Zwycięstwo Magdy Linette w Cincinnati! Pogrom w drugim secie!

Magda Linette w 1. rundzie miała wolny los i rywalizację w Cincinnati zaczęła w rundzie 2. Tenisistka z Poznania w ostatnich miesiącach bardzo szybko odpadała z kolejnych turniejów. Licząc od czerwcowego występu w Eastbourne wygrała tylko jeden mecz, notując cztery porażki i spadając w rankingu (obecnie nr 40 WTA). Tym bardziej cieszy jej dobra gra w meczu z Rebeccą Sramkovą.

Magda Linette słabo rozpoczęła mecz - została przełamana już w drugim gemie, ale odrobiła tę stratę w kolejnym. Od tego momentu do końca pierwszego seta obie tenisistki w miarę pewnie wygrywały przy własnym podaniu. W tej części gry Linette musiała bronić się przed przełamaniem jeszcze tylko raz, a jej rywalka już wcale. 33-letnia poznanianka uzyskała potem przewagę w tie-breaku i po 57 minutach rozstrzygnęła tę partię na swoją korzyść.

Druga odsłona przebiegała już całkowicie pod dyktando Polki, która nie pozwoliła Sramkovej ugrać choćby jednego gema, choć w ostatnim przegrywała 0-40. Wykorzystała pierwszą piłkę meczową, kończąc pojedynek po niewiele ponad półtorej godziny gry.

Obie tenisistki spotkały się w tym roku po raz drugi. W 1/8 finału w Strasburgu również lepsza była Linette. Ich jedyny wcześniejszy pojedynek - w ubiegłym roku w Hua Hin w Tajlandii - wygrała Słowaczka.

Z kim zagra Magda Linette w 3. rundzie WTA Cincinnati? Kiedy mecz?

Magda Linette mecz w 3. rundzie turnieju WTA w Cincinnati rozegra we wtorek 12 sierpnia. Rywalkę pozna po spotkaniu Jessica Pegula (USA) - Kimberly Birrel (Australia). W 4. rundzie jest już Iga Świątek, która miała w poniedziałek zagrać z Martą Kostiuk. Ukrainka jednak oddała mecz walkowerem z powodu kontuzji nadgarstka.

Wynik meczu 2. rundy WTA Cincinnati:

Magda Linette (Polska, 31) - Rebecca Sramkova (Słowacja) 7:6 (7-4), 6:0

