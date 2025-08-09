Iga Świątek ograła Anastazję Potapowa w Cincinnati! Pewny awans Polki! [RELACJA NA ŻYWO]

Na żywo Iga Świątek - Anastazja Potapowa Kiedy gra Iga Świątek w 3. rundzie WTA Cincinnati? Z kim kolejny mecz? KONIEC! Iga Świątek pokonała 6:1, 6:4 Anastazję Potapową! Kolejna piłka meczowa Równowaga po błędzie Igi. Gra teraz bardzo nierówno As serwisowy Igi! Piłka meczowa Równowaga. Rosjanka pod presją zagrała za końcową linię Znów błąd Igi. Broni kolejnego breakpointa 40-40 Pewny bekhend Igi po crossie. Breakpointy obronione 30-40 Minimalny aut po forhendzie Potapowej 15-40 Znów błąd Igi. Broni breakpointów 15-30 Duży aut po forhendzie Polki 15-15 Dobry wygrywający serwis Igi 0-15 Błąd Polki. Bekhend w siatkę 6:1, 5:4 Gem Potapowa. Polka popełniała w nim błędy. Rosjanka zdołała urwać gema, ale zaraz Iga będzie serwować po zwycięstwo 15-40 Niecelny return Igi Świątek 15-30 As serwisowy Potapowej 15-15 Teraz return Polki w siatkę 15-0 Kapitalny return Igi 6:1, 5:3 Gem Świątek. Na koniec gema as serwisowy Polki 40-0 Świetny bekhend Polki. Trafiła w sam narożnik kortu 30-0 Iga zaatakowała forhend rywalki i wymusiła jej błąd 15-0 6:1, 4:3 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga wraca na prowadzenie w drugim secie 40-15 Iga sprytnie zagrała pod nogi rywalce. Są breakpointy 30-15 Potężny forhend Polki. Wcześniej ładnie otworzyła sobie kort 15-15 A teraz podwójny błąd serwisowy Rosjanki 0-15 Dobry serwis Potapowej 6:1, 3:3 Gem Świątek. Iga w dobrym stylu obroniła serwis i jest już remis w drugim secie 40-15 As serwisowy Polki! 30-15 Potapowa pod presją zagrała w aut 15-15 Dobry forhend Polki 0-15 Kort był już otwarty, ale Iga zagrała w siatkę 6:1, 2:3 Gem Potapowa. Rosjanka niespodziewanie obejmuje prowadzenie w drugim secie. Iga wyraźnie obniżyła poziom 30-40 Ale return Igi! Trafiła mocno w boczną linię 15-40 Nieudana akcja Potapowej przy siatce. Dobra kontra Świątek 0-40 Znów błąd Polki. Słabszy moment 0-30 Znów niecelny return Igi 0-15 Minimalnie niecelny return Polki 6:1, 2:2 Gem Potapowa PRZEŁAMANIE. Na koniec błąd Polki, bardzo niecelny bekhend. 30-40 Mocny serwis Igi na ciało rywalki 15-40 Podwójny błąd serwisowy Igi. Broni breakpointów 15-30 Dobry serwis Polki a potem pewny smecz po koźle 0-30 Autowy forhend Igi 0-15 Rosjanka miała inicjatywę i doczekała się błędu Polki 6:1, 2:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec podwójny błąd serwisowy Potapowej 40-15 Dobry return Igi i są breakpointy 30-15 Duży aut po returnie Polki 30-0 Potapowa zagrała w siatkę 15-0 Autowy bekhend Rosjanki 6:1, 1:1 Gem Świątek. Na koniec gema dobry drugi serwis Igi, kick-serwis. 40-30 Dobry bekhend po crossie Igi 30-30 Drugi w tym gemie podwójny błąd serwisowy Polki 30-15 Świetny serwis Igi 15-15 Rosjanka zagrała skrót. Polka łatwo dobiegła do piłki i skończyła punkt 0-15 Podwójny błąd serwisowy Igi Świątek 6:1, 0:1 Gem Potapowa. Na koniec niecelny return Świątek. Rosjanka obroniła serwis Przewaga Potapowa. As serwisowy Rosjanki 40-40 Piękny bekhend Igi. Wcześniej ładnie otworzyła sobie kort 30-40 Długa wymiana, na koniec niecelny forhend Polki 30-30 Efektowny bekhend wzdłuż linii Potapowej 30-15 Return Polki w siatkę 30-0 Rosjanka zagrała w siatkę 15-0 Ale forhend Igi! Początek drugiego seta. Serwuje Potapowa Potapowa korzysta z przerwy toaletowej. Iga czeka na korcie 6:1 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka wygrywa pierwszą partię 6:1. Pełna kontrola i dominacja 40-15 Piłki setowe 30-15 Głęboki return Rosjanki. Polka odegrała w aut 30-0 Niecelny bekhend Potapowej 15-0 Świetny serwis Igi na zewnątrz 5:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga gra coraz lepiej, z coraz większą swobodą 40-15 Po returnie Igi pod nogi rywalka odegrała w siatkę. Są breakpointy 30-15 Znów świetna akcja Polki 15-15 Długa i intensywna wymiana. Na koniec świetny forhend Polki wzdłuż linii 0-15 Return Igi w siatkę 4:1 Gem Świątek. Iga zakończyła go asem serwisowym. Polka powiększa przewagę. Gra dobrze i solidnie 40-15 Doskonały serwis Polki do środka 30-15 Podwójny błąd serwisowy Igi 30-0 Dobry drugi serwis Polki 15-0 Kapitalny bekhend Polki. Wcześniej ładnie otworzyła sobie kort 3:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec błąd Rosjanki po dokładnym bekhendzie Polki 40-15 Duży aut po returnie Igi 40-0 Znów podwójny błąd serwisowy Potapowej. Są breakpointy 30-0 Rosjanka uderzyła mocno ale w siatkę 15-0 Podwójny błąd serwisowy Potapowej 2:1 Gem Świątek. Iga wraca na prowadzenie. Na koniec dobry serwis a potem pewny bekhend po crossie w otwarty już kort 40-15 Return Potapowej w siatkę 30-15 Po returnie taśma bardzo pomogła Rosjance 30-0 Dobra reakcja Igi na mocny return rywalki. Na koniec wygrywający drive-volley Polki 15-0 Świetny serwis mistrzyni Wimbledonu 1:1 Gem Potapowa. Iga prowadziła 30-0, ale potem popełniała błędy. Rosjanka obroniła serwis 30-40 Autowy return Igi 30-30 Autowy forhend Polki. Szkoda bo po dobrym returnie miała dużą przewagę w punkcie 30-15 30-0 Świetna kątowa gra Igi. Przegoniła rywalkę po korcie i trafiła mocno z forhendu 15-0 Agresywny return Igi Świątek 1:0 Gem Świątek. Szybki gem, wygrany przez serwującą Polkę do zera 40-0 Precyzyjny pierwszy serwis Polki 30-0 Autowy forhend Potapowej 15-0 Mocny serwis Igi do środka, wygrywający GRAMY! Serwuje Iga Świątek Za chwilę początek spotkania W Cincinnati jest gorąco, do tego bardzo wysoka wilgotność. Ciężkie warunki do gry Trwa już rozgrzewka Iga Świątek i Anastazja Potapowa właśnie pojawiły się na korcie Iga Świątek wczoraj późnym wieczorem poinformowała, że odeszła jej ukochana kotka Grappa. Trudny moment... Anastazja Potapowa to królowa życia. Bikini, plaża i rozwód po roku małżeństwa Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Anastazja Potapowa w 2. rundzie turnieju WTA w Cincinnati. Początek spotkania o godzinie 17 polskiego czasu

Iga Świątek rywalizację w turnieju WTA w Cincinnati zaczyna w 2. rundzie. Anastazja Potapowa ma już za sobą jeden mecz, w którym pokonała 6:4, 6:4 Niemkę Laurę Siegemund. Polka i Rosjanka znają się dobrze z czasów juniorskich. Obie jako młode dziewczyny odnosiły sukcesy. Potapowa była liderką juniorskiego rankingu. W 2016 r. jako 15-latka wygrała juniorski Wimbledon. Wróżono jej wtedy wielką karierę. W juniorskim Roland Garros ograła Igę Świątek. Obie panie miały wtedy po 15 lat.

Jako seniorka Anastazja Potapowa nie odnosiła już takich sukcesów i rozwijała się dużo wolniej niż Iga Świątek. Najwyżej w rankingu WTA była na 21. miejscu (obecnie nr 44). Jedyny seniorski mecz Świątek i Potapowa rozegrały w Roland Garros 2024 i było o nim głośno. Polka zdemolowała Rosjankę 6:0, 6:0 w zaledwie 40 minut. Przegrała w całym spotkaniu tylko... 10 piłek. Po spotkaniu Potapowa skarżyła się, że była niewyspana.

Świątek - Potapowa RELACJA NA ŻYWO

Kiedy putinowska Rosja napadła na Ukrainę, stosunki między Igą Świątek i Anastazją Potapową były napięte po prowokacyjnym zachowaniu rosyjskiej tenisistki, która demonstracyjnie paradowała na treningu w koszulce Spartaka Moskwa. Polka skrytykowała wtedy jej zachowanie.

Iga Świątek w Cincinnati rozstawiona jest z numerem 3, a poza nią w Ohio grają niemal wszystkie największe gwiazdy kobiecego touru. Turniej w Cincinnati potrwa aż 12 dni, tak jak poprzedzający go turniej w Montrealu. Panie walczyć będą co drugi dzień, aż do ćwierćfinałów. Potem już grać będą codziennie, wyłącznie w sesjach wieczornych czyli w Polsce będzie wtedy środek nocy.