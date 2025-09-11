Sabalenka naprawdę to powiedziała! Mocno w kierunku tenisisty: „Skopię ci du*ę”

Sabalenka szykuje się do hitowego pojedynku. Nie przebiera w słowach

Aryna Sabalenka ma wiele powodów do zadowolenia. Po dwóch przegranych finałach wielkoszlemowych (i jednym półfinale) w końcu dopięła swego i zdobyła tytuł, wygrywając w US Open 2025. To zwycięstwo, wraz z odpadnięciem Coco Gauff na etapie 1/8 finału i Świątek w ćwierćfinale, pozwoliło Sabalence na utrzymanie dużej przewagi nad wspomnianymi zawodniczkami w rankingu WTA – obecnie jest to ponad 3 tysiące punktów. Sabalenka może więc z optymizmem podchodzić do kolejnych turniejów, a wspomniany optymizm jest u niej ostatnio bardzo widoczny. Choćby w podcaście Jaya Shetty'ego, gdzie potwierdziła, że planowany jest mecz pokazowy między nią, a Nickiem Kyrgiosem. Białorusinka jest bardzo bojowo nastawiona do tego pojedynku!

Pojedynek miałby odbyć się w styczniu 2026 roku w Hong Kongu – przed Australian Open. Te informacje wciąż są niepotwierdzone, ale obie strony już mocno podgrzewają atmosferę. Kyrgios w podcaście First & Red zapowiedział, że pokona Sabalenkę nie dając z siebie nawet 100 procent. Nie wyobraża sobie w ogóle porażki, bo jak sam przyznał, internet by zapłonął. Ale nie mniej pewna siebie jest Aryna Sabalenka, która wprost zapowiedziała, że „skopie jego tyłek”.

Białorusinka uważa, że będzie to świetna zabawa i dobre widowisko do oglądania. – To będzie dla mnie interesujące zagrać przeciwko mężczyźnie i jestem gotowa skopać jego tyłek – powiedziała Sabalenka w podcaście Jaya Shetty'ego. – Nakładam na niego dużo presji teraz. Mam nadzieję, że zrezygnuje od nadmiaru presji – żartowała dalej. Następnie zwróciła się prosto do Kyrgiosa. – Cóż, Nick, musisz być gotowy. Lepiej żebyś był, bo zamierzam skopać ci du*ę – powiedziała do kamery.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nie będzie to pierwsze spotkanie tenisowe między kobietą a mężczyzną. Najsłynniejsza „Bitwa płci” odbyła się w 1973 roku, gdy Billie Jean King wygrała z Bobbym Riggsem 6:4, 6:3, 6:3. Kyrgios musi mieć się na baczności choćby dlatego, że sam jest w kiepskiej formie – z powodu kontuzji zagrał w tym sezonie ledwie pięć spotkań!

