Iga Świątek wyraźnie lepsza od Anastazji Potapowej! Pewny awans do 3. rundy WTA Cincinnati

Iga Świątek jest już w 3. rundzie turnieju WTA w Cincinnati po zwycięstwie 6:1, 6:4 nad Rosjanką Anastazją Potapową. Mistrzyni Wimbledonu przed tym spotkaniem dowiedziała się, że jej ukochana kotka Grappa nie żyje, a to zawsze jest trudny moment. Poza tym Iga Świątek wróciła do miejsca, gdzie zaczął się jej koszmar. To właśnie rok temu 12 sierpnia tuż przed turniejem w Cincinnati, mając problemy ze snem po podróży z Europy do USA, zażyła w środku nocy feralną skażoną fabrycznie melatoninę. Kilka godzin później do drzwi zapukali antydopingowi kontrolerzy.

Iga Świątek i Anastazja Potapowa znają się dobrze z czasów juniorskich. Obie jako młode dziewczyny odnosiły sukcesy. Potapowa była liderką juniorskiego rankingu. W 2016 r. jako 15-latka wygrała juniorski Wimbledon. Wróżono jej wtedy wielką karierę. W juniorskim Roland Garros ograła Igę Świątek. Obie panie miały wtedy po 15 lat. Jako seniorka Potapowa nie odnosiła już takich sukcesów i rozwijała się dużo wolniej niż Iga Świątek. Najwyżej w rankingu WTA była na 21. miejscu (obecnie nr 44). Jedyny seniorski mecz Świątek i Potapowa rozegrały w Roland Garros 2024 i było o nim głośno. Polka zdemolowała Rosjankę 6:0, 6:0 w zaledwie 40 minut. Przegrała w całym spotkaniu tylko... 10 piłek. Po spotkaniu Potapowa skarżyła się, że była niewyspana.

Teraz spotkanie było nieco bardziej zacięte, ale toczyło się pod kontrolą Igi Świątek, która w pierwszym secie zdeklasowała rywalkę. W drugiej partii mistrzyni Wimbledonu też szybko zbudowała przewagę, ale potem przytrafił jej się wyraźny spadek koncentracji i obniżyła poziom. Anastazja Potapowa wyszła nawet w tym secie na prowadzenie 3:2. Po chwili Iga znów zaczęła grać lepiej. - W drugim secie były wzloty i upadki, ale pierwszy mecz w turnieju zawsze jest trudny. Ważne, że w ważnych momentach potrafiłam znów zagrać solidnie - podsumowała zwycięstwo 6:1, 6:4 Iga.

Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie WTA Cincinnati?

Iga Świątek w 3. rundzie turnieju WTA w Cincinnati zagra z Martą Kostiuk. Ukrainka łatwo pokonała 6:0, 6:1 Niemkę Tatjanę Marię.

Iga Świątek rok temu doszła w Cincinnati do półfinału, w którym uległa wyraźnie 3:6, 3:6 Arynie Sabalence. Polka nie broni jednak w Cincy żadnych punktów, bo po pozytywnym wyniku testów antydopingowych zarobione w tym turnieju punkty i pieniądze jej zabrano.

Kiedy gra Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie WTA Cincinnati?

Mecz Iga Świątek - Marta Kostiuk w 3. rundzie turnieju WTA w Cincinnati zostanie rozegrany w poniedziałek 11 sierpnia. Transmisje TV z turnieju WTA w Cincinnati na antenie Canal+ Sport 2.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie