Iga Świątek - Jelena Rybakina RELACJA NA ŻYWO i wynik. WTCC w Shenzhen

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2025-12-26 12:28

Iga Świątek gra z Jeleną Rybakiną w pokazowym turnieju WTCC w Shenzhen. Mecze Polki z reprezentantką Kazachstanu zawsze wywołują duże emocje i zazwyczaj stoją na bardzo wysokim poziomie. Iga Świątek ma okazję do rewanżu za przykrą porażkę w WTA Finals w Rijadzie (6:3, 1:6, 0:6). Poniżej relacja na żywo z meczu Świątek - Rybakina w Chinach.

i

Na żywo

Iga Świątek - Jelena Rybakina

15-40 Efektowny forhend Rybakiny, świetna reakcja na niezły forhend Igi

15-30 Polka pod presją uderzyła w siatkę

15-15 Teraz błąd Jeleny

0-15 Błąd Igi, bekhend w siatkę

6:3, 4:3

Gem Świątek. Iga wraca na prowadzenie w drugim secie. Na koniec nieudany skrót rywalki

40-30 Kapitalny bekhend Polki w narożnik kortu

30-30 Iga pod presją zagrała za końcową linię

30-15 Dobry serwis Polki

15-15 Rybakina odpowiada znakomitą kontrą, zaskakujący bekhend po linii

15-0 Po skrócie Rybakiny Iga dynamicznie ruszyła do siatki i popisała się pięknym forhendem

6:3, 3:3

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec kapitalna akcja Igi! Efektownie minęła atakującą przy siatce rywalkę

40-15 Iga ma breakpointy po prostym błędzie Jeleny

30-15 Niecelny forhend Polki

30-0 Bardzo dobry return Igi, pod nogi rywalki

15-0 Mocny smecz Igi po koźle

6:3, 2:3

Gem Rybakina PRZEŁAMANIE. Kazaszka wyraźnie podniosła poziom. Gra szybko i popełnia mniej błędów

30-40 Iga broni breakpointa

30-30 Potężny forhend po crossie Rybakiny

30-15 As serwisowy Igi

15-15 Dłuższa wymiana. Iga popracowała w defensywie, ale górą Jelena

15-0

6:3, 2:2

Gem Rybakina. W ostatniej akcji po forhendzie Igi piłka zatańczyła na taśmie i spadła po stronie Polki

30-40 Dobry return Polki

15-40 Wygrywający serwis Jeleny

15-30 Mocny forhend Rybakiny po za krótkim zagraniu Świątek

15-15 Iga odpowiada świetnym głębokim returnem

0-15 Potężny serwis Rybakiny

6:3, 2:1

Gem Świątek. Iga znów bardzo dobrze serwowała

40-0 Autowy return Jeleny

30-0 Znów znakomity bekhend Polki zagrany nisko na nogach, po crossie

15-0 Najpierw dobry serwis, po chwili pewny bekhend Igi zagrany nisko na nogach

6:3, 1:1

Gem Rybakina. Na koniec efektowna akcja Kazaszki, mocny forhend po crossie

15-40

15-30 Rybakina łatwo skończyła punkt przy siatce. Smecz po koźle

15-15 Dobry serwis Kazaszki

15-0 Świetny forhend Polki, trafiła w boczną linię

6:3, 1:0

Gem Świątek. Dwa asy na koniec gema, jeden po drugim!

40-15 As serwisowy Igi!

15-15

Początek drugiego seta. Serwuje Iga

6:3

JAZDA! GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Na koniec sprytnie Iga zagrała pod nogi atakującej przy siatce rywalki

40-30 Iga ma piłkę setową po dobrym returnie

30-30 Dobry return Polki. Piłka jeszcze zawadziła o taśmę

15-30 Ładne zagranie Jeleny po dobrym returnie Igi. Efektowna akcja na półkorcie

15-15 Iga wymusiła błąd rywalki dobrym bekhendem wzdłuż linii

0-15 Mocny forhend Rybakiny w otwarty już kort

5:3

Gem Rybakina PRZEŁAMANIE. Iga po raz pierwszy w tym meczu traci serwis i przewaga topnieje

30-40 Autowy return Rybakiny

15-40 Błąd Polki i są breakpointy

15-30 A teraz return Rybakiny w końcową linię

15-15 Autowy return Jeleny

0-15 Podwójny błąd serwisowy Igi

5:2

Gem Rybakina. Jelena zakończyła go w swoim stylu - asem serwisowym

30-40 Niecelny return Igi

30-30 Teraz błąd Polki, bekhend w siatkę

30-15 Mocny ale bardzo niecelny forhend Rybakiny

15-15 Kazaszka pod presją zagrała za końcową linię

0-15 Minimalnie niecelny forhend Igi

5:1

Gem Świątek. Kapitalny gem serwisowy Igi, wygrany do zera

40-0 Bardzo dobry serwis Igi na zewnątrz

30-0 Świetny skrót Igi Świątek!

15-0 Rybakina pod presją zagrała w korytarz deblowy

4:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga przegrywała 0-40, ale odrobiła straty w gemie i po grze na przewagi znów przełamała podanie rywalki, która popełniała dużo błędów

Świetny return Igi i znów jest breakpoint

Równowaga. Iga szalała w defensywie, ale pod presją w końcu nie dała rady odegrać

Polka znów ma szansę na przełamanie po błędzie rywalki

Równowaga. Mocny serwis Kazaszki

Ale błąd Rybakiny przy siatce! Iga znów ma breakpointa

Równowaga. Rybakina trafiła mocno w boczną linię

Iga ma breakpointa. Najpierw jej świetny return, a potem błysnęła szybkością

Było 0-40, ale po serii błędów Jeleny jest 40-40

30-40 Znów aut po mocnym forhendzie Rybakiny

15-40 Autowy forhend Kazaszki

0-40 Niecelny return Polki

0-30 As Jeleny

0-15 Rybakina odpowiada świetnym serwisem

3:1

Gem Świątek. Iga świetnie teraz serwowała

40-0 Jeszcze lepszy serwis Igi, mocno i do środka

30-0 Dobry pierwszy serwis Igi

15-0 Błąd Rybakiny, bekhend w siatkę

2:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec minimalny aut po zagraniu Rybakiny. Iga przełamuje podanie rywalki

40-30 Iga ma breakpoina po błędzie Jeleny

30-30 Polka pod presją zagrała w siatkę

30-15 Iga instynktownie odegrała po mocnym forhendzie rywalki. Zaskoczyna Jelena odegrała w siatkę

15-15 A teraz świetny serwis Kazaszki

15-0 Za długi forhend Rybakiny

1:1

Gem Świątek. Iga po grze na przewagi obroniła podanie i mamy remis

Przewaga Świątek. Znów mocny return Rybakiny, ale dobra reakcja Igi. Potem błąd Kazaszki

40-40 Podwójny błąd serwisowy Igi Świątek

40-30 Za długi forhend Jeleny

30-30 Bardzo mocny return Rybakiny. Iga niestety nie trafia pierwszym podaniem

30-15 Rybakina wywierała presję, ale zagrała w aut

15-15 Błąd Rybakiny, uderzyła w siatkę

0-15 Dłuższa wymiana przez środek kortu. Na koniec autowy bekhend Polki

0:1

Gem Rybakina. Kazaszka zgarnia pierwszego gema. Świetnie w nim serwowała

15-40 Rybakina po dobrym serwisie zaskoczyła Igę dobrym skrótem

15-30 Po dobrym returnie Igi rywalka odegrała za końcową linię

0-30 Pewny forhend Kazaszki

0-15 Rybakina zaczęła od asa, w swoim stylu

GRAMY! Serwuje Jelena Rybakina

Za chwilę początek meczu

Iga dzisiaj w białym stroju

Trwa rozgrzewka

Iga Świątek i Jelena Rybakina są już na korcie

Już w najbliższą noc Iga zagra kolejny mecz, z Xinyu Wang. Niestety zacznie ok. godz. 4.30 nad ranem polskiego czasu

Bilans rywalizacji Igi z Rybakiną to 6-5. Ostatnio górą była reprezentantka Kazachstanu - 3:6, 6:1, 6:0 w WTA Finals w Rijadzie. Jest okazja do rewanżu

Bencic pokonała Wang 4:6, 6:2, 10-5. Za chwilę mecz Igi Świątek z Rybakiną!

Belinda Bencic wygrała drugiego seta. Zatem przed nami super tie-break, a potem już mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina.

Wang wygrała pierwszego seta 6:4. Coraz bliżej do meczu Igi Świątek. Przy 1-1 w setach rozgrywany jest super tie-break, więc Polka powinna zacząć po godz. 12

Trwa już mecz Bencic - Wang, ale zaczął się z dużym opóźnieniem, przed godziną 11. Zatem Iga wyjdzie na kort pewnie po godzinie 12 polskiego czasu

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Jelena Rybakina w pokazowym turnieju WTCC w Shenzhen. Początek spotkania ok. godziny 11 polskiego czasu, po zakończeniu meczu Bencic - Wang.

Iga Świątek znów zagra z Jeleną Rybakiną! Ich pojedynki elektryzują kibiców obu tenisistek i trudno oprzeć się wrażeniu, że Polka i Kazaszka również traktują te starcia niezwykle prestiżowo i wyjątkowo mocno się na nie mobilizują. Dlatego często ich mecze stoją na bardzo wysokim poziomie. Bilans tej rywalizacji to obecnie 6-5 dla Igi Świątek, która jednak po serii czterech tegorocznych zwycięstw przegrała z Rybakiną 6:3, 1:6, 0:6 w fazie grupowej WTA Finals w Rijadzie. Rozpędzona "Ryba" była wtedy w kosmicznej formie i triumfowała w kończących sezon mistrzostwach, zgarniając rekordową premię w wysokości 5,235 mln dolarów i awansując na 5. miejsce w rankingu.

Jelena Rybakina po minionym sezonie udzieliła wywiadu kazachskiemu serwisowi Tengri TV. Dziennikarz zadał między innymi pytanie, czy pochodząca z Moskwy tenisistka czuje się lepsza od Igi Światek. Rybakina odparła bez wahania: - Iga? Oczywiście, że jest ode mnie lepsza. Za każdym razem walczymy ze sobą, ale jeśli spojrzeć na statystyki, to zdaję sobie sprawę, że Iga jest oczywiście lepsza pod względem stabilności oraz tego, ile już wygrała i to w tak młodym wieku. Patrząc na to, jakie miała sezony rok i dwa lata temu, to jej wyniki są rewelacyjne - stwierdziła Jelena Rybakina.

