Iga Świątek – Gabriela Lee NA ŻYWO. Świątek dominuje od samego początku meczu! [WYNIK LIVE]

Iga Świątek – Gabriela Lee -:-, -:-

Na żywo BJCK: Iga Świątek - Gabriela Lee 4:2 Gem Lee, przełamanie! Ajajaj! Co tu się stało? Świątek smeczuje, ale Lee dobrze wyczuła jej intencję, a potem Polka smeczuje... w siatkę! Świątek znów w siatkę! 15:40, dwa break-pointy dla Lee. Dwa niecelne zagrania Igi i Lee ma już 30:0! 4:1 Gem Świątek, przełamanie. Lee w żaden sposób nie potrafiła wykorzystać tego, że przełamała Igę. Znów zagrała nieprecyzyjnie, z błędami i przegrała przy swoim podaniu do zera. 3:1 Gem Lee, przełamanie! Kolejny błąd Igi, aut z bekhendu i Rumunka ma pierwszego gema na swoim koncie. 15:40! Dwa break-pointy dla Rumunki! Iga ruszyła bliżej siatki i niespodziewanie popisała się nieudanym zagraniem, trafiła w taśmę. 15:30! O, a teraz podwójny błąd serwisowy Igi! 15:15. 3:0 Gem Świątek, przełamanie! Seria błędów Lee sprawiła, że nie dała rady ona wygrać pierwszego gema w tym meczu. Bekhend w siatkę i Polka wygrywa trzeciego gema z rzędu. I znów podwójny błąd serwisowy Lee! Break-point dla Igi. I aut z bekhendu Rumunki. 40:40. A teraz z kolei podwójny błąd serwisowy Gabrieli Lee. 40:30. I kolejny. 40:15, Rumunka ma szansę na wygranie gema przy swoim podaniu. Dwa błędy własne Igi. 30:15 dla Lee. 2:0 Gem Świątek. Gem przez Polkę wygrany do zera, a na koniec zaserwowała jeszcze asa. Lee próbowała nacisnąć na Igę i zmusić ją do biegania, lecz sama przy tym popełniła błąd. 30:0. 1:0 Gem Świątek, przełamanie! Świątek od samego początku atakowała bardzo mocno serwis Lee, którym Rumunka zbytnio nie potrafiła postraszyć. Ostatecznie wygrywa gema po błędzie i aucie rywalki. Pierwsza szansa stracona, Świątek trafia w siatkę. Błyskawiczną przewagę zyskała Iga, już 40:0, trzy break-pointy. Gramy! Serwuje Lee. Rozgrzewka dobiega końca, za chwilę zaczynamy! Panie wychodzą na kort! Za chwilę zacznie się rozgrzewka. Świątek grała z Gabrielą Lee tylko raz - w 2022 roku w Warszawie, gdzie Świątek wygrała 6:3, 6:2. Koniec! Klimovicova wygrywa, więc prowadzimy z Rumunią 1:0! Za około 15 minut na kort wyjdzie Iga Świątek i Gabriela Lee. Klimovicova prowadzi 5:1 w drugim secie i serwuje po zwycięstwo. Klimovicova prowadzi w meczu z Berteą już 1:0 w setach i 2:0 w gemach w drugim secie. Do meczu Świątek coraz bliżej. Witamy w meczu Iga Świątek - Gabriela Lee w ramach zmagań Polski z Rumunią w turnieju eliminacyjnym Billie Jean King Cup! Świątek i Lee wyjdą na kort po zakończeniu spotkania Klimovicova - Bertea, który rozpoczął się o 15:15.

Odśwież relację

Polska - Rumunia w Gorzowie. Świątek - Lee relacja i wynik NA ŻYWO 16.11.2025

Mimo że reprezentacji Polski występuje Iga Świątek, to nie gramy w najmocniejszym zestawieniu – na Billie Jean King Cup w Gorzowie Wielkopolskim nie stawiły się Magdalena Fręch oraz Magda Linette. To jednak nie przeszkodziło naszym zawodniczkom bez problemu rozprawić się z reprezentacją Nowej Zelandii. – Katarzyna Kawa wygrała z Vivian Yang 6:4, 6:4, a Iga Świątek pokonała Elyse Tse 6:0, 6:1. W meczu debla natomiast Linda Klimovicova i Martyna Kubka ograły Jade Otway i Erin Routliffe 6:2, 6:2. Starcie z Rumunią powinno być teoretycznie znacznie trudniejsze – choćby dlatego, że dwie najmocniejsze zawodniczki z tego kraju, Jaqueline Christian i Sorana Cirstea zajmują obecnie odpowiednio 39. i 44. miejsca w rankingu WTA, czyli wyższe niż wspomniane już Linette (55.) i Fręch (59.). Na naszą korzyść działa jednak fakt, że Rumunki podobnie jak Polki nie grają w najmocniejszym składzie, a nasz zespół dodatkowo cieszy się obecnością wiceliderki rankingu WTA, która w drugim spotkaniu meczu Polska – Rumunia zmierzy się z Gabrielą Lee, zajmującą odległe, 292. miejsce w rankingu WTA. Panie w przeszłości już raz mierzyły się ze sobą – w 2022 roku w 1/8 finału turnieju... w Warszawie. Wówczas Świątek wygrała 6:3, 6:2.