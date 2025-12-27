Koszmar Igi Świątek. Wstydliwa porażka na koniec roku. Aż przykro patrzeć!

Iga Świątek zaskakująco przegrywa w Chinach

Iga Świątek przegrała z Xinyu Wang po dwóch setach (2:6, 3:6). Widać było, że zdecydowanie nie jest to dzień Polki. Spotkanie trwało zaledwie 70 minut. Na szczęście mecz miał charakter pokazowy, więc porażka mniej boli. Tyle że jest ona zaskakująca, szczególnie, że dzień wcześniej Iga Świątek wręcz zdemolowała Jelenę Rybakinę (numer 5 w rankingu WTA). Naszą tenisistkę w tym roku kalendarzowym jeszcze zobaczymy na korcie. Tym razem w mikście. W ramach World Tennis Continental Cup w Shenzen wystąpi u boku albo Valentina Vacherota, albo Flavio Cobolliego. Po drugiej stronie kortu najprawdopodobniej wystąpią Andriej Rublow i Jelena Rybakina.

W meczu z Xinyu Wang szczególnie niepokojące było to, że Iga Świątek w wielu momentach przypominała... siebie z końcówki poprzedniego sezonu, kiedy popełniała mnóstwo niewymuszonych błędów i nie potrafiła przejąć inicjatywy w gemach serwisowych. Mamy jednak nadzieję, że w zbliżającym się wielkimi krokami nowym sezonie zobaczymy Igę taką jak w meczu z Rybakiną. Jeśli chodzi o turniej World Tennis Continental Cup w Shenzen to poza deklasacją zawodniczki z Kazachstanu i wstydliwej porażki z Chinką, Igę Świątek zapamiętamy także z imprezy, która odbyła się przed turniejem. Polska tenisistka zachwyciła kreacją - miała czarną bluzkę z prześwitami, do której założyła czarne spodnie i buty na krótkim obcasie. Zdjęcia pokazujemy w naszej galerii poniżej.