Iga Świątek - Jelena Rybakina RELACJA NA ŻYWO i wynik. WTCC w Shenzhen

Iga Świątek gra z Jeleną Rybakiną w pokazowym turnieju WTCC w Shenzhen. Mecze Polki z reprezentantką Kazachstanu zawsze wywołują duże emocje i zazwyczaj stoją na bardzo wysokim poziomie. Iga Świątek ma okazję do rewanżu za przykrą porażkę w WTA Finals w Rijadzie (6:3, 1:6, 0:6). Poniżej relacja na żywo z meczu Świątek - Rybakina w Chinach.

i Autor: Ahn Young-joon/ Associated Press