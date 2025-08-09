Iga Świątek ograła Anastazję Potapowa w Cincinnati! Pewny awans Polki! [RELACJA NA ŻYWO]

Iga Świątek - Anastazja Potapowa
KONIEC! Iga Świątek pokonała 6:1, 6:4 Anastazję Potapową!
Kolejna piłka meczowa
Równowaga po błędzie Igi. Gra teraz bardzo nierówno
As serwisowy Igi! Piłka meczowa
Równowaga. Rosjanka pod presją zagrała za końcową linię
Znów błąd Igi. Broni kolejnego breakpointa
40-40 Pewny bekhend Igi po crossie. Breakpointy obronione
30-40 Minimalny aut po forhendzie Potapowej
15-40 Znów błąd Igi. Broni breakpointów
15-30 Duży aut po forhendzie Polki
15-15 Dobry wygrywający serwis Igi
0-15 Błąd Polki. Bekhend w siatkę
6:1, 5:4
Gem Potapowa. Polka popełniała w nim błędy. Rosjanka zdołała urwać gema, ale zaraz Iga będzie serwować po zwycięstwo
15-40 Niecelny return Igi Świątek
15-30 As serwisowy Potapowej
15-15 Teraz return Polki w siatkę
15-0 Kapitalny return Igi
6:1, 5:3
Gem Świątek. Na koniec gema as serwisowy Polki
40-0 Świetny bekhend Polki. Trafiła w sam narożnik kortu
30-0 Iga zaatakowała forhend rywalki i wymusiła jej błąd
15-0
6:1, 4:3
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga wraca na prowadzenie w drugim secie
40-15 Iga sprytnie zagrała pod nogi rywalce. Są breakpointy
30-15 Potężny forhend Polki. Wcześniej ładnie otworzyła sobie kort
15-15 A teraz podwójny błąd serwisowy Rosjanki
0-15 Dobry serwis Potapowej
6:1, 3:3
Gem Świątek. Iga w dobrym stylu obroniła serwis i jest już remis w drugim secie
40-15 As serwisowy Polki!
30-15 Potapowa pod presją zagrała w aut
15-15 Dobry forhend Polki
0-15 Kort był już otwarty, ale Iga zagrała w siatkę
6:1, 2:3
Gem Potapowa. Rosjanka niespodziewanie obejmuje prowadzenie w drugim secie. Iga wyraźnie obniżyła poziom
30-40 Ale return Igi! Trafiła mocno w boczną linię
15-40 Nieudana akcja Potapowej przy siatce. Dobra kontra Świątek
0-40 Znów błąd Polki. Słabszy moment
0-30 Znów niecelny return Igi
0-15 Minimalnie niecelny return Polki
6:1, 2:2
Gem Potapowa PRZEŁAMANIE. Na koniec błąd Polki, bardzo niecelny bekhend.
30-40 Mocny serwis Igi na ciało rywalki
15-40 Podwójny błąd serwisowy Igi. Broni breakpointów
15-30 Dobry serwis Polki a potem pewny smecz po koźle
0-30 Autowy forhend Igi
0-15 Rosjanka miała inicjatywę i doczekała się błędu Polki
6:1, 2:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec podwójny błąd serwisowy Potapowej
40-15 Dobry return Igi i są breakpointy
30-15 Duży aut po returnie Polki
30-0 Potapowa zagrała w siatkę
15-0 Autowy bekhend Rosjanki
6:1, 1:1
Gem Świątek. Na koniec gema dobry drugi serwis Igi, kick-serwis.
40-30 Dobry bekhend po crossie Igi
30-30 Drugi w tym gemie podwójny błąd serwisowy Polki
30-15 Świetny serwis Igi
15-15 Rosjanka zagrała skrót. Polka łatwo dobiegła do piłki i skończyła punkt
0-15 Podwójny błąd serwisowy Igi Świątek
6:1, 0:1
Gem Potapowa. Na koniec niecelny return Świątek. Rosjanka obroniła serwis
Przewaga Potapowa. As serwisowy Rosjanki
40-40 Piękny bekhend Igi. Wcześniej ładnie otworzyła sobie kort
30-40 Długa wymiana, na koniec niecelny forhend Polki
30-30 Efektowny bekhend wzdłuż linii Potapowej
30-15 Return Polki w siatkę
30-0 Rosjanka zagrała w siatkę
15-0 Ale forhend Igi!
Początek drugiego seta. Serwuje Potapowa
Potapowa korzysta z przerwy toaletowej. Iga czeka na korcie
6:1
GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka wygrywa pierwszą partię 6:1. Pełna kontrola i dominacja
40-15 Piłki setowe
30-15 Głęboki return Rosjanki. Polka odegrała w aut
30-0 Niecelny bekhend Potapowej
15-0 Świetny serwis Igi na zewnątrz
5:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga gra coraz lepiej, z coraz większą swobodą
40-15 Po returnie Igi pod nogi rywalka odegrała w siatkę. Są breakpointy
30-15 Znów świetna akcja Polki
15-15 Długa i intensywna wymiana. Na koniec świetny forhend Polki wzdłuż linii
0-15 Return Igi w siatkę
4:1
Gem Świątek. Iga zakończyła go asem serwisowym. Polka powiększa przewagę. Gra dobrze i solidnie
40-15 Doskonały serwis Polki do środka
30-15 Podwójny błąd serwisowy Igi
30-0 Dobry drugi serwis Polki
15-0 Kapitalny bekhend Polki. Wcześniej ładnie otworzyła sobie kort
3:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec błąd Rosjanki po dokładnym bekhendzie Polki
40-15 Duży aut po returnie Igi
40-0 Znów podwójny błąd serwisowy Potapowej. Są breakpointy
30-0 Rosjanka uderzyła mocno ale w siatkę
15-0 Podwójny błąd serwisowy Potapowej
2:1
Gem Świątek. Iga wraca na prowadzenie. Na koniec dobry serwis a potem pewny bekhend po crossie w otwarty już kort
40-15 Return Potapowej w siatkę
30-15 Po returnie taśma bardzo pomogła Rosjance
30-0 Dobra reakcja Igi na mocny return rywalki. Na koniec wygrywający drive-volley Polki
15-0 Świetny serwis mistrzyni Wimbledonu
1:1
Gem Potapowa. Iga prowadziła 30-0, ale potem popełniała błędy. Rosjanka obroniła serwis
30-40 Autowy return Igi
30-30 Autowy forhend Polki. Szkoda bo po dobrym returnie miała dużą przewagę w punkcie
30-15
30-0 Świetna kątowa gra Igi. Przegoniła rywalkę po korcie i trafiła mocno z forhendu
15-0 Agresywny return Igi Świątek
1:0
Gem Świątek. Szybki gem, wygrany przez serwującą Polkę do zera
40-0 Precyzyjny pierwszy serwis Polki
30-0 Autowy forhend Potapowej
15-0 Mocny serwis Igi do środka, wygrywający
GRAMY! Serwuje Iga Świątek
Za chwilę początek spotkania
W Cincinnati jest gorąco, do tego bardzo wysoka wilgotność. Ciężkie warunki do gry
Trwa już rozgrzewka
Iga Świątek i Anastazja Potapowa właśnie pojawiły się na korcie
Iga Świątek wczoraj późnym wieczorem poinformowała, że odeszła jej ukochana kotka Grappa. Trudny moment...
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Anastazja Potapowa w 2. rundzie turnieju WTA w Cincinnati. Początek spotkania o godzinie 17 polskiego czasu
Iga Świątek rywalizację w turnieju WTA w Cincinnati zaczyna w 2. rundzie. Anastazja Potapowa ma już za sobą jeden mecz, w którym pokonała 6:4, 6:4 Niemkę Laurę Siegemund. Polka i Rosjanka znają się dobrze z czasów juniorskich. Obie jako młode dziewczyny odnosiły sukcesy. Potapowa była liderką juniorskiego rankingu. W 2016 r. jako 15-latka wygrała juniorski Wimbledon. Wróżono jej wtedy wielką karierę. W juniorskim Roland Garros ograła Igę Świątek. Obie panie miały wtedy po 15 lat.
Jako seniorka Anastazja Potapowa nie odnosiła już takich sukcesów i rozwijała się dużo wolniej niż Iga Świątek. Najwyżej w rankingu WTA była na 21. miejscu (obecnie nr 44). Jedyny seniorski mecz Świątek i Potapowa rozegrały w Roland Garros 2024 i było o nim głośno. Polka zdemolowała Rosjankę 6:0, 6:0 w zaledwie 40 minut. Przegrała w całym spotkaniu tylko... 10 piłek. Po spotkaniu Potapowa skarżyła się, że była niewyspana.
Świątek - Potapowa RELACJA NA ŻYWO
Kiedy putinowska Rosja napadła na Ukrainę, stosunki między Igą Świątek i Anastazją Potapową były napięte po prowokacyjnym zachowaniu rosyjskiej tenisistki, która demonstracyjnie paradowała na treningu w koszulce Spartaka Moskwa. Polka skrytykowała wtedy jej zachowanie.
Iga Świątek w Cincinnati rozstawiona jest z numerem 3, a poza nią w Ohio grają niemal wszystkie największe gwiazdy kobiecego touru. Turniej w Cincinnati potrwa aż 12 dni, tak jak poprzedzający go turniej w Montrealu. Panie walczyć będą co drugi dzień, aż do ćwierćfinałów. Potem już grać będą codziennie, wyłącznie w sesjach wieczornych czyli w Polsce będzie wtedy środek nocy.