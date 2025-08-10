Klęska Magdaleny Fręch w Cincinnati. Rumunka okazała się za mocna

Rozstawiona z numerem 22. Magdalena Fręch przegrała z Rumunką Soraną Cirsteą 6:7 (4-7), 6:2, 4:6 w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Cincinnati. Pochodząca z Łodzi zawodniczka - z racji rozstawienia - miała w pierwszej rundzie tzw. wolny los. 27-letnia Polka po raz drugi w karierze zmierzyła się z osiem lat starszą Rumunką (136. WTA). Dwa lata temu na trawiastych kortach w Birmingham wygrała po trzysetowej walce. Cirstea w pierwszej rundzie w Cincinnati wyeliminowała wicemistrzynię olimpijską z Paryża, Chorwatkę Donnę Vekić.

Iga Świątek wyraźnie lepsza od Anastazji Potapowej! Pewny awans do 3. rundy WTA Cincinnati

WTA Cincinnati: Klęska Magdaleny Fręch

Polka przełamała przeciwniczkę już w trzecim gemie pierwszego seta. Później obroniła break pointa, wygrywając cztery piłki z rzędu. Rumunka po długich wymianach odrobiła straty w 10. gemie, a po chwili wyszła na prowadzenie. O zwycięstwie w secie otwarcia miał zdecydować tie-break. W nim zawodniczki mało ryzykowały, bardziej licząc na błąd przeciwniczki. Więcej popełniła ich Fręch, przegrywając pięć piłek z rzędu i tie-breaka 4-7.

W drugiej partii tenisistki długo zgodnie wykorzystywały własne podanie. Fręch pierwsza ponownie zaliczyła breaka i wyszła na 4:2. Wypracowanej przewagi tym razem nie roztrwoniła, grając bardzo regularnie, a co ważniejsze - skutecznie.

Na początku decydującego seta Rumunka pogubiła się, często wyrzucając piłki w aut. Z wysokiego prowadzenia (3:1) Polki nic jednak nie wyszło, gdyż Cirstea błyskawicznie odrobiła straty. Nieliczni kibice zgromadzeni na trybunach w ponad 30-stopniowym upale z niecierpliwością oczekiwali na zakończenie trwającego ponad dwie godziny pojedynku. Okazał się on zwycięski dla pochodzącej z Bukaresztu tenisistki, która wykorzystała trzecią piłkę meczową w 10. gemie, czym przypieczętowała lepszą grę w końcówce spotkania.

Kiedy gra Iga Świątek w 3. rundzie WTA Cincinnati? Z kim kolejny mecz?

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

Fręch nie poszła w ślady Świątek, czas na Linette

Fręch drugi turniej z rzędu zakończyła już po pierwszym meczu - podobnie jak w Montrealu. Wcześniej w sobotę do 3. rundy awansowała Iga Świątek, która pokonała Rosjankę Anastazję Potapową 6:1, 6:4. Natomiast Magda Linette zagra w niedzielę ze Słowaczką Rebeccą Sramkovą. Impreza w Cincinnati jest praktycznie ostatnim sprawdzianem światowej czołówki przed wielkoszlemowym US Open w Nowym Jorku.