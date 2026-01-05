Iga Świątek pokonała Evę Lys! Polska lepsza Niemców w United Cup!

2026-01-05 12:03

Iga Świątek po niesamowitym meczu pokonała Evę Lys 3:6, 6:3, 6:4. Wcześniej Hubert Hurkacz ograł 6:3, 6:3 Alexanda Zvereva, więc Polska jest już pewna zwycięstwa nad Niemcami w United Cup. Poniżej relacja na żywo.

Iga Świątek - Eva Lys RELACJA NA ŻYWO i wynik meczu Polska - Niemcy w United Cup

i

Autor: Jaskółka Paweł / Super Express
Na żywo

Iga Świątek - Eva Lys

3:6, 6:3, 6:4

KONIEC!!! JAZDA!!!! IGA ŚWIĄTEK WYGRAŁA HORROR Z EVĄ LYS. 3:6, 6:3, 6:4 i Polska pokonała Niemcy

40-30 Iga ma piłkę meczową!

30-30 Iga miała inicjatywę, ale rywalka pięknie przeszła z defensywy do ataku

30-15 Mocny return Igi i błąd Evy. Dwie piłki od zwycięstwa...

15-15 Za długi bekhend Polki

15-0 Podwójny błąd serwisowy Lys

3:6, 6:3, 5:4

Gem Świątek. Kapitalny gem serwisowy Igi. Wygrany do zera

40-0 As serwisowy i bojowe "JAZDA!"

30-0 Świetny kick-serwis Polki przy drugim podaniu

15-0 Dobry serwis Igi

3:6, 6:3, 4:4

Gem Lys. Znów mamy remis. Na koniec gema Iga returnowała w siatkę

30-40 Teraz minimalnie niecelny bekhend Igi

30-30 Świetny bekhend Polki, zaskoczyła kierunkiem rywalkę

15-30 Iga trafiła return idealnie w linię

0-30 Krótki return Igi i Eva łatwo skończyła punkt

0-15

3:6, 6:3, 4:3

Gem Świątek. JAZDA! Na koniec świetny serwis Igi! Bardzo trudny gem serwisowy Polki, kolejny. Iga wraca na prowadzenie

Przewaga Świątek. Świetny bekhend i bojowy okrzyk "JAZDA" mistrzyni Wimbledonu

Równowaga. Ufffff... Niecelny return Lys

Lys ma breakpointa po świetnym returnie

Równowaga. Bitwa na bekhendy. Pierwsza pomyliła się Iga

Przewaga Świątek. Znów Lys szalała w defensywie, ale Iga górą w tej ciekawej wymianie

40-40 Lys szalała w defensywie, ale w końcu zagrała w siatkę

30-40 Iga znów popełnia błąd po mocnym returnie Lys. Jest breakpoint

30-30 Kapitalny return Lys

30-15 Błąd Niemki po dobrej akcji Polki

15-15 Rewelacyjny return Evy

15-0 Świetny return Lys, ale zaraz potem błąd Niemki

3:6, 6:3, 3:3

Gem Lys. I mamy już remis. Iga szybko roztrwoniła przewagę w trzecim secie

30-40 Piękny bekhend Lys

30-30 Seria mocnych forhendów Igi

15-30 Świetna reakcja Lys na mocny return Igi

15-15 Lys mądrze zagrała przeciwko kierunkowi biegu Świątek

15-0 Błąd Lys po mocnym returnie Świątek

3:6, 6:3, 3:2

Gem Lys PRZEŁAMANIE. Niemka w świetnym stylu przełamuje podanie Polki

30-40 Teraz Niemka przestrzeliła z bekhendu

15-40 Znów świetna praca w defensywie Lys i niestety błąd Igi

15-30 Błąd Igi po dobrym returnie rywalki

15-15 Teraz Lys błysnęła znakomitą defensywą i doczekała się błędu Świątek

15-0 Co za akcja Igi w defensywie! Pięknie minęła atakującą przy siatce Evę

3:6, 6:3, 3:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE! JAZDA! Błąd Lys i Iga odskakuje rywalce!

Ale bekhend Igi po linii! Jest breakpoint

40-40 Teraz Lys pod presją zagrała w siatkę

30-40 Autowy bekhend Świątek

30-30 Błąd Polki. Bekhend w siatkę. Szkoda bo miała inicjatywę w punkcie

30-15 Iga mocnym returnem wymusiła błąd rywalki

15-15 Świetny bekhend Niemki

15-0 Iga błysnęła świetną defensywą, a potem przeszła do ataku! Potężny forhend

3:6, 6:3, 2:1

Gem Świątek. Iga znów obroniła podanie i bardzo nas to cieszy. Polka wraca na prowadzenie

40-15 Świetna reakcja Igi na dobry return rywalki. Piłka po jej zagraniu jeszcze musnęła taśmę

30-15 Bitwa na bekhendy. Górą Iga

15-15 Iga odpowiada mocnym serwisem na ciało

0-15 Świetny return Lys

3:6, 6:3, 1:1

Gem Lys. Bardzo dobry gem serwisowy Niemki

15-40 Autowy bekhend Igi, błąd popełniony pod presją

15-30 Podwójny błąd serwisowy Lys

0-30 Znakomity forhend Lys. Znów zaczyna się niebezpiecznie rozkręcać

0-15 Niecelny forhend Świątek

3:6, 6:3, 1:0

Gem Świątek. Szósty gem z rzędu wygrany przez Igę. A najbardziej cieszy pewnie obronione podanie

40-15

40-0 Piękny mocno rotowany forhend Igi

30-0 Dwie znakomite akcje Igi

Początek trzeciego seta. Serwuje Iga

3:6, 6:3

GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Iga wyrównuje i będzie trzeci set! Świetnie grała Polka od połowy tej partii

40-0 Znów podwójny błąd serwisowy i Iga ma piłki setowe

30-0 Podwójny błąd serwisowy Evy Lys

15-0 Po zagraniu Lys piłka zawadziła i taśmę i wyszła na aut

3:6, 5:3

Gem Świątek. Najlepszy gem serwisowy Igi dzisiaj. Pewnie obronione podanie

40-15 Iga miała inicjatywę, ale wpakowała piłkę w siatkę

40-0 As serwisowy Igi! JAZDA!

30-0 Kapitalna reakcja Igi na potężny return Lys!

15-0 Bardzo dobry serwis Igi

3:6, 4:3

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Trzeci gem z rzędu wygrany przez Igę! 

Jest znów szansa na przełamanie. Dobry return Świątek

40-40 Return Igi w siatkę

40-30 Iga ma breakpointa

30-30 Autowy bekhend Polki

30-15 Niestety minimalnie niecelny forhend Świątek

30-0 Duży aut po zagraniu Lys

15-0 Kapitalny soczysty bekhend Igi

3:6, 3:3

Gem Świątek. Iga wreszcie obroniła serwis i mamy remis w drugim secie!

Przewaga Świątek. Świetna akcja Igi mimo znów znakomitej defensywy rywalki

40-40 Ufff... Dokładny forhend Igi

30-40 Błąd forhendowy Igi po dobrym returnie rywalki. Breakpoint

30-30 A teraz świetny forhend Lys. Wciąż gra znakomicie

30-15 Kapitalny return Niemki

30-0 Niesamowita wymiana. Na koniec błąd Lys

15-0 As serwisowy Igi!

3:6, 2:3

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec świetny return Igi. Czekamy na lepsze serwowanie Polki

40-15 Świetny bekhend Polki i są breakpointy

30-15 Niecelny return Świątek

30-0

15-0 Autowy forhend Lys

3:6, 1:3

Gem Lys PRZEŁAMANIE. Na koniec autowy bekhend Igi. Tylko raz obroniła dzisiaj serwis. Niesamowite

30-40 Kapitalny bekhend Lys! Ma breakpointa

30-30 As serwisowy Polki!

15-30 Duży aut po forhendzie Igi

15-15 As serwisowy Igi przy drugim podaniu

0-15 Błąd Polki po dobrym returnie Niemki

3:6, 1:2

Gem Lys. Niemka obejmuje prowadzenie w secie. Iga miała breakpointy, ale popełniała błędy

Przewaga Lys. Świetny forhend Niemki

40-40 Return Igi w siatkę

40-30 Polka zagrała w siatkę

40-15 Iga ma breakpointy po błędzie rywalki

30-15 Polka była w głębokiej defensywie i w końcu zagrała w aut

30-0 Iga ruszyła do siatki i wymusiła błąd rywalki

15-0 Autowy forhend Lys. A kort miała otwarty

3:6, 1:1

Gem Lys PRZEŁAMANIE. Na koniec gema świetny return Niemki. Straszne problemy ma dziś Iga w gemach serwisowych

15-40 Podwójny błąd serwisowy Świątek. Są breakpointy

15-30 Znakomity bekhend Lys

15-15 Iga zagrała skróta, ale rywalka łatwo dobiegła i skończyła punkt

15-0 Świetny serwis Igi na zewnątrz

3:6, 1:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Czwarty breakpoint w gemie już wykorzystany!

Będzie jeszcze jedna szansa. Błąd Lys i jest breakpoint

40-40 A teraz autowy bekhend Świątek. Szkoda tych szans...

40-30 Niecelny return Polki

40-15 Po returnie Igi rywalka łatwo skończyła punkt

40-0 Iga ma breakpointy

30-0 Dobry return Polki i błąd Niemki

15-0 Lys pod presją zagrała w aut

Początek drugiego seta. Serwuje Eva Lys

3:6

GEM I SET EVA LYS. Na koniec świetny return Niemki. Iga Świątek przegrywa pierwszego seta. Rywalka gra bardzo dobrze

Błąd Polki i znów jest piłka setowa

40-40 Bardzo dobry serwis Igi na zewnątrz

30-40 Świetny return Niemki i jest już piłka setowa

30-30 Dobry drugi serwis Igi

15-30 Autowy forhend Świątek. Za dużo tych błędów...

15-15 Dobry serwis Polki

0-15 Niesamowita wymiana zakończona świetnym forhendem Lys. Gra jak w transie Niemka z Ukrainy

3:5

Gem Lys. Długi gem, niestety Niemka przetrwała napór Polki i obroniła serwis, powiększając przewagę

Przewaga Lys. Niecelny forhend Polki

Równowaga. Potężny return Igi. Gem na razie rozgrywa się właśnie przy returnach Polki

Przewaga Lys. Niecelny return Polki

Równowaga. A teraz znów return Igi w siatkę

Iga ma znów breakpointa po świetnym returnie

Równowaga. Return Igi w siatkę

Iga ma breakpointa po potężnym returnie

Równowaga. Niesamowity bekhend Igi po crossie!

Przewaga Lys. Pod presją Iga zagrała w siatkę

Równowaga. Teraz znakomity forhend Świątek

Przewaga Lys. Iga miała inicjatywę, ale w dobrej sytuacji przestrzeliła z forhendu

40-40 Kapitalny bekhend Igi

30-40 Podwójny błąd serwisowy Lys

15-40 Autowy return Igi

15-30 Prosty błąd Świątek, autowy forhend

15-15 A teraz return Polki w siatkę

15-0 Świetny return Igi, forhend po linii

3:4

Gem Lys PRZEŁAMANIE. Iga po raz trzeci dzisiaj traci serwis. Na koniec gema błąd Polki, bekhend w siatkę. Naprawdę dobrze gra Eva Lys

30-40 Dobre drugie podanie Igi

15-40 Znakomity return Lys. Ma Niemka breakpointy

15-30 Znów błąd Świątek, zagrała w aut pod presją

15-15 Teraz błąd Polki po dobrym returnie Niemki

15-0 Dobra reakcja Igi na mocny return Evy

3:3

Gem Lys. Mamy remis. Seria kapitalnych akcji Niemki na koniec tego zaciętego gema

Przewaga Lys. A teraz świetny bekhend Lys po linii

Równowaga. Świetny odwrotny forhend Lys. Trafiła mocno w boczną linię

Iga ma breakpointa po pięknej akcji przy siatce i niecelnym lobie Lys

Równowaga. Iga przejęła inicjatywę returnem i wymusiła błąd rywalki

Przewaga Lys. Piękny forhend Niemki zagrany w pełnym biegu

40-40 po podwójnym błędzie serwisowym Evy Lys

30-40 Iga ładnym slajsem wymusiła błąd rywalki

15-40 Za długi forhend Świątek

15-30 Iga była w głębokiej defensywie i w końcu pod presją zagrała w aut

15-15 Bardzo niecelny return Polki

15-0 Mocny forhend Igi na rakietę Niemki, która odegrała w siatkę

3:2

Gem Świątek. Iga wychodzi pierwszy raz na prowadzenie. Na koniec gema as serwisowy!

40-15 Piękny bekhend Igi po crossie

30-15 Przytomny forhend Igi w otwartą część kortu

15-15 Dobry serwis Igi

0-15 Piękny bekhend Evy Lys

2:2

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Polka znów szybko wyrównuje! Na koniec gema popisała się pięknym bekhendem po linii. Czekamy na lepsze serwisy mistrzyni Wimbledonu!

40-30 Iga przejęła inicjatywę returnem. Potem był mocny forhend. Breakpoint

30-30 Piękny wolej Igi przy siatce, a nie było to łatwe uderzenie

15-30 Iga returnowała ramą rakiety, daleko w aut

15-15 A teraz świetny return Igi

0-15 Autowy return Polki

1:2

Gem Lys PRZEŁAMANIE. Iga niestety pod koniec gema słabo serwowała. Nie trafiała pierwszym podaniem, a po drugich serwisach Lys mocno i agresywnie returnowała

30-40 Znów błąd Igi i broni Polka breakpointa

30-30 Błąd Polki, forhend w siatkę

30-15 Po głębokim zagraniu Lys Iga odegrała pod presją w aut

30-0 Znów kapitalny serwis. Lys odegrała, ale potem był mocny bekhend Igi

15-0 Świetny serwis Igi, do środka

1:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec świetna wymiana. Długa i intensywna. Lys wyszła z defensywy, ale na koniec wpakowała piłkę w siatkę

40-30 Niecelny bekhend Świątek

40-15 Dobry return Polki i są breakpointy

30-15 Iga mocnym forhendem wymusiła błąd Evy

15-15 Teraz błąd Polki, forhend w siatkę

15-0 Atomowy return Igi!

0:1

Gem Lys PRZEŁAMANIE. Na koniec błąd Igi Świątek. Zaskakujący początek. Iga traci serwis. Dobra, agresywna gra Niemki

30-40 Lys ma breakpointa. Przejęła inicjatywę mocnym returnem i skończyła punkt mocnym uderzeniem

30-30 Długa i intensywna wymiana zakończona błędem Świątek

30-15 Podwójny błąd serwisowy Polki

30-0 Iga bekhendem po crossie wymusiła błąd rywalki

15-0 Po dobrym serwisie Iga zagrała mocno z bekhendu w sam narożnik kortu

GRAMY! Serwuje Iga Świątek

Za chwilę początek spotkania

Trwa już rozgrzewka

Iga Świątek wygrała losowanie i wybrała serwis. Zatem Polka zacznie

Niemka ma już za sobą pierwszy mecz w United Cup. Ograła 6:2, 6:2 Holenderkę Suzan Lamens

Eva Lys z dużym opatrunkiem na prawej nodze

Kim jest Eva Lys, rywalka Igi Świątek w United Cup? ZDJĘCIA
Kim jest Eva Lys? Tutaj więcej informacji i zdjęcia rywalki Igi 

Iga Świątek właśnie pojawiła się na korcie!

Co to był za mecz Hubiego! Tak zagrać z takim rywalem po tak długiej przerwie! Serwis fenomenalny! DO tego Hurkacz był dzisiaj imponująco solidny i regularny przy dużym tempie i wysokim poziomie agresji! Przebudzenie mocy. Brawo Hubi!

Hubert Hurkacz pokonał Alexandra Zvereva 6:3, 6:4! Polska prowadzi z Niemcami 1-0 i Iga Świątek może przypieczętować nasze zwycięstwo!

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Eva Lys w United Cup. Początek po godzinie 9 polskiego czasu, po zakończeniu meczu Hurkacz - Zverev

Iga Świątek po raz kolejny zaczyna sezon występem w United Cup. Polacy trafili do mocnej grupy z Niemcami i Holandią. Zwłaszcza mecz z reprezentacją Niemiec będzie bardzo dużym wyzwaniem. To w końcu mistrzowie tego turnieju z 2024 roku. W dramatycznym finale pokonali wtedy właśnie Polaków (2-1), którzy mieli wtedy piłki meczowe.

Iga Świątek rozważała rezygnację z United Cup? Postawiła sprawę jasno

Iga Świątek i Eva Lys znają się dobrze i darzą się sympatią. Grały ze sobą trzy razy, a Polka wygrała wszystkie poprzednie mecze pewnie i wysoko (6:1, 6:1 w 2022 r. w Stuttgarcie, 6:0, 6:1 w Australian Open 2025 oraz 6:2, 6:2 pół roku temu w Montrealu. Eva Lys reprezentuje Niemcy, ale jej cała rodzina jest z Kijowa. Gra z przyczepioną do czapki wstążką w ukraińskich barwach, podobną do tej, z którą występowała Iga. Jej ojciec to były tenisista, reprezentował Ukrainę w Pucharze Davisa, a następnie został trenerem w Hamburgu. Lys po napaści Rosji na Ukrainę często zabierała głos na temat wojny, krytykując zachowanie rosyjskich tenisistów. Po pierwszym meczu ze Świątek dziękowała jej za udzielane Ukraińcom wsparcie.

Świątek - Lys NA ŻYWO Relacja live z meczu Polska - Niemcy w United Cup

Eva Lys ma 165 cm wzrostu. Mimo skromnych warunków imponują dużą siłą ognia. Grę opiera głównie na agresywnych uderzeniach z głębi kortu. Ma ładny, kąśliwy bekhend. W rankingu zajmuje 40. miejsce. - Iga to niesamowita zawodniczka. Uwielbiam oglądać jej mecze - mówiła Lys o Świątek. Reprezentantka Niemiec występ w United Cup zaczęła od dobrego występu i zwycięstwa 6:2, 6:2 nad Suzan Lamens, a Niemcy rozbili Holandię 3:0.

Zapytana teraz o mecz z Igą Świątek w United Cup, Eva Lys stwierdziła: 

- No cóż, nowy rok, nowa ja. Czuję, że w tenisie wszystko jest możliwe. Przegrywałam z nią, ale coraz bardziej się zbliżam, to jedna rzecz, której się trzymam. Tak, zdecydowanie w każdym meczu, który z nią gram, wychodzę na kort i gram swój najlepszy tenis. Ona ma swoje dobre dni, ma gorsze dni. Ja też mam swoje dobre dni. Zwłaszcza po końcu ubiegłego roku po prostu staram się skupiać na swojej grze. Postaram się robić jeszcze odrobinę lepiej to, czego nie lubiła poprzednim razem - powiedziała Eva Lys.

