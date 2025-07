Kim jest Eva Lys, rywalka Igi Świątek w 3. rundzie WTA Montreal?

Iga Świątek w 3 rundzie turnieju WTA w Montrealu zagra z Evą Lys. Reprezentantka Niemiec dość niespodziewanie pokonała 6:3, 6:4 Rosjankę Anastazję Pawluczenkową. Polka grała z nią dwa razy i oba spotkania wygrała pewnie i wysoko. Najpierw 6:1, 6:1 w 2022 r. na mączce w Stuttgarcie, a ostatnio pokonała ją 6:0 6:1 w tegorocznym Australian Open.

Eva Lys reprezentuje Niemcy, ale jej cała rodzina jest z Ukrainy, gra z przyczepioną do czapki wstążką w ukraińskich barwach, podobną do tej, z którą grała Iga Świątek. Jej ojciec to były tenisista, reprezentował Ukrainę w Pucharze Davisa, a następnie został trenerem w Hamburgu. Lys po napaści Rosji na Ukrainę często zabierała głos na temat wojny, krytykując zachowanie rosyjskich tenisistów. Po pierwszym meczu ze Świątek dziękowała jej za udzielane Ukraińcom wsparcie.

Kim jest Eva Lys, rywalka Igi Świątek w Montrealu?

Eva Lys ma 165 cm wzrostu. Mimo skromnych warunków imponują siłą ognia. Grę opiera głównie na agresywnych uderzeniach z głębi kortu, ma ładny, kąśliwy bekhend, często zagrywa wzdłuż linii. Pod presją popełnia jednak sporo błędów, co powinno być kluczowe w starciu z Igą Świątek. Polka pierwszy raz zagrała z nią w 2022 r. w Stuttgarcie. Iga Świątek wygrała to spotkanie pewnie 6:1, 6:1, ale Eva Lys dopiero raczkowała w tourze WTA i wyraźnie brakowało jej doświadczenia, a mecz przeciwko naszej gwieździe był dla niej wielkim przeżyciem.

Eva Lys pytana potem o mecz z Igą Świątek, stwierdziła:

- Zdecydowanie bardzo się cieszę, że z nią znów zagram. Jest niesamowitą zawodniczką. Czekam na takie mecze. Dlatego gram w tenisa, więc bardzo się cieszę, że zagram z Igą. Nie pamiętam, kiedy z nią grałam w Stuttgarcie, to było trzy lub cztery lata temu. Byłam dość nowa w torze WTA i nawet wtedy miałam z nią niesamowite wymiany. Przegrałam 1:6, 1:6. Pamiętam, że grała naprawdę intensywnie. Ale myślę, że zawsze masz szansę, nigdy nie wiesz, co się wydarzy w meczu. Postaram się po prostu utrzymać moją passę, podtrzymać swojego ducha walki. Wyjdę na kort i po prostu będę się bawić. Iga to niesamowita zawodniczka. Zawsze lubię oglądać jej mecze. Gra super regularnie. Naprawdę intensywny i wysokiej jakości tenis - powiedziała Eva Lys o Idze Świątek.

Kiedy gra Iga Świątek w 3. rundzie WTA Montreal?

Mecz Iga Świątek - Eva Lys w 3. rundzie turnieju WTA w Montrealu zostanie rozegrany w piątek 1 sierpnia 2025. Pierwsze kilka rund panie rozgrywać będą, grając mecze co dwa dni. Transmisje TV z turnieju WTA w Montrealu na antenie Canal+ Sport 2. Plan gier na piątek poznamy w czwartek późnym wieczorem.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek jest obecnie... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie