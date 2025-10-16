Zdumiewające liczby Igi Świątek! Tu zrobiła gigantyczny postęp!

Iga Świątek zaskoczyła w tym sezonie, znacząco poprawiając liczbę asów serwisowych.

Jej asy nie tylko zwiększają jej przewagę na korcie, ale także wspierają walkę z rakiem.

Sprawdź, ile pieniędzy udało się zebrać dzięki asom Świątek i dlaczego ta zmiana jest tak ważna!

Iga Świątek nigdy nie była zawodniczką opierającą swoją grę na potężnym pierwszym serwisie i posyłanych asach. Nawet w genialnym w jej wykonaniu 2022 r., gdy zdominowała konkurencję, bijąc kolejne rekordy, zaserwowała tylko 137 asów i w tej statystyce była w stawce na odległym 27. miejscu (dla porównania Caroline Garcia miała wtedy 394 a Jelena Rybakina 370 asów). Jeszcze rzadziej Iga Świątek wygrywała punkty bezpośrednio serwisem w latach 2023 (127 asów) i 2024 (128 asów).

Wszystko zmieniło się w tym roku. Pod wpływem wprowadzonych przez trenera Wima Fissette'a zmian pierwszy serwis Igi Świątek stał się wyraźnie mocniejszy, szybszy i bardziej płaski. Efekt? Aż 235 asów! Tylko siedem tenisistek w tym sezonie posłało ich więcej niż Polka, a liderką jest Jelena Rybakina (419).

Statystyki serwisowe Igi Świątek w latach 2022-2025 - liczba asów i procent trafianego 1. podania. W 2025 wyraźna eksplozja asów przy jednoczesnym zjeździe trafianej jedynki (źródło: oficjalne stats WTA) pic.twitter.com/8RBKzOHLnN— Michał Chojecki (@chechaouen) October 16, 2025

Każdy kij ma dwa końce... Iga Świątek w tym roku serwowała dużo więcej asów niż w poprzednich latach, ale jednocześnie wyraźnie spadł u niej procent trafianego pierwszego podania - z 65-66 proc. w latach 2022-2024 do 61,5 proc. w 2025 r. To dlatego, że więcej ryzykuje. A im rzadziej trafia pierwszym serwisem, tym jej rywalkom łatwiej jest wywierać na niej presję mocnymi returnami przy drugich podaniach. Dlatego - jak sama Iga podkreśla - celem jest przede wszystkim ustabilizowanie pierwszego serwisu na wysokim poziomie.

Jak na razie jednak fanów Igi Świątek bardzo cieszy ogromny postęp w liczbie posyłanych asów. Korzysta na tym również Fundacja WTA. W ramach akcji "ACEing Cancer Leaders" firma Hologic (sponsor federacji) za każdego asa zaserwowanego w turniejach rangi WTA 1000 i WTA 500 wpłaca pieniądze na walkę z chorobami nowotworowymi wśród kobiet. W tym sezonie udało się już uzbierać blisko 80 tys. dolarów.

