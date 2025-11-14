Iga Świątek - Elyse Tse RELACJA NA ŻYWO. Wynik meczu Polska - Nowa Zelandia w BJK Cup w Gorzowie

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

Na żywo Iga Świątek - Elyse Tse 40-0 Piłki meczowe 30-0 Mocny serwis na ciało a potem potężny forhend Igi 15-0 Ładnie Iga przyśpieszyła z forhendu i wymusiła błąd rywalki 6:0, 5:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga wygrała gema do zera przy podaniu rywalki i jest już blisko zwycięstwa 40-0 Potężny forhend Igi z dużą rotacją. Kort był już otwarty 30-0 Efektowny bekhend Igi wzdłuż linii 15-0 6:0, 4:1 Gem Świątek. Na koniec Iga znów bezlitośnie przegoniła rywalkę po korcie, a potem trafiła pewnie w narożnik kortu 40-0 Mocny forhend po crossie wiceliderki rankingu 30-0 Return Nowozelandki w siatkę 15-0 Tse pod presją zagrała w korytarz deblowy 6:0, 3:1 Gem Tse. Szok i niedowierzanie! Iga przegrała gema. Na koniec autowy return Polki 30-40 Błąd Igi i uwaga. Tse ma szansę urwać gema 30-30 Nieczyste zagranie Igi na returnie, ramą rakiety 30-15 Iga grała teraz z imponującą precyzją 15-15 Po returnie Igi piłka zatrzymała się na taśmie 15-0 Błąd Tse 6:0, 3:0 Gem Świątek. Iga wygrała go szybko i do zera 40-0 Autowy forhend Nowozelandki 30-0 Efektowny forhend Polki. Rywalka generuje zbyt małe prędkości, żeby wybić Igę z jej strefy komfortu 15-0 Mocny i płaski serwis Igi 6:0, 2:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec znów agresywny return Igi. Ósmy gem z rzędu ląduje na jej koncie 40-15 Błąd Igi, zagrała w siatkę 40-0 Tse pod presją zagrała w siatkę i są breakpointy 30-0 I znów świetny return Polki. Rywalka serwuje dość lekko. Iga złapała świetny rytm na returnie 15-0 Agresywny return Igi, skuteczny 6:0, 1:0 Gem Świątek. Iga zgarnia siódmego gema z rzędu. Tse teraz pokazała dwie ładne akcje 40-30 Efektowna wymiana a na koniec dobry wolej Tse 40-15 As serwisowy Igi, drugi dzisiaj 30-15 15-15 Nieudana akcja Polki przy siatce. Popsuła wolej. Ale dobrze, że próbuje takich akcji Początek drugiego seta. Serwuje Iga. 15-0 6:0 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka zgarnia pierwszego seta, którego wygrała do zera 40-15 Jeszcze walczy Tse 40-0 Kapitalny forhend Igi z zabójczą rotacją. Są piłki setowe 30-0 Najdłuższa wymiana w meczu. Na koniec błąd Tse 15-0 Najpierw świetny return Igi a potem jej efektowny drive-volley 5:0 Gem Świątek. Iga skończyła go efektownym forhendem wzdłuż linii. Pełna kontrola naszej gwiazdy nad przebiegiem rywalizacji 40-15 Mocny serwis Igi na ciało rywalki 30-15 Zaskakujący return Tse 30-0 As serwisowy Polki, pierwszy dzisiaj 15-0 Bardzo dobry serwis Igi na zewnątrz 4:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec gema świetny return Igi, która szybko powiększa przewagę 40-30 Błąd Polki. Forhend w siatkę. Zaskoczył ją kozioł piłki 40-15 Podwójny błąd serwisowy Tse. Są breakpointy 30-15 Iga otworzyła sobie kort i trafiła mocno forhendem po crossie 15-15 0-15 Ładna akcja Tse, miała też trochę szczęścia 3:0 Gem Świątek. Iga się rozkręciła na dobre. Wygrywała teraz piłki szybko i efektownie. Gem wygrany do zera 40-0 Dobry serwis mistrzyni Wimbledonu 30-0 Po dobrym bekhendzie Igi rywalka wpakowała piłkę w siatkę 15-0 Po za krótkim returnie rywalki Iga łatwo skończyła wymianę mocnym forhendem 2:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga w ostatniej wymianie przegoniła solidnie rywalkę po korcie. Tse biegała w defensywie, ale w końcu już nie miała szans odegrać 40-15 Mocny return Igi i są breakpointy 30-15 Tse pod presją zagrała za końcową linię 15-15 Autowy return Polki 15-0 Podwójny błąd serwisowy Nowozelandki 1:0 Gem Świątek. Iga zgarnia pierwszego gema, obroniła serwis. Na koniec niewielki aut po agresywnym forhendzie Tse 40-30 Iga głębokim uderzeniem wymusiła błąd rywalki 30-30 Błąd Świątek. Bekhend w siatkę. Widać, że piłki są ciężkie a korty bardzo wolne 30-15 Mocny pierwszy serwis Igi, na ciało rywalki. Skuteczny 15-15 Teraz dobry serwis Polki, do środka 0-15 Iga zaczęła od podwójnego błędu serwisowego GRAMY! Serwuje Iga Świątek Za chwilę początek spotkania Rywalka Igi zajmuje 909. miejsce w singlowym rankingu Losowanie wygrała Iga i wybrała serwis. Zatem Polka zacznie Trwa już rozgrzewka Iga Świątek i jej rywalka są już na korcie Trwa przerwa między meczami. Za chwilę Iga powinna pojawić się na korcie Iga Świątek przed meczem zdradziła, że kort w Gorzowie jest bardzo wolny, a piłki ciężkie. Zupełnie inne warunki niż ostatnio w czasie WTA Finals w Rijadzie, gdzie było gra toczyła się bardzo szybko. Iga jednak miała dużo czasu, żeby oswoić się z nawierzchnią w Gorzów Arenie Katarzyna Kawa wygrywa 6:4, 6:4 i Polska 🇵🇱 prowadzi z Nową Zelandią 🇳🇿 w pierwszym meczu turnieju fazy play-off #BillieJeanKingCup 👏🏻



📸 Monika Piecha pic.twitter.com/cHWiSYjWIY — Polski Związek Tenisowy (@pzt_tenis) November 14, 2025 Kasia Kawa wygrała 6:4, 6:4. Polka prowadzi z Nową Zeladnią 1-0. Iga Świątek za ok. 20 min pojawi się na korcie i będzie mogła przypieczętować nasze zwycięstwo Katarzyna Kawa przegrywała z Vivian Yang 2:4, ale wygrała pierwszego seta 6:4. Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Elyse Tse w spotkaniu Polska - Nowa Zelandia w rozgrywkach Billie Jean King Cup. Iga wyjdzie na kort po zakończeniu meczu Katarzyny Kawy

Iga Świątek w tym sezonie rozegrała aż 79 meczów, najwięcej w całym tourze. Mimo zmęczenia zdecydowała się na koniec wystąpić jeszcze w narodowych barwach. W wybudowanej dwa lata temu Gorzów Arenie będzie mogła liczyć na głośny doping rodaków.

- Cieszę się bardzo, że pomimo tak napiętego kalendarza jestem tutaj, bo granie dla reprezentacji jest czymś wyjątkowym, a atmosfera jest zupełnie inna niż w Tourze - powiedziała Iga Świątek. - Właśnie skończyłam etap sezonu WTA i w pełni mogę się skoncentrować na tym, co dzieje się tutaj, nie myśląc na przykład o tym, że jeszcze mam tyle turniejów do zagrania po. To też mi pomaga i czuję większą swobodę, więc w pełni mogę się skupić właśnie na reprezentacji przez ten tydzień. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Tym bardziej, że właściwie od momentu jak dowiedzieliśmy, że ten mecz będzie w Polsce, to planowaliśmy, że tu zagram. Jedyne, co mogło stanąć na przeszkodzie, to zdrowie, ale jestem zdrowa, więc mam nadzieję, że pokażemy tu jak najlepszy tenis i ludzie z całej Polski przyjadą.

Świątek - Tse NA ŻYWO Relacja live z meczu Polska - Nowa Zelandia

Razem z Igą Świątek w reprezentacji Polski zagrają tym razem Katarzyna Kawa, debiutująca w kadrze Linda Klimovicova (naturalizowana Czeszka) oraz Martyna Kubka. Rywalkami naszych tenisistek będą reprezentacje Nowej Zelandii (piątek, godz. 15) i Rumunii (niedziela, godz. 15).

Przeciwniczki w Gorzowie wystąpią bez największych gwiazd. W składzie Nowozelandek zabraknie Lulu Sun (nr 88), a jej rodaczki, które pojawią się w Polsce, nie łapią się do Top-800 rankingu singlistek. Dużo groźniejsze powinny być Rumunki, ale one też pojawiły się bez dwóch najwyżej notowanych zawodniczek - Jaqueline Cristian (nr 39) i Sorany Cirstei (nr 44). Ich liderką będzie Elena Gabriela-Ruse (nr 99).