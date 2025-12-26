Iga Świątek - Jelena Rybakina RELACJA NA ŻYWO i wynik. WTCC w Shenzhen

Iga Świątek - Jelena Rybakina
15-40 Efektowny forhend Rybakiny, świetna reakcja na niezły forhend Igi
15-30 Polka pod presją uderzyła w siatkę
15-15 Teraz błąd Jeleny
0-15 Błąd Igi, bekhend w siatkę
6:3, 4:3
Gem Świątek. Iga wraca na prowadzenie w drugim secie. Na koniec nieudany skrót rywalki
40-30 Kapitalny bekhend Polki w narożnik kortu
30-30 Iga pod presją zagrała za końcową linię
30-15 Dobry serwis Polki
15-15 Rybakina odpowiada znakomitą kontrą, zaskakujący bekhend po linii
15-0 Po skrócie Rybakiny Iga dynamicznie ruszyła do siatki i popisała się pięknym forhendem
6:3, 3:3
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec kapitalna akcja Igi! Efektownie minęła atakującą przy siatce rywalkę
40-15 Iga ma breakpointy po prostym błędzie Jeleny
30-15 Niecelny forhend Polki
30-0 Bardzo dobry return Igi, pod nogi rywalki
15-0 Mocny smecz Igi po koźle
6:3, 2:3
Gem Rybakina PRZEŁAMANIE. Kazaszka wyraźnie podniosła poziom. Gra szybko i popełnia mniej błędów
30-40 Iga broni breakpointa
30-30 Potężny forhend po crossie Rybakiny
30-15 As serwisowy Igi
15-15 Dłuższa wymiana. Iga popracowała w defensywie, ale górą Jelena
15-0
6:3, 2:2
Gem Rybakina. W ostatniej akcji po forhendzie Igi piłka zatańczyła na taśmie i spadła po stronie Polki
30-40 Dobry return Polki
15-40 Wygrywający serwis Jeleny
15-30 Mocny forhend Rybakiny po za krótkim zagraniu Świątek
15-15 Iga odpowiada świetnym głębokim returnem
0-15 Potężny serwis Rybakiny
6:3, 2:1
Gem Świątek. Iga znów bardzo dobrze serwowała
40-0 Autowy return Jeleny
30-0 Znów znakomity bekhend Polki zagrany nisko na nogach, po crossie
15-0 Najpierw dobry serwis, po chwili pewny bekhend Igi zagrany nisko na nogach
6:3, 1:1
Gem Rybakina. Na koniec efektowna akcja Kazaszki, mocny forhend po crossie
15-40
15-30 Rybakina łatwo skończyła punkt przy siatce. Smecz po koźle
15-15 Dobry serwis Kazaszki
15-0 Świetny forhend Polki, trafiła w boczną linię
6:3, 1:0
Gem Świątek. Dwa asy na koniec gema, jeden po drugim!
40-15 As serwisowy Igi!
15-15
Początek drugiego seta. Serwuje Iga
6:3
JAZDA! GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Na koniec sprytnie Iga zagrała pod nogi atakującej przy siatce rywalki
40-30 Iga ma piłkę setową po dobrym returnie
30-30 Dobry return Polki. Piłka jeszcze zawadziła o taśmę
15-30 Ładne zagranie Jeleny po dobrym returnie Igi. Efektowna akcja na półkorcie
15-15 Iga wymusiła błąd rywalki dobrym bekhendem wzdłuż linii
0-15 Mocny forhend Rybakiny w otwarty już kort
5:3
Gem Rybakina PRZEŁAMANIE. Iga po raz pierwszy w tym meczu traci serwis i przewaga topnieje
30-40 Autowy return Rybakiny
15-40 Błąd Polki i są breakpointy
15-30 A teraz return Rybakiny w końcową linię
15-15 Autowy return Jeleny
0-15 Podwójny błąd serwisowy Igi
5:2
Gem Rybakina. Jelena zakończyła go w swoim stylu - asem serwisowym
30-40 Niecelny return Igi
30-30 Teraz błąd Polki, bekhend w siatkę
30-15 Mocny ale bardzo niecelny forhend Rybakiny
15-15 Kazaszka pod presją zagrała za końcową linię
0-15 Minimalnie niecelny forhend Igi
5:1
Gem Świątek. Kapitalny gem serwisowy Igi, wygrany do zera
40-0 Bardzo dobry serwis Igi na zewnątrz
30-0 Świetny skrót Igi Świątek!
15-0 Rybakina pod presją zagrała w korytarz deblowy
4:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga przegrywała 0-40, ale odrobiła straty w gemie i po grze na przewagi znów przełamała podanie rywalki, która popełniała dużo błędów
Świetny return Igi i znów jest breakpoint
Równowaga. Iga szalała w defensywie, ale pod presją w końcu nie dała rady odegrać
Polka znów ma szansę na przełamanie po błędzie rywalki
Równowaga. Mocny serwis Kazaszki
Ale błąd Rybakiny przy siatce! Iga znów ma breakpointa
Równowaga. Rybakina trafiła mocno w boczną linię
Iga ma breakpointa. Najpierw jej świetny return, a potem błysnęła szybkością
Było 0-40, ale po serii błędów Jeleny jest 40-40
30-40 Znów aut po mocnym forhendzie Rybakiny
15-40 Autowy forhend Kazaszki
0-40 Niecelny return Polki
0-30 As Jeleny
0-15 Rybakina odpowiada świetnym serwisem
3:1
Gem Świątek. Iga świetnie teraz serwowała
40-0 Jeszcze lepszy serwis Igi, mocno i do środka
30-0 Dobry pierwszy serwis Igi
15-0 Błąd Rybakiny, bekhend w siatkę
2:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec minimalny aut po zagraniu Rybakiny. Iga przełamuje podanie rywalki
40-30 Iga ma breakpoina po błędzie Jeleny
30-30 Polka pod presją zagrała w siatkę
30-15 Iga instynktownie odegrała po mocnym forhendzie rywalki. Zaskoczyna Jelena odegrała w siatkę
15-15 A teraz świetny serwis Kazaszki
15-0 Za długi forhend Rybakiny
1:1
Gem Świątek. Iga po grze na przewagi obroniła podanie i mamy remis
Przewaga Świątek. Znów mocny return Rybakiny, ale dobra reakcja Igi. Potem błąd Kazaszki
40-40 Podwójny błąd serwisowy Igi Świątek
40-30 Za długi forhend Jeleny
30-30 Bardzo mocny return Rybakiny. Iga niestety nie trafia pierwszym podaniem
30-15 Rybakina wywierała presję, ale zagrała w aut
15-15 Błąd Rybakiny, uderzyła w siatkę
0-15 Dłuższa wymiana przez środek kortu. Na koniec autowy bekhend Polki
0:1
Gem Rybakina. Kazaszka zgarnia pierwszego gema. Świetnie w nim serwowała
15-40 Rybakina po dobrym serwisie zaskoczyła Igę dobrym skrótem
15-30 Po dobrym returnie Igi rywalka odegrała za końcową linię
0-30 Pewny forhend Kazaszki
0-15 Rybakina zaczęła od asa, w swoim stylu
GRAMY! Serwuje Jelena Rybakina
Za chwilę początek meczu
Iga dzisiaj w białym stroju
Trwa rozgrzewka
Iga Świątek i Jelena Rybakina są już na korcie
Już w najbliższą noc Iga zagra kolejny mecz, z Xinyu Wang. Niestety zacznie ok. godz. 4.30 nad ranem polskiego czasu
Bilans rywalizacji Igi z Rybakiną to 6-5. Ostatnio górą była reprezentantka Kazachstanu - 3:6, 6:1, 6:0 w WTA Finals w Rijadzie. Jest okazja do rewanżu
Iga i Jelena w czasie rozgrzewki
Iga and Elena today at Shenzhen practice together on same side of court.— Sebastien G. (@sebsharfam2) December 26, 2025
📸Rednote pic.twitter.com/9RgYKfuMDC
Wczoraj Iga Świątek gościła na uroczystej kolacji w Shenzhen i zachwyciła w czarnej kreacji. Tutaj galeria zdjęć.
Bencic pokonała Wang 4:6, 6:2, 10-5. Za chwilę mecz Igi Świątek z Rybakiną!
Belinda Bencic wygrała drugiego seta. Zatem przed nami super tie-break, a potem już mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina.
Wang wygrała pierwszego seta 6:4. Coraz bliżej do meczu Igi Świątek. Przy 1-1 w setach rozgrywany jest super tie-break, więc Polka powinna zacząć po godz. 12
Trwa już mecz Bencic - Wang, ale zaczął się z dużym opóźnieniem, przed godziną 11. Zatem Iga wyjdzie na kort pewnie po godzinie 12 polskiego czasu
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Jelena Rybakina w pokazowym turnieju WTCC w Shenzhen. Początek spotkania ok. godziny 11 polskiego czasu, po zakończeniu meczu Bencic - Wang.
Iga Świątek znów zagra z Jeleną Rybakiną! Ich pojedynki elektryzują kibiców obu tenisistek i trudno oprzeć się wrażeniu, że Polka i Kazaszka również traktują te starcia niezwykle prestiżowo i wyjątkowo mocno się na nie mobilizują. Dlatego często ich mecze stoją na bardzo wysokim poziomie. Bilans tej rywalizacji to obecnie 6-5 dla Igi Świątek, która jednak po serii czterech tegorocznych zwycięstw przegrała z Rybakiną 6:3, 1:6, 0:6 w fazie grupowej WTA Finals w Rijadzie. Rozpędzona "Ryba" była wtedy w kosmicznej formie i triumfowała w kończących sezon mistrzostwach, zgarniając rekordową premię w wysokości 5,235 mln dolarów i awansując na 5. miejsce w rankingu.
Świątek - Rybakina NA ŻYWO Relacja LIVE z WTCC w Shenzhen
Jelena Rybakina po minionym sezonie udzieliła wywiadu kazachskiemu serwisowi Tengri TV. Dziennikarz zadał między innymi pytanie, czy pochodząca z Moskwy tenisistka czuje się lepsza od Igi Światek. Rybakina odparła bez wahania: - Iga? Oczywiście, że jest ode mnie lepsza. Za każdym razem walczymy ze sobą, ale jeśli spojrzeć na statystyki, to zdaję sobie sprawę, że Iga jest oczywiście lepsza pod względem stabilności oraz tego, ile już wygrała i to w tak młodym wieku. Patrząc na to, jakie miała sezony rok i dwa lata temu, to jej wyniki są rewelacyjne - stwierdziła Jelena Rybakina.
Jelena Rybakina na plaży w bikini! Mistrzyni WTA Finals zachwyca urodą!
A Iga Świątek po przylocie zachwyciła na uroczystej świątecznej kolacji. Zobaczcie, jak prezentowała się w czarnej kreacji, poniżej zdjęcia.