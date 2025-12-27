Koszmar Igi Świątek. Wstydliwa porażka na koniec roku. Aż przykro patrzeć!

Piotr Lekszycki
2025-12-27 9:41

Iga Świątek w w piątek, 26 grudnia, pewnie rozprawiła się z silną Jeleną Rybakiną. Kto by przypuszczał, że dzień później naszej najlepszej tenisistce przytrafi się taka wstydliwa porażka. W swoim drugim spotkaniu w pokazowym World Tennis Continental Cup Polka przegrała z Chinką Xinyu Wang (2:6, 3:6), która w rankingu WTA jest dopiero 57... Aż przykro było patrzeć na Igę Świętek.

Iga Świątek

i

Autor: AKPA

Iga Świątek zaskakująco przegrywa w Chinach

Iga Świątek przegrała z Xinyu Wang po dwóch setach (2:6, 3:6). Widać było, że zdecydowanie nie jest to dzień Polki. Spotkanie trwało zaledwie 70 minut. Na szczęście mecz miał charakter pokazowy, więc porażka mniej boli. Tyle że jest ona zaskakująca, szczególnie, że dzień wcześniej Iga Świątek wręcz zdemolowała Jelenę Rybakinę (numer 5 w rankingu WTA). Naszą tenisistkę w tym roku kalendarzowym jeszcze zobaczymy na korcie. Tym razem w mikście. W ramach World Tennis Continental Cup w Shenzen wystąpi u boku albo Valentina Vacherota, albo Flavio Cobolliego. Po drugiej stronie kortu najprawdopodobniej wystąpią Andriej Rublow i Jelena Rybakina.

Galeria: Iga Świątek w wieku 15 lat. Niesamowite zdjęcia z sesji

Iga Świątek jako 15-latka
45 zdjęć

Iga Świątek zachwyciła w meczu z Jeleną Rybakiną i na imprezie przed turniejem

W meczu z Xinyu Wang szczególnie niepokojące było to, że Iga Świątek w wielu momentach przypominała... siebie z końcówki poprzedniego sezonu, kiedy popełniała mnóstwo niewymuszonych błędów i nie potrafiła przejąć inicjatywy w gemach serwisowych. Mamy jednak nadzieję, że w zbliżającym się wielkimi krokami nowym sezonie zobaczymy Igę taką jak w meczu z Rybakiną. Jeśli chodzi o turniej World Tennis Continental Cup w Shenzen to poza deklasacją zawodniczki z Kazachstanu i wstydliwej porażki z Chinką, Igę Świątek zapamiętamy także z imprezy, która odbyła się przed turniejem. Polska tenisistka zachwyciła kreacją - miała czarną bluzkę z prześwitami, do której założyła czarne spodnie i buty na krótkim obcasie. Zdjęcia pokazujemy w naszej galerii poniżej. 

Iga Świątek w Shenzhen
55 zdjęć
