Kiedy gra Iga Świątek w 3. rundzie WTA Cincinnati? Z kim kolejny mecz?

Iga Świątek jest już w 3. rundzie turnieju WTA w Cincinnati po zwycięstwie nad Rosjanką Anastazją Potapową. Mistrzyni Wimbledonu przed tym spotkaniem dowiedziała się, że jej ukochana kotka Grappa nie żyje, a to zawsze jest trudny moment. Poza tym Iga Świątek wróciła do miejsca, gdzie zaczął się jej koszmar. To właśnie rok temu 12 sierpnia tuż przed turniejem w Cincinnati, mając problemy ze snem po podróży z Europy do USA, zażyła w środku nocy feralną skażoną fabrycznie melatoninę. Kilka godzin później do drzwi zapukali antydopingowi kontrolerzy.

Przed pierwszym meczem w Cincinnati Iga Świątek wzięła udział w konferencji prasowej. Po jednym pytaniu zareagowała zdecydowanie, a tak przynajmniej wynika z artykułu na stronie francuskiego "L'Equipe", który cytuje obszerne wypowiedzi mistrzyni Wimbledonu. Chodziło o słowo "powrót" w odniesieniu do jej sukcesu na londyńskiej trawie po okresie gorszych wyników. - Powrót… Myślę, że to koncepcja wymyślona przez media i ktoś będzie musiał mi to wyjaśnić – stwierdziła Iga Świątek. - Nigdzie nie zniknęłam, byłam tu cały czas. To, że inne dziewczyny osiągały dobre wyniki w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, nie oznacza, że mnie nie było. Nie czując się komfortowo z ideą powrotu. Było sporo turniejów, w których grałam dobrze, dochodziłam do półfinałów. To sport, takie rzeczy się zdarzają, nie można wygrywać zawsze. Ale nie zniknęłam, byłam tu cały czas - podkreślała Polka.

Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie WTA Cincinnati?

Iga Świątek w 3. rundzie turnieju WTA w Cincinnati zagra z Martą Kostiuk. Ukrainka łatwo pokonała 6:0, 6:1 Niemkę Tatjanę Marię.

Iga Świątek rok temu doszła w Cincinnati do półfinału, w którym uległa wyraźnie 3:6, 3:6 Arynie Sabalence. Polka nie broni jednak w Cincy żadnych punktów, bo po pozytywnym wyniku testów antydopingowych zarobione w tym turnieju punkty i pieniądze jej zabrano.

Kiedy gra Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie WTA Cincinnati?

Mecz Iga Świątek - Marta Kostiuk w 3. rundzie turnieju WTA w Cincinnati zostanie rozegrany w poniedziałek 11 sierpnia. Transmisje TV z turnieju WTA w Cincinnati na antenie Canal+ Sport 2.

