Iga Świątek - Elyse Tse RELACJA NA ŻYWO. Wynik meczu Polska - Nowa Zelandia w BJK Cup w Gorzowie

Iga Świątek - Elyse Tse
40-0 Piłki meczowe
30-0 Mocny serwis na ciało a potem potężny forhend Igi
15-0 Ładnie Iga przyśpieszyła z forhendu i wymusiła błąd rywalki
6:0, 5:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga wygrała gema do zera przy podaniu rywalki i jest już blisko zwycięstwa
40-0 Potężny forhend Igi z dużą rotacją. Kort był już otwarty
30-0 Efektowny bekhend Igi wzdłuż linii
15-0
6:0, 4:1
Gem Świątek. Na koniec Iga znów bezlitośnie przegoniła rywalkę po korcie, a potem trafiła pewnie w narożnik kortu
40-0 Mocny forhend po crossie wiceliderki rankingu
30-0 Return Nowozelandki w siatkę
15-0 Tse pod presją zagrała w korytarz deblowy
6:0, 3:1
Gem Tse. Szok i niedowierzanie! Iga przegrała gema. Na koniec autowy return Polki
30-40 Błąd Igi i uwaga. Tse ma szansę urwać gema
30-30 Nieczyste zagranie Igi na returnie, ramą rakiety
30-15 Iga grała teraz z imponującą precyzją
15-15 Po returnie Igi piłka zatrzymała się na taśmie
15-0 Błąd Tse
6:0, 3:0
Gem Świątek. Iga wygrała go szybko i do zera
40-0 Autowy forhend Nowozelandki
30-0 Efektowny forhend Polki. Rywalka generuje zbyt małe prędkości, żeby wybić Igę z jej strefy komfortu
15-0 Mocny i płaski serwis Igi
6:0, 2:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec znów agresywny return Igi. Ósmy gem z rzędu ląduje na jej koncie
40-15 Błąd Igi, zagrała w siatkę
40-0 Tse pod presją zagrała w siatkę i są breakpointy
30-0 I znów świetny return Polki. Rywalka serwuje dość lekko. Iga złapała świetny rytm na returnie
15-0 Agresywny return Igi, skuteczny
6:0, 1:0
Gem Świątek. Iga zgarnia siódmego gema z rzędu. Tse teraz pokazała dwie ładne akcje
40-30 Efektowna wymiana a na koniec dobry wolej Tse
40-15 As serwisowy Igi, drugi dzisiaj
30-15
15-15 Nieudana akcja Polki przy siatce. Popsuła wolej. Ale dobrze, że próbuje takich akcji
Początek drugiego seta. Serwuje Iga. 15-0
6:0
GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka zgarnia pierwszego seta, którego wygrała do zera
40-15 Jeszcze walczy Tse
40-0 Kapitalny forhend Igi z zabójczą rotacją. Są piłki setowe
30-0 Najdłuższa wymiana w meczu. Na koniec błąd Tse
15-0 Najpierw świetny return Igi a potem jej efektowny drive-volley
5:0
Gem Świątek. Iga skończyła go efektownym forhendem wzdłuż linii. Pełna kontrola naszej gwiazdy nad przebiegiem rywalizacji
40-15 Mocny serwis Igi na ciało rywalki
30-15 Zaskakujący return Tse
30-0 As serwisowy Polki, pierwszy dzisiaj
15-0 Bardzo dobry serwis Igi na zewnątrz
4:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec gema świetny return Igi, która szybko powiększa przewagę
40-30 Błąd Polki. Forhend w siatkę. Zaskoczył ją kozioł piłki
40-15 Podwójny błąd serwisowy Tse. Są breakpointy
30-15 Iga otworzyła sobie kort i trafiła mocno forhendem po crossie
15-15
0-15 Ładna akcja Tse, miała też trochę szczęścia
3:0
Gem Świątek. Iga się rozkręciła na dobre. Wygrywała teraz piłki szybko i efektownie. Gem wygrany do zera
40-0 Dobry serwis mistrzyni Wimbledonu
30-0 Po dobrym bekhendzie Igi rywalka wpakowała piłkę w siatkę
15-0 Po za krótkim returnie rywalki Iga łatwo skończyła wymianę mocnym forhendem
2:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga w ostatniej wymianie przegoniła solidnie rywalkę po korcie. Tse biegała w defensywie, ale w końcu już nie miała szans odegrać
40-15 Mocny return Igi i są breakpointy
30-15 Tse pod presją zagrała za końcową linię
15-15 Autowy return Polki
15-0 Podwójny błąd serwisowy Nowozelandki
1:0
Gem Świątek. Iga zgarnia pierwszego gema, obroniła serwis. Na koniec niewielki aut po agresywnym forhendzie Tse
40-30 Iga głębokim uderzeniem wymusiła błąd rywalki
30-30 Błąd Świątek. Bekhend w siatkę. Widać, że piłki są ciężkie a korty bardzo wolne
30-15 Mocny pierwszy serwis Igi, na ciało rywalki. Skuteczny
15-15 Teraz dobry serwis Polki, do środka
0-15 Iga zaczęła od podwójnego błędu serwisowego
GRAMY! Serwuje Iga Świątek
Za chwilę początek spotkania
Rywalka Igi zajmuje 909. miejsce w singlowym rankingu
Losowanie wygrała Iga i wybrała serwis. Zatem Polka zacznie
Trwa już rozgrzewka
Iga Świątek i jej rywalka są już na korcie
Trwa przerwa między meczami. Za chwilę Iga powinna pojawić się na korcie
Iga Świątek przed meczem zdradziła, że kort w Gorzowie jest bardzo wolny, a piłki ciężkie. Zupełnie inne warunki niż ostatnio w czasie WTA Finals w Rijadzie, gdzie było gra toczyła się bardzo szybko. Iga jednak miała dużo czasu, żeby oswoić się z nawierzchnią w Gorzów Arenie
Katarzyna Kawa wygrywa 6:4, 6:4 i Polska 🇵🇱 prowadzi z Nową Zelandią 🇳🇿 w pierwszym meczu turnieju fazy play-off #BillieJeanKingCup 👏🏻— Polski Związek Tenisowy (@pzt_tenis) November 14, 2025
📸 Monika Piecha pic.twitter.com/cHWiSYjWIY
Kasia Kawa wygrała 6:4, 6:4. Polka prowadzi z Nową Zeladnią 1-0. Iga Świątek za ok. 20 min pojawi się na korcie i będzie mogła przypieczętować nasze zwycięstwo
Katarzyna Kawa przegrywała z Vivian Yang 2:4, ale wygrała pierwszego seta 6:4.
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Elyse Tse w spotkaniu Polska - Nowa Zelandia w rozgrywkach Billie Jean King Cup. Iga wyjdzie na kort po zakończeniu meczu Katarzyny Kawy
Iga Świątek w tym sezonie rozegrała aż 79 meczów, najwięcej w całym tourze. Mimo zmęczenia zdecydowała się na koniec wystąpić jeszcze w narodowych barwach. W wybudowanej dwa lata temu Gorzów Arenie będzie mogła liczyć na głośny doping rodaków.
- Cieszę się bardzo, że pomimo tak napiętego kalendarza jestem tutaj, bo granie dla reprezentacji jest czymś wyjątkowym, a atmosfera jest zupełnie inna niż w Tourze - powiedziała Iga Świątek. - Właśnie skończyłam etap sezonu WTA i w pełni mogę się skoncentrować na tym, co dzieje się tutaj, nie myśląc na przykład o tym, że jeszcze mam tyle turniejów do zagrania po. To też mi pomaga i czuję większą swobodę, więc w pełni mogę się skupić właśnie na reprezentacji przez ten tydzień. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Tym bardziej, że właściwie od momentu jak dowiedzieliśmy, że ten mecz będzie w Polsce, to planowaliśmy, że tu zagram. Jedyne, co mogło stanąć na przeszkodzie, to zdrowie, ale jestem zdrowa, więc mam nadzieję, że pokażemy tu jak najlepszy tenis i ludzie z całej Polski przyjadą.
Świątek - Tse NA ŻYWO Relacja live z meczu Polska - Nowa Zelandia
Razem z Igą Świątek w reprezentacji Polski zagrają tym razem Katarzyna Kawa, debiutująca w kadrze Linda Klimovicova (naturalizowana Czeszka) oraz Martyna Kubka. Rywalkami naszych tenisistek będą reprezentacje Nowej Zelandii (piątek, godz. 15) i Rumunii (niedziela, godz. 15).
Przeciwniczki w Gorzowie wystąpią bez największych gwiazd. W składzie Nowozelandek zabraknie Lulu Sun (nr 88), a jej rodaczki, które pojawią się w Polsce, nie łapią się do Top-800 rankingu singlistek. Dużo groźniejsze powinny być Rumunki, ale one też pojawiły się bez dwóch najwyżej notowanych zawodniczek - Jaqueline Cristian (nr 39) i Sorany Cirstei (nr 44). Ich liderką będzie Elena Gabriela-Ruse (nr 99).