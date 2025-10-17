Aryna Sabalenka zagra mecz ze skandalistą! Niedawno ostro atakował Igę Świątek

Piotr Mika
2025-10-17 10:09

Już od paru miesięcy mówi się o możliwym meczu Aryny Sabalenki z... mężczyzną, a dokładniej z kontrowersyjnym tenisistą Nickiem Kyrgiosem. Początkowo pojawiały się różne zapowiedzi, ale nie było pewne gdzie i kiedy odbędzie się mecz. Teraz podano w końcu datę tego spotkania, do którego ma dojść jeszcze w tym roku.

Aryna Sabalenka

i

Autor: Associated Press Aryna Sabalenka

Coraz więcej wiemy o meczu Sabalenka - Kyrgios!

Pierwsze informacje o możliwej kolejnej „Bitwie płci” w świecie tenisa pojawiły się już na początku lipca, a pomysł zorganizowania takiego meczu zdradził sam Kyrgios w rozmowie z Talk Sport. Później pojawiało się coraz więcej szczegółów na temat tego wydarzenia – zagraniczne media donosiły o tym, że spotkanie ma odbyć się w Hongkongu, a jako datę wskazywano styczeń 2026 roku. Sama Sabalenka potwierdziła, że coś jest na rzeczy w jednym z wywiadów, w którym zapowiedziała, że zamierza porządnie zlać Australijczyka. – To będzie dla mnie interesujące zagrać przeciwko mężczyźnie i jestem gotowa skopać jego tyłek (…) Cóż, Nick, musisz być gotowy. Lepiej żebyś był, bo zamierzam skopać ci du*ę zapowiadała liderka rankingu WTA w podcaście Jaya Shetty'ego.

Teraz sprecyzowano szczegóły dotyczące tego spotkania. Jak podaje „South China Morning Post”, zamiast w Hongkongu, mecz Sabalenka - Kyrgios ma odbyć się w Dubaju, a do tego nie w styczniu, a jeszcze przed końcem tego roku, dokładniej 28 grudnia. Sabalenka znów postanowiła też podkręcić atmosferę przed tym meczem. – Nick już się denerwuje. Widziałam go rano, nałożę na niego trochę presji. Powiedziałam mu, że Novak Djoković przygotowuje mnie na ten mecz, więc powinien zacząć trenować – powiedziała Sabalenka, cytowana przez wspomnianą wcześniej gazetę.

Tak zmieniała się Aryna Sabalenka. Zobacz zdjęcia w galerii poniżej:

Tak zmieniała się Aryna Sabalenka
22 zdjęcia

Kyrgios ostro atakował Igę Świątek. Sam nie jest święty, wywołał niejeden skandal

Nick Kyrgios dał się poznać kibicom tenisa nie tylko ze względu na dobrą grę, ale i skandale. Australijczyk potrafił pluć na kibiców i ich wyzywać czy rzucić butelką z wodą w kierunku sędziego. Jakby tego było mało, Kyrgiosowi udowodniono uderzenie jego dziewczyny, a do tego w przeszłości wyśmiewał kobiecy tenis. Niedawno ostro atakował także Igę Świątek w związanej z nią aferze dopingowej. Wyśmiewał tłumaczenie Polki, że nie wiedziała o zażytej nielegalnej substancji (Choć Polka udowodniła, że tak właśnie było) i nie raz wbijał jej szpilki w mediach społecznościowych.

Jeśli chodzi o stronę sportową, Nick Krygios to obecnie cień swojej najlepszej wersji. W 2022 roku wystąpił w finale Wimbledonu w singlu i wygrał Australian Open w deblu. Najwyżej w rankingu ATP był w 2016 roku, gdy zajmował 13. miejsce. Obecnie, z powodu problemów zdrowotnych, praktycznie nie gra – w tym sezonie rozegrał ledwie 5 meczów w singlu (1 wygrana i 4 przegrane) oraz 4 w deblu (1 wygrana i 3 przegrane). W rankingu singlistów zajmuje bardzo odległe 661. miejsce.

ARYNA SABALENKA
NICK KYRGIOS