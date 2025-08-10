Iga Świątek jest już w 3. rundzie turnieju WTA w Cincinnati po zwycięstwie 6:1, 6:4 nad Rosjanką Anastazją Potapową. Po świetnej grze w pierwszym secie, w drugiej partii Polka nieco obniżyła poziom, ale zdołała domknąć to spotkanie w dwóch setach. - Pierwszy mecz w turnieju nigdy nie jest łatwy, bo trzeba dostosować się do warunków. W drugim secie były wzloty i upadki, mój poziom koncentracji nieco spadł, ale najważniejsze, że w ważnych momentach znów podniosłam swój poziom i byłam solidna - powiedziała po meczu Iga Świątek.

Mistrzyni Wimbledonu przed tym spotkaniem dowiedziała się, że jej ukochana kotka Grappa nie żyje, a to zawsze jest trudny moment. Iga Świątek wróciła do miejsca, gdzie zaczął się jej koszmar. To właśnie rok temu 12 sierpnia tuż przed turniejem w Cincinnati, mając problemy ze snem po podróży z Europy do USA, zażyła w środku nocy feralną skażoną fabrycznie melatoninę. Kilka godzin później do drzwi zapukali antydopingowi kontrolerzy.

Iga Świątek - Marta Kostiuk w 3. rundzie WTA Cincinnati

Iga Świątek w 3. rundzie turnieju WTA w Cincinnati zagra z Martą Kostiuk. Ukrainka łatwo pokonała 6:0, 6:1 Niemkę Tatjanę Marię. Potrzebowała na to zaledwie 51 minut. Kostiuk występ w Montrealu kończyła zapłakana, kreczując z powodu kontuzji nadgarstka, ale uraz nie okazał się poważny i nie przeszkadzał jej w grze w pierwszym meczu w Cincinnati. Trenerką Ukrainki jest Polka Sandra Zaniewska, a za jej przygotowanie fizyczne odpowiada Jolanta Rusin-Krzepota, z którą Iga Świątek długo współpracowała pod koniec juniorskiej i na początku seniorskiej kariery.

Kiedy gra Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie WTA Cincinnati?

Mecz Iga Świątek - Marta Kostiuk w 3. rundzie turnieju WTA w Cincinnati zostanie rozegrany w poniedziałek 11 sierpnia. Transmisje TV z turnieju WTA w Cincinnati na antenie Canal+ Sport 2.

Iga Świątek i Marta Kostiuk grały ze sobą trzy razy, a wszystkie te pojedynki wygrała Polka. Ostatnio pokonała Ukrainkę właśnie w Cincinnati rok temu - 6:2, 6:2. Iga Świątek rok temu doszła w Cincinnati do półfinału, w którym uległa wyraźnie 3:6, 3:6 Arynie Sabalence. Polka nie broni jednak w Cincy żadnych punktów, bo po pozytywnym wyniku testów antydopingowych zarobione w tym turnieju punkty i pieniądze jej zabrano.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie