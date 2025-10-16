Niebywałe, ile trzeba zapłacić za obejrzenie meczu Igi Świątek. Tyle kosztuje bilet na jej mecze w Polsce

Tyle kosztuje bilet na mecz Igi Świątek w Polsce! Gratka dla kibiców

Przez dłuższy czas nie było pewne, czy Iga Świątek wystąpi w turnieju kwalifikacyjnym do finałów Billie Jean King Cup, które w listopadzie odbędą się w Gorzowie Wielkopolskim. Pierwsze informacje, że ma się tak stać, pojawiły się już wiele tygodni temu, lecz wówczas zostały szybko zdementowane przez sztab polskiej zawodniczki. Teraz jednak sama Iga Świątek ogłosiła, że po WTA Finals weźmie jeszcze udział w rozgrywkach międzynarodowych, które w tym roku wyjątkowo nie nachodzą tak bardzo na finał sezonu w cyklu WTA.

Iga Świątek podjęła ważną decyzję! Chodzi o grę w reprezentacji, nie czekała dłużej z ogłoszeniem

Fani w Polsce będą mieli więc jedną z niewielu okazji, aby zobaczyć najlepszą tenisistką w historii tego kraju właśnie na polskiej ziemi. Co prawda rywalkami Świątek i innych polskich tenisistek nie będą największe gwiazdy światowego tenisa, ponieważ Polki zmierzą się z Rumunkami i Nowozelandkami, ale i tak trzeba przyznać, że koszt biletu na mecze z udziałem Igi Świątek są stosunkowo tanie.

Iga Świątek odwiedziła włoską Jerozolimę! Nie była tam sama!

Trener mentalny Jakub B. Bączek: Iga Świątek i Robert Lewandowski codziennie mierzą się z hejtem i są oceniani Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Najtańsze bilety na mecze reprezentacji Polski zaczynają się już od około 100 złotych! Warto też dodać, że nie jest to bilet na jedno spotkanie, a na całe starcie między danymi reprezentacjami, czyli dwa mecze singlowe i jeden deblowy. Bilet II kategorii na mecze Polski z Nową Zelandią i Rumunią to koszt 101,40 zł (93,50 bilet oraz 7,90 opłaty serwisowej). W wersji ulgowej to koszt 60,90 zł. Bilety na lepsze miejsca, kategorii I, kosztują 160,90 (normalny) i 90,90 (ulgowy). Jak wspomnieliśmy, nie będą to mecze z rywalkami o bardzo głośnych nazwiskach (choć Jaqueline Cristian (47.) i Sorana Cirstea (51.) z Rumunii plasują się wyżej niż każda polska tenisistka poza Świątek), to w zasadzie na typowych turniejach w cyklu WTA nie mielibyśmy szans obejrzeć Igi Świątek w akcji w tak niskiej cenie.

Zdumiewające liczby Igi Świątek! Tu zrobiła gigantyczny postęp!