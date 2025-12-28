W Dubaju odbędzie się tenisowa "bitwa płci" między Aryną Sabalenką a Nickiem Kyrgiosem.

Mecz wywołuje kontrowersje ze względu na nietypowe zasady, w tym zmieniony rozmiar kortu dla Sabalenki.

To wydarzenie nawiązuje do historycznych pojedynków, ale czy wynik będzie miał podobne znaczenie?

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Sabalenka - Kyrgios i o której godzinie zacznie się spotkanie.

Aryna Sabelenka zmierzy się z Australijczykiem Nickiem Kyrgiosem w pokazowym meczu w Dubaju. Zmagający się od dłuższego czasu z kłopotami zdrowotnymi Australijczyk, finalista Wimbledonu 2022, nie rozegrał oficjalnego meczu od marca, ale ostatnio zwrócił na siebie uwagę kontrowersyjnymi opiniami. Na korcie też zawsze słynął z wybuchowego charakteru. Sabalenka tuż po ogłoszeniu, że do potyczki dojdzie, zapowiedziała, że zrobi wszystko, by Kyrgiosowi „skopać tyłek”, bo jej wygrana byłaby „dobrą wiadomością dla kobiecego tenisa”.

- A jak przegram? Myślę, że to nie będzie miało wpływu na kobiecy sport. Chodzi o to, żebyśmy się dobrze bawili i dostarczyli trochę rozrywki publiczności. I jak w sporcie - ktoś wygra, a ktoś przegra – studziła emocje Sabalenka.

Sabalenka - Kyrgios to już kolejna bitwa płci

Nie będzie to pierwszy pojedynek określany mianem „bitwa płci”. W 1973 roku Bobby Riggs, były numer jeden rankingu i mistrz Wimbledonu, mając 55 lat rzucił wyzwanie królującej wówczas na światowych kortach Australijce Margaret Court i w kalifornijskiej Ramonie zwyciężył 6:2, 6:1. Mecz przeszedł do historii jako „Masakra w Dzień Matki”, bowiem w wielu krajach obchodzony jest on właśnie 13 maja.

Cztery miesiące później w Houston Riggs musiał jednak uznać wyższość Billie Jean King, która wygrała 6:4, 6:3, 6:3. W samych Stanach Zjednoczonych mecz obejrzało w telewizji ponad 50 milionów widzów. Wynik był wielokrotnie podważany przez twierdzenia, że mecz został ustawiony, czemu Riggs zaprzeczał aż do swojej śmierci w 1995 roku. Ta historia została zekranizowana w 2017 roku, a film nosi tytuł właśnie „Wojna płci”.

Sabalenka - Kyrgios: Kontrowersyjne zasady

Duże kontrowersje wywołują zasady, na jakich powalczą Aryna Sabalenka i Nick Kyrgios. Badania, na które powołują się organizatorzy, wskazują, że kobiety poruszają się po korcie dziewięć procent wolniej niż mężczyźni, dlatego połowa kortu Sabalenki będzie o dziewięć procent mniejsza od połowy Kyrgiosa. Oboje grający będą mieć do dyspozycji jeden serwis, a mecz będzie rozgrywany do dwóch wygranych setów. Gdyby doszło do tie-breaka w trzeciej, decydującej partii, to będzie on rozgrywany do 10 punktów.

Sabalenka - Kyrgios Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Pokazowy mecz Aryna Sabalenka - Nick Kyrgios zostanie rozegrany w niedzielę 28 grudnia w Dubaju. Początek meczu Sabalenka - Kyrgios o godzinie 17 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Sabalenka - Kyrgios na antenie Canal+ Sport 2 oraz online na Canal+ ONLINE.

