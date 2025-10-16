Iga Świątek podjęła ważną decyzję! Chodzi o grę w reprezentacji, nie czekała dłużej z ogłoszeniem

Iga Świątek zagra w barwach Polski w Billie Jean King Cup! Jest decyzja

Wiceliderka światowego rankingu tenisistek Iga Świątek zagra w reprezentacji Polski, która powalczy o awans do przyszłorocznych kwalifikacji Billie Jean King Cup. Turniej, w którym biało-czerwone zagrają z Rumunkami i Nowozelandkami odbędzie się w dniach 13-15 listopada w Gorzowie Wielkopolskim. 24-letnia Polka o swojej decyzji poinformowała w czwartek. Na grę w biało-czerwonych barwach pozwolił jej fakt, że turniej kwalifikacyjny w Gorzowie Wielkopolskim zostanie rozegrany po imprezie WTA Finals, która odbędzie się w Arabii Saudyjskiej w dniach 1-8 listopada.

– Widzimy się w Gorzowie Wielkopolskim! Cieszę się, że mogę oficjalnie podzielić się tą informacją - zagram w play off Billie Jean King Cup. To będzie świetne zakończenie sezonu - zagrać dla swojego kraju i w swoim kraju, przed polskimi kibicami. W drużynie, która z pewnością da z siebie wszystko. Liczę, że będziecie z nami. Do zobaczenia – napisała raszynianka w mediach społecznościowych.

Jeszcze nie wiadomo, które z pozostałych polskich tenisistek wystąpią w Gorzowie Wielkopolskim. Najprawdopodobniej nie będzie wśród nich drugiej rakiety, notowanej na 56. miejscu w światowym rankingu Magdy Linette. W środę 33-letnia poznanianka poinformowała, że zakończyła już sezon. W kwietniu, bez Świątek w składzie, biało-czerwone w Radomiu nie wywalczyły awansu do tegorocznych finałów, które po raz pierwszy odbędą się w Chinach. W związku z reformą rozgrywek, polegającą na zmniejszeniu uczestników decydującego turnieju z 12 do ośmiu ekip, drużyna prowadzona przez kapitana Dawida Celta musi przejść dwa etapy kwalifikacji. Pierwszym będzie listopadowy turniej w Arenie Gorzów, nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej otwartej w grudniu 2023 roku, która posiada trybuny na około pięć tysięcy miejsc.

Trener mentalny Jakub B. Bączek: Iga Świątek i Robert Lewandowski codziennie mierzą się z hejtem i są oceniani

W tym samym terminie odbędzie się w sumie siedem turniejów, których triumfatorki awansują do decydującej fazy eliminacji, zaplanowanej na kwiecień 2026. Pozostałe 14 zespołów z miejsc drugich i trzecich w tabelach zagra na wiosnę w Grupie I BJKC. Polki zajmują ósmą pozycję w rankingu drużyn narodowych Międzynarodowej Federacji Tenisa (ITF). Dolosowane do nich Rumunki plasują się na 15. miejscu, a Nowozelandki są 31. Trzydniowa rywalizacja będzie się toczyć według formuły "każdy z każdym", na wynik poszczególnych meczów składać się będą rezultaty dwóch pojedynków singlowych i debla. W 2024 roku ze Świątek w składzie Polki osiągnęły historyczny wynik w Billie Jean King Cup, docierając do półfinału, w którym minimalnie uległy późniejszym triumfatorkom Włoszkom.

