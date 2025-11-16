Linda Klimovicova zdobyła punkt dla reprezentacji Polski! Kim jest pochodząca z Czech tenisistka?

Linda Klimovicova urodziła się w 2004 roku w Ołomuńcu. To duży talent, a głośno o sympatycznej tenisistce zrobiło się w 2022 roku, gdy dotarła do półfinału juniorskiego Wimbledonu. W 2024 r. odebrała polski paszport i reprezentuje nasz kraj.

Czy Linda Klimoviova ma polskie korzenie?

Linda Klimovicova nie ma polskich korzeni. Pomysł na to, by utalentowana tenisistka zmieniła narodowe barwy i grała dla Polski, nie był jednak przypadkowy. Kluczową rolę odegrał trener Jaroslav Machovsky. Czeszki szkoleniowiec od 2020 roku pracuje w Polsce, konkretnie w klubie BKT Advantage w Bielsku-Białej. Machovsky, który szkolił m.in. Maję Chwalińską, dostrzegł potencjał w Klimovicovej i przekonał ją do przyjazdu oraz treningów w Polsce. W październiku 2024 roku tenisistka odebrała polski paszport.

Decyzja Lindy Klimovicovej o zmianie narodowych barwa wywołała w Czechach prawdziwą burzę. - O tym, że Linda Klimovicova zmieniła obywatelstwo, dowiedzieliśmy się z mediów i jest to dla nas bardzo nieprzyjemna niespodzianka. Nigdy nie wyrażała takich chęci, grając w Przerowie i Prościejowie - nie krył zdziwienia w rozmowie z portalem iDNES Jakub Kotrba, prezes CTS.

Linda Klimovicova puka do bram Top-100

Linda Klimovicova zajmuje 146. miejsce w rankingu i to jest rekordowe osiągnięcie. W tym roku dwa razu była blisko do awansu do głównych drabinek turniejów Wielkiego Szlema. Przegrała jednak w finałowych rundach kwalifikacji do Roland Garros i US Open. Mimo dość skromnych warunków fizycznych filigranowa blondynka prezentuje ofensywny tenis, jest bardzo szybka i zwrotna.

Linda Klimovicova zadebiutowała w barwach reprezentacji Polski w piątkowym meczu Polska - Nowa Zelandia Gorzowie. Kiedy nasz zespół prowadził już 2-0, wystąpiła w deblu w parze z Martyną Kubką. Młode Polki pokonały parę Otway/Routliffe 6:2, 6:2. W niedzielnym meczu z Rumunią Linda Klimovicova dostała już szansę w singlu i spisał się znakomicie, wygrywając z Eleną Ruhandrą Berteą 6:2, 6:1.

Zwycięstwo Polski nad Rumunią i w turnieju w Gorzowie oraz awans w Billie Jean King Cup może przypieczętować Iga Świątek. Liderka naszego zespołu zagra teraz z Gabrielą Lee.

