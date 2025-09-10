Fani zaniepokojeni tym, co działo się z Igą Świątek. Trener komentuje, wyjaśnił wszystko jednym wpisem

Fani zaniepokojeni kontuzją Igi Świątek. Trener odpowiada wprost

Iga Świątek ma za sobą świetne miesiące. Polka dotarła do finału w Bad Homburg, następnie wygrała Wimbledon i turniej WTA 1000 w Cincinnati. Nieco gorzej poszło jej w Montrealu, gdzie odpadła w 1/8 finału w meczu przeciwko Clarze Tauson i w US Open, gdzie przegrała z Amandą Anisimovą w ćwierćfinale (co ciekawe, obie te rywalki pokonała na Wimbledonie). Z jednej strony porażka na US Open 2025 jest bolesna, z drugiej należy pamiętać, że Świątek grała tam w zasadzie bez żadnej przerwy po turnieju w Cincinnati – po finale wspomnianego turnieju od razu poleciała do Nowego Jorku, gdzie mniej niż dobę później rozpoczęła grę na US Open w mikście. Gdy do zmęczenia dodamy problemy ze stopą, trudno się dziwić, że Świątek miała trudności w grze pojedynczej na wielkoszlemowej imprezie.

Polski dziennikarz się nie patyczkował: „Sabalenki nie powinno być w cyklu WTA!”

O tym, że Polka grała z urazem stopy, dowiedzieliśmy się już po zakończeniu przez nią udziału w turnieju. – Tym razem US Open był dla mnie i mojego zespołu sporym wyzwaniem (jestem wam naprawdę wdzięczna, dziękuję za pomoc - wielkie podziękowania także dla fizjoterapeutów WTA i lekarzy US Open). Granie meczów bez treningów w dni wolne, zmaganie się z problemem ze stopą, ciągłe przekraczanie granic... Udało nam się dotrzeć do ćwierćfinału, mimo wielu trudności i jestem całkiem dumna z tego, co udało mi się osiągnąć w tych okolicznościach – napisała Iga Świątek na Instagramie.

Legenda tenisa wściekła na Donalda Trumpa! Prezydent USA był na finale US Open

Później otrzymaliśmy także informacje ze strony lekarza Igi Świątek, Mateusza Dawidziuka, że Polka powinna być gotowa na turnieje w Azji. – Iga po powrocie z USA przeszła kompleksowe badania, które potwierdziły zmiany przeciążeniowe stopy. Niemniej tydzień regeneracji po bardzo intensywnym okresie startowym, pozwoli jej być gotową na dalsze występy w Azji – przekazał dziennikarz Dominik Senkowski po rozmowie z lekarzem.

Cały świat mówi o tym, co zrobiła Sabalenka po wygraniu US Open! Aż się zawstydziła

Trener mentalny Jakub B. Bączek: Iga Świątek i Robert Lewandowski codziennie mierzą się z hejtem i są oceniani Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Pod wpisem Senkowskiego na X rozgorzała dyskusja m.in. na temat butów Igi Świątek. Fani wyrazili zaniepokojenie, że to właśnie złe obuwie doprowadziło do urazu. – Świetnie, ale nie mogę się powstrzymać od zastanowienia, czy aby na pewno buty ON wystarczająco dobrze chronią stopy Igi – napisał jeden z nich i co ciekawe... szybko dostał odpowiedź prosto ze sztabu Polki! – Tak, chronią – napisał Maciej Ryszczuk, trener przygotowania fizycznego Igi Świątek.