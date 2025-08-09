Iga Świątek ograła Anastazję Potapowa w Cincinnati! Pewny awans Polki! [RELACJA NA ŻYWO]

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2025-08-09 18:29

Iga Świątek pokonała 6:1, 6:4 Anastazję Potapową i jest w 3. rundzie turnieju WTA w Cincinnati. Polka i Rosjanka znają się dobrze z czasów juniorskich, a jedyny pojedynek w seniorskim tourze miał miejsce rok temu i zakończył się zwycięstwem Polki 6:0, 6:0 w Roland Garros 2024. Teraz Iga Świątek też kontrolowała przebieg rywalizacji. Poniżej zapis relacji na żywo z tego meczu.

Iga Świątek - Anastazja Potapowa RELACJA NA ŻYWO i wynik meczu w WTA Cincinnati

i

Autor: AP Iga Świątek - Anastazja Potapowa RELACJA NA ŻYWO i wynik meczu w WTA Cincinnati
Na żywo

Iga Świątek - Anastazja Potapowa

Kiedy gra Iga Świątek w 3. rundzie WTA Cincinnati? Z kim kolejny mecz?
Kiedy gra Iga Świątek w 3. rundzie WTA Cincinnati? Z kim kolejny mecz?

KONIEC! Iga Świątek pokonała 6:1, 6:4 Anastazję Potapową!

Kolejna piłka meczowa

Równowaga po błędzie Igi. Gra teraz bardzo nierówno

As serwisowy Igi! Piłka meczowa

Równowaga. Rosjanka pod presją zagrała za końcową linię

Znów błąd Igi. Broni kolejnego breakpointa

40-40 Pewny bekhend Igi po crossie. Breakpointy obronione

30-40 Minimalny aut po forhendzie Potapowej

15-40 Znów błąd Igi. Broni breakpointów

15-30 Duży aut po forhendzie Polki

15-15 Dobry wygrywający serwis Igi

0-15 Błąd Polki. Bekhend w siatkę

6:1, 5:4

Gem Potapowa. Polka popełniała w nim błędy. Rosjanka zdołała urwać gema, ale zaraz Iga będzie serwować po zwycięstwo

15-40 Niecelny return Igi Świątek

15-30 As serwisowy Potapowej

15-15 Teraz return Polki w siatkę

15-0 Kapitalny return Igi

6:1, 5:3

Gem Świątek. Na koniec gema as serwisowy Polki

40-0 Świetny bekhend Polki. Trafiła w sam narożnik kortu

30-0 Iga zaatakowała forhend rywalki i wymusiła jej błąd

15-0

6:1, 4:3

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga wraca na prowadzenie w drugim secie

40-15 Iga sprytnie zagrała pod nogi rywalce. Są breakpointy

30-15 Potężny forhend Polki. Wcześniej ładnie otworzyła sobie kort

15-15 A teraz podwójny błąd serwisowy Rosjanki

0-15 Dobry serwis Potapowej

6:1, 3:3

Gem Świątek. Iga w dobrym stylu obroniła serwis i jest już remis w drugim secie

40-15 As serwisowy Polki!

30-15 Potapowa pod presją zagrała w aut

15-15 Dobry forhend Polki

0-15 Kort był już otwarty, ale Iga zagrała w siatkę

6:1, 2:3

Gem Potapowa. Rosjanka niespodziewanie obejmuje prowadzenie w drugim secie. Iga wyraźnie obniżyła poziom

30-40 Ale return Igi! Trafiła mocno w boczną linię

15-40 Nieudana akcja Potapowej przy siatce. Dobra kontra Świątek

0-40 Znów błąd Polki. Słabszy moment

0-30 Znów niecelny return Igi

0-15 Minimalnie niecelny return Polki

6:1, 2:2

Gem Potapowa PRZEŁAMANIE. Na koniec błąd Polki, bardzo niecelny bekhend.

30-40 Mocny serwis Igi na ciało rywalki

15-40 Podwójny błąd serwisowy Igi. Broni breakpointów

15-30 Dobry serwis Polki a potem pewny smecz po koźle

0-30 Autowy forhend Igi

0-15 Rosjanka miała inicjatywę i doczekała się błędu Polki

6:1, 2:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec podwójny błąd serwisowy Potapowej

40-15 Dobry return Igi i są breakpointy

30-15 Duży aut po returnie Polki

30-0 Potapowa zagrała w siatkę

15-0 Autowy bekhend Rosjanki

6:1, 1:1

Gem Świątek. Na koniec gema dobry drugi serwis Igi, kick-serwis.

40-30 Dobry bekhend po crossie Igi

30-30 Drugi w tym gemie podwójny błąd serwisowy Polki

30-15 Świetny serwis Igi

15-15 Rosjanka zagrała skrót. Polka łatwo dobiegła do piłki i skończyła punkt

0-15 Podwójny błąd serwisowy Igi Świątek

6:1, 0:1

Gem Potapowa. Na koniec niecelny return Świątek. Rosjanka obroniła serwis

Przewaga Potapowa. As serwisowy Rosjanki

40-40 Piękny bekhend Igi. Wcześniej ładnie otworzyła sobie kort

30-40 Długa wymiana, na koniec niecelny forhend Polki

30-30 Efektowny bekhend wzdłuż linii Potapowej

30-15 Return Polki w siatkę

30-0 Rosjanka zagrała w siatkę

15-0 Ale forhend Igi!

Początek drugiego seta. Serwuje Potapowa

Potapowa korzysta z przerwy toaletowej. Iga czeka na korcie

6:1

GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka wygrywa pierwszą partię 6:1. Pełna kontrola i dominacja

40-15 Piłki setowe

30-15 Głęboki return Rosjanki. Polka odegrała w aut

30-0 Niecelny bekhend Potapowej

15-0 Świetny serwis Igi na zewnątrz

5:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga gra coraz lepiej, z coraz większą swobodą

40-15 Po returnie Igi pod nogi rywalka odegrała w siatkę. Są breakpointy

30-15 Znów świetna akcja Polki

15-15 Długa i intensywna wymiana. Na koniec świetny forhend Polki wzdłuż linii

0-15 Return Igi w siatkę

4:1

Gem Świątek. Iga zakończyła go asem serwisowym. Polka powiększa przewagę. Gra dobrze i solidnie

40-15 Doskonały serwis Polki do środka

30-15 Podwójny błąd serwisowy Igi

30-0 Dobry drugi serwis Polki

15-0 Kapitalny bekhend Polki. Wcześniej ładnie otworzyła sobie kort

3:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec błąd Rosjanki po dokładnym bekhendzie Polki

40-15 Duży aut po returnie Igi

40-0 Znów podwójny błąd serwisowy Potapowej. Są breakpointy

30-0 Rosjanka uderzyła mocno ale w siatkę

15-0 Podwójny błąd serwisowy Potapowej

2:1

Gem Świątek. Iga wraca na prowadzenie. Na koniec dobry serwis a potem pewny bekhend po crossie w otwarty już kort

40-15 Return Potapowej w siatkę

30-15 Po returnie taśma bardzo pomogła Rosjance

30-0 Dobra reakcja Igi na mocny return rywalki. Na koniec wygrywający drive-volley Polki

15-0 Świetny serwis mistrzyni Wimbledonu

1:1

Gem Potapowa. Iga prowadziła 30-0, ale potem popełniała błędy. Rosjanka obroniła serwis

30-40 Autowy return Igi

30-30 Autowy forhend Polki. Szkoda bo po dobrym returnie miała dużą przewagę w punkcie

30-15

30-0 Świetna kątowa gra Igi. Przegoniła rywalkę po korcie i trafiła mocno z forhendu

15-0 Agresywny return Igi Świątek

1:0

Gem Świątek. Szybki gem, wygrany przez serwującą Polkę do zera

40-0 Precyzyjny pierwszy serwis Polki

30-0 Autowy forhend Potapowej

15-0 Mocny serwis Igi do środka, wygrywający

GRAMY! Serwuje Iga Świątek

Za chwilę początek spotkania

W Cincinnati jest gorąco, do tego bardzo wysoka wilgotność. Ciężkie warunki do gry

Trwa już rozgrzewka

Iga Świątek i Anastazja Potapowa właśnie pojawiły się na korcie

Iga Świątek wczoraj późnym wieczorem poinformowała, że odeszła jej ukochana kotka Grappa. Trudny moment...

Anastazja Potapowa to królowa życia. Bikini, plaża i rozwód po roku małżeństwa
Anastazja Potapowa to królowa życia. Bikini, plaża i rozwód po roku małżeństwa

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Anastazja Potapowa w 2. rundzie turnieju WTA w Cincinnati. Początek spotkania o godzinie 17 polskiego czasu

Iga Świątek rywalizację w turnieju WTA w Cincinnati zaczyna w 2. rundzie. Anastazja Potapowa ma już za sobą jeden mecz, w którym pokonała 6:4, 6:4 Niemkę Laurę Siegemund. Polka i Rosjanka znają się dobrze z czasów juniorskich. Obie jako młode dziewczyny odnosiły sukcesy. Potapowa była liderką juniorskiego rankingu. W 2016 r. jako 15-latka wygrała juniorski Wimbledon. Wróżono jej wtedy wielką karierę. W juniorskim Roland Garros ograła Igę Świątek. Obie panie miały wtedy po 15 lat.

Jako seniorka Anastazja Potapowa nie odnosiła już takich sukcesów i rozwijała się dużo wolniej niż Iga Świątek. Najwyżej w rankingu WTA była na 21. miejscu (obecnie nr 44). Jedyny seniorski mecz Świątek i Potapowa rozegrały w Roland Garros 2024 i było o nim głośno. Polka zdemolowała Rosjankę 6:0, 6:0 w zaledwie 40 minut. Przegrała w całym spotkaniu tylko... 10 piłek. Po spotkaniu Potapowa skarżyła się, że była niewyspana.

Świątek - Potapowa RELACJA NA ŻYWO

Kiedy putinowska Rosja napadła na Ukrainę, stosunki między Igą Świątek i Anastazją Potapową były napięte po prowokacyjnym zachowaniu rosyjskiej tenisistki, która demonstracyjnie paradowała na treningu w koszulce Spartaka Moskwa. Polka skrytykowała wtedy jej zachowanie.

Iga Świątek w Cincinnati rozstawiona jest z numerem 3, a poza nią w Ohio grają niemal wszystkie największe gwiazdy kobiecego touru. Turniej w Cincinnati potrwa aż 12 dni, tak jak poprzedzający go turniej w Montrealu. Panie walczyć będą co drugi dzień, aż do ćwierćfinałów. Potem już grać będą codziennie, wyłącznie w sesjach wieczornych czyli w Polsce będzie wtedy środek nocy.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
IGA ŚWIĄTEK