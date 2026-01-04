Kim jest Eva Lys, rywalka Igi Świątek w United Cup? ZDJĘCIA

Iga Świątek rozpocznie sezon United Cup meczem z Evą Lys, niemiecką tenisistką o ukraińskich korzeniach.

Lys, mimo że reprezentuje Niemcy, otwarcie wspiera Ukrainę, nosząc wstążkę w barwach narodowych i krytykując rosyjskich sportowców.

Polka ma korzystny bilans z Lys, wygrywając wszystkie dotychczasowe spotkania.

Czy Eva Lys, mimo niekorzystnych statystyk, zdoła zaskoczyć Igę Świątek? Sprawdź, co mówi przed meczem!

Iga Świątek na otwarcie rywalizacji w United Cup zagra z Evą Lys. Reprezentantka Niemiec ma już za sobą pierwszy mecz w tym sezonie. Pokonała w dobrym stylu 6:2, 6:2 Holenderkę Suzan Lamens. Iga Świątek i Eva Lys znają się dobrze i darzą się sympatią. Grały ze sobą trzy razy, a Polka wygrała wszystkie poprzednie mecze pewnie i wysoko (6:1, 6:1 w 2022 r. w Stuttgarcie, 6:0, 6:1 w Australian Open 2025 oraz 6:2, 6:2 pół roku temu w Montrealu.

Eva Lys reprezentuje Niemcy, ale jej cała rodzina jest z Ukrainy. Gra z przyczepioną do czapki wstążką w ukraińskich barwach, podobną do tej, z którą grała Iga Świątek. Jej ojciec to były tenisista, reprezentował Ukrainę w Pucharze Davisa, a następnie został trenerem w Hamburgu. Lys po napaści Rosji na Ukrainę często zabierała głos na temat wojny, krytykując zachowanie rosyjskich tenisistów. Po pierwszym meczu ze Świątek dziękowała jej za udzielane Ukraińcom wsparcie.

Kim jest Eva Lys, rywalka Igi Świątek w United Cup?

Eva Lys ma 165 cm wzrostu. Mimo skromnych warunków imponują siłą ognia. Grę opiera głównie na agresywnych uderzeniach z głębi kortu, ma ładny, kąśliwy bekhend, często zagrywa wzdłuż linii. Pod presją popełnia jednak sporo błędów, co powinno być kluczowe w starciu z Igą Świątek. Zapytana teraz o mecz z mistrzynią Wimbledonu, Eva Lys stwierdziła:

- No cóż, nowy rok, nowa ja. Czuję, że w tenisie wszystko jest możliwe. Przegrywałam z nią, ale coraz bardziej się zbliżam, to jedna rzecz, której się trzymam. Tak, zdecydowanie w każdym meczu, który z nią gram, wychodzę na kort i gram swój najlepszy tenis. Ona ma swoje dobre dni, ma gorsze dni. Ja też mam swoje dobre dni. Zwłaszcza po końcu ubiegłego roku po prostu staram się skupiać na swojej grze. Postaram się robić jeszcze odrobinę lepiej to, czego nie lubiła poprzednim razem - powiedziała Eva Lys.

Kiedy mecz Iga Świątek - Eva Lys? O której godzinie?

Mecz Iga Świątek - Eva Lys w ramach spotkania Polska - Niemcy w United Cup zostanie rozegrany w poniedziałek 5 stycznia 2026 r. Początek meczu Świątek - Lys zacznie się nie przed godziną 9 polskiego czasu, po zakończeniu meczu Hubert Hurkacz - Alexander Zverev, który rozpocznie się o godzinie 7.30. Transmisja TV na Polsacie Sport.

Mecze Polaków w United Cup

Polska - Niemcy, 5 stycznia 2026

H. Hurkacz - A. Zverev godz. 7.30 polskiego czasu

I. Świątek - E. Lys nie przed godz. 9

mecz miksta

Polska - Holandia, 7 stycznia 2026

H. Hurkacz - T. Griekspoor godz. 10.30 polskiego czasu

I. Świątek - S. Lamens ok. godz. 12

mecz miksta

