Kiedy gra Iga Świątek w Shenzhen? O której godzinie mecz miksta w WTCC?

Iga Świątek przegrała z reprezentantką gospodarzy Xinyu Wang 2:6, 3:6 w swoim drugim meczu pokazowego turnieju World Tennis Continental Cup w chińskim Shenzhen. W piątek Polka ograła Jelenę Rybakinę z Kazachstanu 6:3, 6:3, a p kilkunastu godzinach znów wyszła na kort i wyglądała na zmęczoną. Być może dały s sobie znak trudy podróży z Polski do Chin i zmiana czasu (tzw. jetlag).

Iga Świątek i Qinyu Wang znają się jeszcze z czasów juniorskich. W oficjalnych meczach jako seniorki spotkały się dotychczas tylko raz. W Roland Garros 2023 roku Polka pokonała Chinkę 6:0, 6:0. W Chinach musiała tym razem uznać wyższość rywalki, która zajmuje 57. miejsce w rankingu WTA.

W niedzielę Iga Świątek ma wystąpić jeszcze w mikście razem z Monakijczykiem Valentinem Vacherotem przeciwko Jelenie Rybakinie i Rosjaninowi Andriejowi Rublowowi. W turnieju pokazowym WTCC Drużyna Europy rywalizuje z Drużyną Świata.

Prosto z Chin Iga Świątek poleci do Australii, gdzie połączy siły z Hubertem Hurkaczem w turnieju United Cup, rozgrywkach międzynarodowych. Tam nasi tenisiści rozpoczną sezon 2026. W United Cup zagra 18 zespołów, które trafiły do 6 grup. Nasi tenisiści powalczą w Sydney kolejno z Niemcami (5 stycznia) i Holandią (7 stycznia). Do ćwierćfinałów awansują zwycięzcy grup i dwie drużyny z drugich miejsc z najlepszym bilansem. Każdy mecz składa się z singla kobiet, singla mężczyzn i miksta. W puli nagród jest ponad 11 mln dolarów. W meczu z Niemcami najpierw Hurkacz zagra z Alexandrem Zverevem a zaraz potem Świątek powalczy z Evą Lys.

Mecz miksta Iga Świątek/Valentin Vacherot - Jelena Rybakina/Andriej Rublow w turnieju WTCC w Shenzhen zostanie rozegrany w niedzielę 28 grudnia ok. godziny 11.30 rano polskiego czasu. Pokazowe rozgrywki World Tennis Continental Cup z udziałem Igi Świątek można obejrzeć na antenie CANAL+ SPORT 2. Poniżej plan rozgrywek. Godziny meczów według czasu polskiego.

Piątek, 26 grudnia:

godz. 10:00: ceremonia otwarcia

potem: Belinda Bencic - Xinyu Wang

potem ok. godz. 11.30: Iga Świątek - Jelena Rybakina

Sobota, 27 grudnia:

godz. 3:00: Flavio Cobolli - Zhizhen Zhang

potem ok. godz. 4.30: Iga Świątek - Xinyu Wang

godz. 10:00: Valentin Vacherot - Andriej Rublow

potem: Belinda Bencic/Flavio Cobolli - Xinyu Wang/Zhizhen Zhang

Niedziela, 28 grudnia:

godz. 3:00: Valentin Vacherot - Zhizhen Zhang

potem: Belinda Bencic - Jelena Rybakina

godz. 10:00: Andriej Rublow - Flavio Cobolli

potem ok. godz. 11.30: Iga Świątek/Valentin Vacherot - Jelena Rybakina/Andriej Rublow

