema Iga returnowała w siatkę 30-40 Teraz minimalnie niecelny bekhend Igi 30-30 Świetny bekhend Polki, zaskoczyła kierunkiem rywalkę 15-30 Iga trafiła return idealnie w linię 0-30 Krótki return Igi i Eva łatwo skończyła punkt 0-15 3:6, 6:3, 4:3 Gem Świątek. JAZDA! Na koniec świetny serwis Igi! Bardzo trudny gem serwisowy Polki, kolejny. Iga wraca na prowadzenie Przewaga Świątek. Świetny bekhend i bojowy okrzyk "JAZDA" mistrzyni Wimbledonu Równowaga. Ufffff... Niecelny return Lys Lys ma breakpointa po świetnym returnie Równowaga. Bitwa na bekhendy. Pierwsza pomyliła się Iga Przewaga Świątek. Znów Lys szalała w defensywie, ale Iga górą w tej ciekawej wymianie 40-40 Lys szalała w defensywie, ale w końcu zagrała w siatkę 30-40 Iga znów popełnia błąd po mocnym returnie Lys. Jest breakpoint 30-30 Kapitalny return Lys 30-15 Błąd Niemki po dobrej akcji Polki 15-15 Rewelacyjny return Evy 15-0 Świetny return Lys, ale zaraz potem błąd Niemki 3:6, 6:3, 3:3 Gem Lys. I mamy już remis. Iga szybko roztrwoniła przewagę w trzecim secie 30-40 Piękny bekhend Lys 30-30 Seria mocnych forhendów Igi 15-30 Świetna reakcja Lys na mocny return Igi 15-15 Lys mądrze zagrała przeciwko kierunkowi biegu Świątek 15-0 Błąd Lys po mocnym returnie Świątek 3:6, 6:3, 3:2 Gem Lys PRZEŁAMANIE. Niemka w świetnym stylu przełamuje podanie Polki 30-40 Teraz Niemka przestrzeliła z bekhendu 15-40 Znów świetna praca w defensywie Lys i niestety błąd Igi 15-30 Błąd Igi po dobrym returnie rywalki 15-15 Teraz Lys błysnęła znakomitą defensywą i doczekała się błędu Świątek 15-0 Co za akcja Igi w defensywie! Pięknie minęła atakującą przy siatce Evę 3:6, 6:3, 3:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE! JAZDA! Błąd Lys i Iga odskakuje rywalce! Ale bekhend Igi po linii! Jest breakpoint 40-40 Teraz Lys pod presją zagrała w siatkę 30-40 Autowy bekhend Świątek 30-30 Błąd Polki. Bekhend w siatkę. Szkoda bo miała inicjatywę w punkcie 30-15 Iga mocnym returnem wymusiła błąd rywalki 15-15 Świetny bekhend Niemki 15-0 Iga błysnęła świetną defensywą, a potem przeszła do ataku! Potężny forhend 3:6, 6:3, 2:1 Gem Świątek. Iga znów obroniła podanie i bardzo nas to cieszy. Polka wraca na prowadzenie 40-15 Świetna reakcja Igi na dobry return rywalki. Piłka po jej zagraniu jeszcze musnęła taśmę 30-15 Bitwa na bekhendy. Górą Iga 15-15 Iga odpowiada mocnym serwisem na ciało 0-15 Świetny return Lys 3:6, 6:3, 1:1 Gem Lys. Bardzo dobry gem serwisowy Niemki 15-40 Autowy bekhend Igi, błąd popełniony pod presją 15-30 Podwójny błąd serwisowy Lys 0-30 Znakomity forhend Lys. Znów zaczyna się niebezpiecznie rozkręcać 0-15 Niecelny forhend Świątek 3:6, 6:3, 1:0 Gem Świątek. Szósty gem z rzędu wygrany przez Igę. A najbardziej cieszy pewnie obronione podanie 40-15 40-0 Piękny mocno rotowany forhend Igi 30-0 Dwie znakomite akcje Igi Początek trzeciego seta. Serwuje Iga 3:6, 6:3 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Iga wyrównuje i będzie trzeci set! Świetnie grała Polka od połowy tej partii 40-0 Znów podwójny błąd serwisowy i Iga ma piłki setowe 30-0 Podwójny błąd serwisowy Evy Lys 15-0 Po zagraniu Lys piłka zawadziła i taśmę i wyszła na aut 3:6, 5:3 Gem Świątek. Najlepszy gem serwisowy Igi dzisiaj. Pewnie obronione podanie 40-15 Iga miała inicjatywę, ale wpakowała piłkę w siatkę 40-0 As serwisowy Igi! JAZDA! 30-0 Kapitalna reakcja Igi na potężny return Lys! 15-0 Bardzo dobry serwis Igi 3:6, 4:3 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Trzeci gem z rzędu wygrany przez Igę! Jest znów szansa na przełamanie. Dobry return Świątek 40-40 Return Igi w siatkę 40-30 Iga ma breakpointa 30-30 Autowy bekhend Polki 30-15 Niestety minimalnie niecelny forhend Świątek 30-0 Duży aut po zagraniu Lys 15-0 Kapitalny soczysty bekhend Igi 3:6, 3:3 Gem Świątek. Iga wreszcie obroniła serwis i mamy remis w drugim secie! Przewaga Świątek. Świetna akcja Igi mimo znów znakomitej defensywy rywalki 40-40 Ufff... Dokładny forhend Igi 30-40 Błąd forhendowy Igi po dobrym returnie rywalki. Breakpoint 30-30 A teraz świetny forhend Lys. Wciąż gra znakomicie 30-15 Kapitalny return Niemki 30-0 Niesamowita wymiana. Na koniec błąd Lys 15-0 As serwisowy Igi! 3:6, 2:3 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec świetny return Igi. Czekamy na lepsze serwowanie Polki 40-15 Świetny bekhend Polki i są breakpointy 30-15 Niecelny return Świątek 30-0 15-0 Autowy forhend Lys 3:6, 1:3 Gem Lys PRZEŁAMANIE. Na koniec autowy bekhend Igi. Tylko raz obroniła dzisiaj serwis. Niesamowite 30-40 Kapitalny bekhend Lys! Ma breakpointa 30-30 As serwisowy Polki! 15-30 Duży aut po forhendzie Igi 15-15 As serwisowy Igi przy drugim podaniu 0-15 Błąd Polki po dobrym returnie Niemki 3:6, 1:2 Gem Lys. Niemka obejmuje prowadzenie w secie. Iga miała breakpointy, ale popełniała błędy Przewaga Lys. Świetny forhend Niemki 40-40 Return Igi w siatkę 40-30 Polka zagrała w siatkę 40-15 Iga ma breakpointy po błędzie rywalki 30-15 Polka była w głębokiej defensywie i w końcu zagrała w aut 30-0 Iga ruszyła do siatki i wymusiła błąd rywalki 15-0 Autowy forhend Lys. A kort miała otwarty 3:6, 1:1 Gem Lys PRZEŁAMANIE. Na koniec gema świetny return Niemki. Straszne problemy ma dziś Iga w gemach serwisowych 15-40 Podwójny błąd serwisowy Świątek. Są breakpointy 15-30 Znakomity bekhend Lys 15-15 Iga zagrała skróta, ale rywalka łatwo dobiegła i skończyła punkt 15-0 Świetny serwis Igi na zewnątrz 3:6, 1:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Czwarty breakpoint w gemie już wykorzystany! Będzie jeszcze jedna szansa. Błąd Lys i jest breakpoint 40-40 A teraz autowy bekhend Świątek. Szkoda tych szans... 40-30 Niecelny return Polki 40-15 Po returnie Igi rywalka łatwo skończyła punkt 40-0 Iga ma breakpointy 30-0 Dobry return Polki i błąd Niemki 15-0 Lys pod presją zagrała w aut Początek drugiego seta. Serwuje Eva Lys 3:6 GEM I SET EVA LYS. Na koniec świetny return Niemki. Iga Świątek przegrywa pierwszego seta. Rywalka gra bardzo dobrze Błąd Polki i znów jest piłka setowa 40-40 Bardzo dobry serwis Igi na zewnątrz 30-40 Świetny return Niemki i jest już piłka setowa 30-30 Dobry drugi serwis Igi 15-30 Autowy forhend Świątek. Za dużo tych błędów... 15-15 Dobry serwis Polki 0-15 Niesamowita wymiana zakończona świetnym forhendem Lys. Gra jak w transie Niemka z Ukrainy 3:5 Gem Lys. Długi gem, niestety Niemka przetrwała napór Polki i obroniła serwis, powiększając przewagę Przewaga Lys. Niecelny forhend Polki Równowaga. Potężny return Igi. Gem na razie rozgrywa się właśnie przy returnach Polki Przewaga Lys. Niecelny return Polki Równowaga. A teraz znów return Igi w siatkę Iga ma znów breakpointa po świetnym returnie Równowaga. Return Igi w siatkę Iga ma breakpointa po potężnym returnie Równowaga. Niesamowity bekhend Igi po crossie! Przewaga Lys. Pod presją Iga zagrała w siatkę Równowaga. Teraz znakomity forhend Świątek Przewaga Lys. Iga miała inicjatywę, ale w dobrej sytuacji przestrzeliła z forhendu 40-40 Kapitalny bekhend Igi 30-40 Podwójny błąd serwisowy Lys 15-40 Autowy return Igi 15-30 Prosty błąd Świątek, autowy forhend 15-15 A teraz return Polki w siatkę 15-0 Świetny return Igi, forhend po linii 3:4 Gem Lys PRZEŁAMANIE. Iga po raz trzeci dzisiaj traci serwis. Na koniec gema błąd Polki, bekhend w siatkę. Naprawdę dobrze gra Eva Lys 30-40 Dobre drugie podanie Igi 15-40 Znakomity return Lys. Ma Niemka breakpointy 15-30 Znów błąd Świątek, zagrała w aut pod presją 15-15 Teraz błąd Polki po dobrym returnie Niemki 15-0 Dobra reakcja Igi na mocny return Evy 3:3 Gem Lys. Mamy remis. Seria kapitalnych akcji Niemki na koniec tego zaciętego gema Przewaga Lys. A teraz świetny bekhend Lys po linii Równowaga. Świetny odwrotny forhend Lys. Trafiła mocno w boczną linię Iga ma breakpointa po pięknej akcji przy siatce i niecelnym lobie Lys Równowaga. Iga przejęła inicjatywę returnem i wymusiła błąd rywalki Przewaga Lys. Piękny forhend Niemki zagrany w pełnym biegu 40-40 po podwójnym błędzie serwisowym Evy Lys 30-40 Iga ładnym slajsem wymusiła błąd rywalki 15-40 Za długi forhend Świątek 15-30 Iga była w głębokiej defensywie i w końcu pod presją zagrała w aut 15-15 Bardzo niecelny return Polki 15-0 Mocny forhend Igi na rakietę Niemki, która odegrała w siatkę 3:2 Gem Świątek. Iga wychodzi pierwszy raz na prowadzenie. Na koniec gema as serwisowy! 40-15 Piękny bekhend Igi po crossie 30-15 Przytomny forhend Igi w otwartą część kortu 15-15 Dobry serwis Igi 0-15 Piękny bekhend Evy Lys 2:2 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Polka znów szybko wyrównuje! Na koniec gema popisała się pięknym bekhendem po linii. Czekamy na lepsze serwisy mistrzyni Wimbledonu! 40-30 Iga przejęła inicjatywę returnem. Potem był mocny forhend. Breakpoint 30-30 Piękny wolej Igi przy siatce, a nie było to łatwe uderzenie 15-30 Iga returnowała ramą rakiety, daleko w aut 15-15 A teraz świetny return Igi 0-15 Autowy return Polki 1:2 Gem Lys PRZEŁAMANIE. Iga niestety pod koniec gema słabo serwowała. Nie trafiała pierwszym podaniem, a po drugich serwisach Lys mocno i agresywnie returnowała 30-40 Znów błąd Igi i broni Polka breakpointa 30-30 Błąd Polki, forhend w siatkę 30-15 Po głębokim zagraniu Lys Iga odegrała pod presją w aut 30-0 Znów kapitalny serwis. Lys odegrała, ale potem był mocny bekhend Igi 15-0 Świetny serwis Igi, do środka 1:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec świetna wymiana. Długa i intensywna. Lys wyszła z defensywy, ale na koniec wpakowała piłkę w siatkę 40-30 Niecelny bekhend Świątek 40-15 Dobry return Polki i są breakpointy 30-15 Iga mocnym forhendem wymusiła błąd Evy 15-15 Teraz błąd Polki, forhend w siatkę 15-0 Atomowy return Igi! 0:1 Gem Lys PRZEŁAMANIE. Na koniec błąd Igi Świątek. Zaskakujący początek. Iga traci serwis. Dobra, agresywna gra Niemki 30-40 Lys ma breakpointa. Przejęła inicjatywę mocnym returnem i skończyła punkt mocnym uderzeniem 30-30 Długa i intensywna wymiana zakończona błędem Świątek 30-15 Podwójny błąd serwisowy Polki 30-0 Iga bekhendem po crossie wymusiła błąd rywalki 15-0 Po dobrym serwisie Iga zagrała mocno z bekhendu w sam narożnik kortu GRAMY! Serwuje Iga Świątek Za chwilę początek spotkania Trwa już rozgrzewka Iga Świątek wygrała losowanie i wybrała serwis. Zatem Polka zacznie Niemka ma już za sobą pierwszy mecz w United Cup. Ograła 6:2, 6:2 Holenderkę Suzan Lamens Eva Lys z dużym opatrunkiem na prawej nodze Kim jest Eva Lys, rywalka Igi Świątek w United Cup? ZDJĘCIA Kim jest Eva Lys? Tutaj więcej informacji i zdjęcia rywalki Igi Iga Świątek właśnie pojawiła się na korcie! Co to był za mecz Hubiego! Tak zagrać z takim rywalem po tak długiej przerwie! Serwis fenomenalny! DO tego Hurkacz był dzisiaj imponująco solidny i regularny przy dużym tempie i wysokim poziomie agresji! Przebudzenie mocy. Brawo Hubi! Hubert Hurkacz pokonał Alexandra Zvereva 6:3, 6:4! Polska prowadzi z Niemcami 1-0 i Iga Świątek może przypieczętować nasze zwycięstwo! Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Eva Lys w United Cup. Początek po godzinie 9 polskiego czasu, po zakończeniu meczu Hurkacz - Zverev

Iga Świątek po raz kolejny zaczyna sezon występem w United Cup. Polacy trafili do mocnej grupy z Niemcami i Holandią. Zwłaszcza mecz z reprezentacją Niemiec będzie bardzo dużym wyzwaniem. To w końcu mistrzowie tego turnieju z 2024 roku. W dramatycznym finale pokonali wtedy właśnie Polaków (2-1), którzy mieli wtedy piłki meczowe.

Iga Świątek rozważała rezygnację z United Cup? Postawiła sprawę jasno

Iga Świątek i Eva Lys znają się dobrze i darzą się sympatią. Grały ze sobą trzy razy, a Polka wygrała wszystkie poprzednie mecze pewnie i wysoko (6:1, 6:1 w 2022 r. w Stuttgarcie, 6:0, 6:1 w Australian Open 2025 oraz 6:2, 6:2 pół roku temu w Montrealu. Eva Lys reprezentuje Niemcy, ale jej cała rodzina jest z Kijowa. Gra z przyczepioną do czapki wstążką w ukraińskich barwach, podobną do tej, z którą występowała Iga. Jej ojciec to były tenisista, reprezentował Ukrainę w Pucharze Davisa, a następnie został trenerem w Hamburgu. Lys po napaści Rosji na Ukrainę często zabierała głos na temat wojny, krytykując zachowanie rosyjskich tenisistów. Po pierwszym meczu ze Świątek dziękowała jej za udzielane Ukraińcom wsparcie.

Świątek - Lys NA ŻYWO Relacja live z meczu Polska - Niemcy w United Cup

Eva Lys ma 165 cm wzrostu. Mimo skromnych warunków imponują dużą siłą ognia. Grę opiera głównie na agresywnych uderzeniach z głębi kortu. Ma ładny, kąśliwy bekhend. W rankingu zajmuje 40. miejsce. - Iga to niesamowita zawodniczka. Uwielbiam oglądać jej mecze - mówiła Lys o Świątek. Reprezentantka Niemiec występ w United Cup zaczęła od dobrego występu i zwycięstwa 6:2, 6:2 nad Suzan Lamens, a Niemcy rozbili Holandię 3:0.

Zapytana teraz o mecz z Igą Świątek w United Cup, Eva Lys stwierdziła: