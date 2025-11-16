Senator chce Order Orła Białego dla Igi Świątek! "Rzeczpospolita Polska powinna zrobić wszystko"

Senator Koalicji Obywatelskiej, Władysław Komarnicki, postuluje uhonorowanie Igi Świątek za jej wybitne osiągnięcia sportowe i promocję Polski na świecie.

Komarnicki podkreśla, że Świątek, mimo młodego wieku (24 lata), zasłużyła na najwyższe odznaczenia państwowe

Senator uważa, że osiągnięcia Igi Świątek w promocji Polski są niezwykłe

Iga Świątek zachwyca świat

Iga Świątek od kilku lat jest najpopularniejszą polską sportsmenką. Jej sukcesy cieszą rodaków, a rywalizacja z Aryną Sabalenką fascynuje fanów tenisa na całym świecie. Obecnie nasza najlepsza tenisistka bierze udział w turnieju Billie Jean King Cup. Wcześniej walczyła w WTA Finals, gdzie jednak musiała uznać wyższość Amandy Anisimovej i Jeleny Rybakiny. Mimo różnych potknięć ten sezon na długo zapadnie w pamięci fanów Igi Świątek. Wszystko z powodu tegorocznego Wimbledonu. Przypomnijmy, że w finale Polka zdemolowała wspomnianą Anisimovą 6:0, 6:0, wprawiając w zachwyt cały świat. W związku z wielkimi osiągnięciami Igi, mówi się o tym, że powinna otrzymać jakiś order. Pomysł ten gorąco popiera senator Koalicji Obywatelskiej i działacz sportowy Władysław Komarnicki.

Iga Świątek dostanie Order Orła Białego? "Rzeczpospolita Polska powinna zrobić wszystko"

Nie chodzi jednak o byle jaki order. Senator KO mówi nawet o Orderze Orła Białego, czyli najstarszym i najwyższym odznaczeniem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej. - Myślę, że cokolwiek jest do uhonorowania dla tej dziewczyny, Rzeczpospolita Polska powinna zrobić wszystko - podkreślił Komarnicki w rozmowie z Interią.

Ona już zasłużyła sobie na najwyższe odznaczenie państwowe. Da Bóg, że dostanie Order Orła Białego. Musiałby być cały tuzin świetnie wykształconych ambasadorów Polski na całym świecie, żeby mogli zrobić 10 procent tego, co już zrobiła Iga Świątek

- dodał Władysław Komarnicki, zwracając przy tym uwagę na to, że Iga Świątek tyle dokonała, mając dopiero 24 lata. Wystarczy tylko wspomnieć, że Polka wygrała już sześć turniejów wielkoszlemowych i zdobyła brązowy medal olimpijski.

