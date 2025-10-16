Niebywałe, ile trzeba zapłacić za obejrzenie meczu Igi Świątek. Tyle kosztuje bilet na jej mecze w Polsce

Piotr Mika
Piotr Mika
2025-10-16 22:17

Iga Świątek ogłosiła w czwartek, 16 października, że po występie w WTA Finals na początku listopada weźmie ona jeszcze udział w zmaganiach reprezentacyjnych, a dokładniej turnieju kwalifikacyjnym do finałów Billie Jean King Cup. Te odbędą się w Gorzowie Wielkopolskim i dostępne są już bilety na spotkania Polek z Rumunią i Nową Zelandią, a wejściówki kosztują... wyjątkowo niewiele.

Iga Świątek

i

Autor: Paweł Skraba Iga Świątek

Tyle kosztuje bilet na mecz Igi Świątek w Polsce! Gratka dla kibiców

Przez dłuższy czas nie było pewne, czy Iga Świątek wystąpi w turnieju kwalifikacyjnym do finałów Billie Jean King Cup, które w listopadzie odbędą się w Gorzowie Wielkopolskim. Pierwsze informacje, że ma się tak stać, pojawiły się już wiele tygodni temu, lecz wówczas zostały szybko zdementowane przez sztab polskiej zawodniczki. Teraz jednak sama Iga Świątek ogłosiła, że po WTA Finals weźmie jeszcze udział w rozgrywkach międzynarodowych, które w tym roku wyjątkowo nie nachodzą tak bardzo na finał sezonu w cyklu WTA.

Iga Świątek podjęła ważną decyzję! Chodzi o grę w reprezentacji, nie czekała dłużej z ogłoszeniem

Iga Świątek w Materze
10 zdjęć

Fani w Polsce będą mieli więc jedną z niewielu okazji, aby zobaczyć najlepszą tenisistką w historii tego kraju właśnie na polskiej ziemi. Co prawda rywalkami Świątek i innych polskich tenisistek nie będą największe gwiazdy światowego tenisa, ponieważ Polki zmierzą się z Rumunkami i Nowozelandkami, ale i tak trzeba przyznać, że koszt biletu na mecze z udziałem Igi Świątek są stosunkowo tanie.

Iga Świątek odwiedziła włoską Jerozolimę! Nie była tam sama!

Trener mentalny Jakub B. Bączek: Iga Świątek i Robert Lewandowski codziennie mierzą się z hejtem i są oceniani

Najtańsze bilety na mecze reprezentacji Polski zaczynają się już od około 100 złotych! Warto też dodać, że nie jest to bilet na jedno spotkanie, a na całe starcie między danymi reprezentacjami, czyli dwa mecze singlowe i jeden deblowy. Bilet II kategorii na mecze Polski z Nową Zelandią i Rumunią to koszt 101,40 zł (93,50 bilet oraz 7,90 opłaty serwisowej). W wersji ulgowej to koszt 60,90 zł. Bilety na lepsze miejsca, kategorii I, kosztują 160,90 (normalny) i 90,90 (ulgowy). Jak wspomnieliśmy, nie będą to mecze z rywalkami o bardzo głośnych nazwiskach (choć Jaqueline Cristian (47.) i Sorana Cirstea (51.) z Rumunii plasują się wyżej niż każda polska tenisistka poza Świątek), to w zasadzie na typowych turniejach w cyklu WTA nie mielibyśmy szans obejrzeć Igi Świątek w akcji w tak niskiej cenie.

Zdumiewające liczby Igi Świątek! Tu zrobiła gigantyczny postęp!

Super Sport SE Google News