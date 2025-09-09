Pilne wieści ws. Igi Świątek! Musi zrobić sobię przerwę. Lekarz przemówił

Turniej US Open nie do końca poszedł po myśli Igi Świątek. Po zwycięstwach w Wimbledonie i Cincinnati najlepsza polska tenisistka miała chrapkę na siódmy wielkoszlemowy triumf w karierze, ale musiała zadowolić się ćwierćfinałem. Co gorsza, jej pogoń za Aryną Sabalenką została solidnie wstrzymana - to Białorusinka wygrała turniej i obroniła 2000 punktów za zeszłoroczny sukces. Dzięki temu nadal ma ponad 3000 pkt przewagi nad Świątek, która może zbliżyć się do wielkiej rywalki dopiero podczas azjatyckiej części sezonu. Przed nią Polka musi jednak odpocząć.

Już po US Open raszynianka poinformowała, że w trakcie tego turnieju zmagała się z problemem ze stopą. Po powrocie z Nowego Jorku przeszła kompleksowe badania, co potwierdził jej lekarz - Mateusz Dawidziuk.

"Iga po powrocie z USA przeszła kompleksowe badania, które potwierdziły zmiany przeciążeniowe stopy. Niemniej tydzień regeneracji po bardzo intensywnym okresie startowym, pozwoli jej być gotową na dalsze występy w Azji" - przekazał po rozmowie z lekarzem dziennikarz Dominik Senkowski.

Tym samym Igę czeka krótka przerwa od treningów przed powrotem do gry w Seulu. Nie powinna jednak wpłynąć na jej plany startowe, które zakładają występ w stolicy Korei Południowej. Turniej rangi WTA 500 rozpoczyna się już 15 września, a Świątek potwierdziła nawet swój występ na oficjalnej stronie turnieju.

