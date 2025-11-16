Billie Jean King Cup: Kiedy gra Iga Świątek w Gorzowie? O której godzinie mecz z Rumunią?

Iga Świątek kończy intensywny sezon w Gorzowie, grając w reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup.

Polskie tenisistki po zwycięstwie nad Nową Zelandią zagrają teraz z Rumunią, które wystąpią bez swoich największych gwiazd.

Sprawdź dokładny terminarz meczów i dowiedz się, kiedy Iga Świątek wyjdzie na kort, by powalczyć o awans.

Polskie tenisistki pokonały Nowozelandki 3-0 w meczu tenisowego turnieju kwalifikacyjnego Billie Jean King Cup w Gorzowie Wlkp. Katarzyna Kawa wygrała z Vivian Yang 6:4, 6:4, Iga Świątek z Elyse Tse 6:0, 6:1, a trzeci punkt zdobyły deblistki Linda Klimovicova i Martyna Kubka.

- Cieszę się, że mogłam zagrać w Polsce. Kasi zrobiła pierwszy krok, choć nie był to dla niej łatwy mecz. W moim całkowicie kontrolowałam grę. Zapraszam na niedzielę - powiedziała Iga Świątek po meczu, zwracając się do publiczności.

Wim Fissette zdradził kulisy pracy z Igą Świątek. Belg o problemach Polki i przełomowym momencie w sezonie

Przeciwniczki Polek w Gorzowie grają bez największych gwiazd. W składzie Nowozelandek zabrakło Lulu Sun (nr 88), a jej rodaczki, które pojawiły się w Polsce, nie łapią się do Top-800 rankingu singlistek. Dużo groźniejsze powinny być Rumunki, ale one też przyleciały bez dwóch najwyżej notowanych zawodniczek - Jaqueline Cristian (nr 39) i Sorany Cirstei (nr 44). Ich liderką będzie Gabriela Lee (nr 292). Transmisja z turnieju na Polsacie Sport.

Iga Świątek gra w Gorzowie po występie w WTA Finals, który - co sama podkreślała - był dla niej dużym rozczarowaniem. Nie udało jej się wyjść z grupy.

"Minęło już kilka dni, ale chciałam powiedzieć ogromne DZIĘKUJĘ za wsparcie podczas WTA Finals. Poziom był niesamowity i mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się osiągnąć lepszy wynik, ale cieszyłam się z tego wyzwania i jestem mega zmotywowana, żeby dalej się rozwijać i udoskonalać swoją grę coraz bardziej. Będzie jeszcze czas, żeby napisać więcej i porządnie podsumować sezon, ale na razie... do zobaczenia w Gorzowie Wielkopolskim!" - napisała Iga na Instagramie.

Plan gier w meczu Polska - Rumunia

Gra 1.: Linda Klimovicova - Elena Ruxandra Bertea Gra 2.: Iga Świątek - Gabriela LeeGra 3.: Katarzyna Kawa / Martyna Kubka - Mara Gae / Monica Niculescu

Kiedy mecze Polski w BJK Cup w Gorzowie? Terminarz

piątek 14 listopada: Polska - Nowa Zelandia godz. 15

sobota 15 listopada: Rumunia - Nowa Zelandia godz. 15

niedziela 16 listopada: Polska - Rumunia godz. 15

